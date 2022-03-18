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Вражеский "Бук" после работы ВСУ в лесах Черниговщины: Было-стало. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ обнародовали сравнительное изображение вида российской установки "Бук" до и после атаки по ней украинских сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото обнародовано на странице Оперативного командования "Північ".

Смотрите также: Оккупанты обращаются к гадалкам и обматываются георгиевскими лентами, как оберегами, потому что боятся ВСУ, - СБУ. ВИДЕО

"ЗРК "Бук" армии оккупанта. Мастера ландшафтного дизайна добавили немного зажигательных деталей к общему образу зенитно-ракетного комплекса оккупантов в лесах Черниговщины".

Вражеский Бук после работы ВСУ в лесах Черниговщины: Было-стало 01
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Топ комментарии
+35
Красівоє
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18.03.2022 16:15
+28
Был бук стал граб.
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18.03.2022 16:16
+22
МАЙСТРИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ-ВИ МАЄТЕ НАТХНЕННЯ НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ...
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18.03.2022 16:16
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Красівоє
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18.03.2022 16:15 Ответить
і це ще без "швейцарських ножичків" Діду Байдена

а що буде коли наші їх освоять ???
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18.03.2022 16:23 Ответить
и что с ним стало?
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18.03.2022 16:16 Ответить
С помощью него разогрели тушёнку.
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18.03.2022 16:18 Ответить
он слєгка падгарєл...
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18.03.2022 16:18 Ответить
Заблукав, впав в депресію...
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18.03.2022 19:19 Ответить
Был бук стал граб.
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18.03.2022 16:16 Ответить
МАЙСТРИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ-ВИ МАЄТЕ НАТХНЕННЯ НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ...
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18.03.2022 16:16 Ответить
Так, зараз дуже швидко події розвиваються. Десять днів новині - яке старьо))
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18.03.2022 16:19 Ответить
рос. - укр. транскрипція (старйо) - укр. переклад. (давнина)
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18.03.2022 19:36 Ответить
Динаміка авіаударів по Україні.
Якщо коротенько: летіти вглиб країни стає страшно, тому туди - виключно ракетами. Керівництво Білорусі - безпринципні мразі. Пілоти та літаки не то щоб закінчувалися, але їх стає дещо менше.
В цілому - позитивна динаміка. Але не розслаблятися, схованок не видавати, на сирену реагувати адекватно.
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18.03.2022 16:19 Ответить
американці можуть прикрити небо своїми патріотами аж до Києва (включно)
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18.03.2022 16:26 Ответить
нет не могут прикрыть,могут только обнаружить цели
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18.03.2022 16:59 Ответить
Цели и с самолётов ДРЛО хорошо видно
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18.03.2022 17:59 Ответить
смотрим на дальность ракет пэтриота и сами решаем достанут они до киева или нет
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18.03.2022 19:13 Ответить
а что уже зеленка полезла?
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18.03.2022 16:21 Ответить
Хвоїні дерева в Німеччині не ростуть?
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18.03.2022 16:23 Ответить
то не хвойные деревья по перше по друге я просто под прокси. могу тебе любой флаг нарисовать.
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18.03.2022 16:31 Ответить
На первом фото хорошо видно ствол дерева
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18.03.2022 16:38 Ответить
Це сосновий ліс.
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18.03.2022 16:41 Ответить
вообще похоже.
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18.03.2022 16:46 Ответить
вот капитана была зелёнка мана 🤣
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18.03.2022 16:26 Ответить
судячи з камуфляжу, ЗСУ "спеленали" орка
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18.03.2022 16:27 Ответить
не это лутаем колонну орков может где-то в лесопосадке валяется то что было капитана
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18.03.2022 16:31 Ответить
Сосновий ліс. В ньому авіація практично сліпа круглий рік.
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18.03.2022 16:37 Ответить
Подскажите, на втором прекрасном фото, два зашкваренных в белых футболках?А то никак не рассмотрю.
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18.03.2022 16:31 Ответить
эх тепловизор мля это теплик и потом фото перегнано в норм цвет
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18.03.2022 16:35 Ответить
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18.03.2022 16:38 Ответить
млін
і не посперечаєсся...
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18.03.2022 16:50 Ответить
********** ******** Vнатуре Обосралась!
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18.03.2022 17:24 Ответить
Бук красивый, откуда зелень на деревьях?)
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18.03.2022 17:11 Ответить
ТЗМ-ка
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18.03.2022 17:22 Ответить
бук то добре, тільки дерева зараз ще голі стоять
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18.03.2022 17:45 Ответить
То ж сосни
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18.03.2022 18:03 Ответить
 
 