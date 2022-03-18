Вражеский "Бук" после работы ВСУ в лесах Черниговщины: Было-стало. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
ВСУ обнародовали сравнительное изображение вида российской установки "Бук" до и после атаки по ней украинских сил.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фото обнародовано на странице Оперативного командования "Північ".
"ЗРК "Бук" армии оккупанта. Мастера ландшафтного дизайна добавили немного зажигательных деталей к общему образу зенитно-ракетного комплекса оккупантов в лесах Черниговщины".
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а що буде коли наші їх освоять ???
Якщо коротенько: летіти вглиб країни стає страшно, тому туди - виключно ракетами. Керівництво Білорусі - безпринципні мразі. Пілоти та літаки не то щоб закінчувалися, але їх стає дещо менше.
В цілому - позитивна динаміка. Але не розслаблятися, схованок не видавати, на сирену реагувати адекватно.
і не посперечаєсся...