Вражеский "Бук" после работы ВСУ в лесах Черниговщины: Было-стало. ФОТО

ВСУ обнародовали сравнительное изображение вида российской установки "Бук" до и после атаки по ней украинских сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото обнародовано на странице Оперативного командования "Північ".

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"ЗРК "Бук" армии оккупанта. Мастера ландшафтного дизайна добавили немного зажигательных деталей к общему образу зенитно-ракетного комплекса оккупантов в лесах Черниговщины".