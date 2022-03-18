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Welcome to hell!: уничтожена колонна вражеской техники вблизи Тростянца Сумской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины уничтожили колонну вражеской техники вблизи Тростянца Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".

"У Тростянца Сумской области наши силы обороны уничтожили колонну вражеской техники. Welcome to hell!", - говорится в сообщении.

Welcome to hell!: уничтожена колонна вражеской техники вблизи Тростянца Сумской области 01
Welcome to hell!: уничтожена колонна вражеской техники вблизи Тростянца Сумской области 02
Welcome to hell!: уничтожена колонна вражеской техники вблизи Тростянца Сумской области 03
Welcome to hell!: уничтожена колонна вражеской техники вблизи Тростянца Сумской области 04
Welcome to hell!: уничтожена колонна вражеской техники вблизи Тростянца Сумской области 05
Welcome to hell!: уничтожена колонна вражеской техники вблизи Тростянца Сумской области 06
Welcome to hell!: уничтожена колонна вражеской техники вблизи Тростянца Сумской области 07

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Топ комментарии
+68
ЯК ЛАПАТНІКАВ ПАКАРЬОЖИЛО...
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18.03.2022 16:57
+62
Храни вас Бог, ЗСУ!
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18.03.2022 16:58
+59
Красівоє. На ніч перегляну ще раз. Заспокоює і навіює українсько-романтичні почуття.
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18.03.2022 16:57
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ЯК ЛАПАТНІКАВ ПАКАРЬОЖИЛО...
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18.03.2022 16:57 Ответить
чим жеж їх так херачать ?
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18.03.2022 17:01 Ответить
Таємні подарунки
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18.03.2022 17:02 Ответить
Таємний Санта)
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18.03.2022 18:17 Ответить
Американскими "дробовиками"
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18.03.2022 17:04 Ответить
Херачками!
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18.03.2022 17:11 Ответить
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18.03.2022 17:30 Ответить
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18.03.2022 17:47 Ответить
Із 112 джавелінів в ціль попадає 110. Американські генерали в приємному шоці.
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18.03.2022 17:23 Ответить
Більше схоже на роботу NLAW.
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18.03.2022 17:32 Ответить
Красівоє. На ніч перегляну ще раз. Заспокоює і навіює українсько-романтичні почуття.
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18.03.2022 16:57 Ответить
Храни вас Бог, ЗСУ!
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18.03.2022 16:58 Ответить
і Тероборону, і Самооборону -

кожен українець із зброєю Святий !
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18.03.2022 17:02 Ответить
Йой скільки металобрухту!
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18.03.2022 16:58 Ответить
Циганський батальйон підчистить і буде знову файно!
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18.03.2022 16:59 Ответить
Таку природу орочі останки портять! Сцуки маскальські.
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18.03.2022 16:58 Ответить
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18.03.2022 16:58 Ответить
Я так понял, башня улетела вместе с телом...
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18.03.2022 17:01 Ответить
Ага. Как был в башне, так с ней и полетел
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18.03.2022 17:03 Ответить
Одні копита в стійлі лишились...
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19.03.2022 12:38 Ответить
ну да - вілетів разм з баштою та гріється до румяної шкуринки

новеньке в смаженні свинятини в Україні
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18.03.2022 17:04 Ответить
обезбашенный
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18.03.2022 17:57 Ответить
Добропорядний водій, пристібнувся )
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18.03.2022 19:09 Ответить
Выгорел на работе...
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18.03.2022 17:02 Ответить
Кроссовки Nike только остались.
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18.03.2022 17:11 Ответить
які Nike, батінкі "Скараход"
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18.03.2022 17:30 Ответить
СкороУход.
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18.03.2022 18:27 Ответить
Пітєрскаво праізводства...(батінкі)
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19.03.2022 12:40 Ответить
Вышел ногами вперед
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18.03.2022 17:13 Ответить
-Что такое, слушай. Гарим, не гарим, а?
-Догараем...
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18.03.2022 17:13 Ответить
Упир на сонці попікся.
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18.03.2022 17:14 Ответить
"Долго мамаша средь груды костей
Искала кросовки за 40 рублей..."
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18.03.2022 17:50 Ответить
Вернется домой загорелым.
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18.03.2022 18:02 Ответить
скорее подгорелым
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18.03.2022 19:05 Ответить
Да, крем от загара слабо помог
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18.03.2022 19:07 Ответить
Фотка з іншої новини, - https://censor.net/ua/news/3326460/boyiova_robota_desantnoshturmovyh_viyisk_znyscheno_tehniku_okupantiv_razom_z_osobovym_skladom_fotoreportaj/sortby/tree/order/asc/page/2#comment_78113824

Ця фотографія практично, як ілюстрація до братів Стругацьких, "Парень из преисподней":

Первое, что мы увидели, выйдя за околицу, был имперский бронеход, съехавший с дороги и завалившийся носом в деревенский колодец. Он уже остыл, трава вокруг него была покрыта жирной копотью, под распахнутым бортовым люком валялся дохлый крысоед - все на нем сгорело, остались только рыжие ботинки на тройной подошве. Хорошие у крысоедов ботинки. У них ботинки хорошие, бронеходы, да еще, пожалуй, бомбардировщики. А солдаты они, как всем известно, никуда не годные. Шакалы.
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18.03.2022 18:12 Ответить
Потрібно свинособакам частинами в коробочках "Макдональдсу" надіслати на кацапстан, новий "оркєн-нагетс"
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18.03.2022 22:56 Ответить
та перекладіть вже хто небудь цим придурам, що сум перекладається як "пєчаль"
і пертися на суми = множити свої "пєчалі"
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18.03.2022 16:59 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.03.2022 17:08 Ответить
Механік-водій танка на фото: "Говорілі мнє корєша, от СУМИ нє зарє... $^я, %|3$/ц."
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18.03.2022 17:14 Ответить
Красівоє
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18.03.2022 22:58 Ответить
... "Баааах, і только пісюни по стєнкам!"
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18.03.2022 16:59 Ответить
Було "50 RUS", стало "50000 ARCELOR"

Фото як бальзам на душу. Величезна подяка Вам, Українські Воїни!
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18.03.2022 17:01 Ответить
Набешкетували, а Гвардійській Першій Тракторній Бригаді імені Залізняка потім металобрухт збирати...
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18.03.2022 17:02 Ответить
Цигани в біді не кинуть, допоможуть.
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18.03.2022 17:04 Ответить
Танк в клочья! Интересно, чем его жахнули ?
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18.03.2022 17:03 Ответить
Сюрприи-и-ииз. Чимось вкусненьким, що передали західні партнери.
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18.03.2022 17:05 Ответить
Та мне кажется там - бинго!
Мина противотанковая, ПТУР и детонация
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18.03.2022 17:08 Ответить
Вчера тудой и артой работали, и смерчами
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18.03.2022 17:09 Ответить
Я теж все чув
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18.03.2022 17:21 Ответить
Відео єсть с того місця, це було вчора.
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18.03.2022 19:19 Ответить
Це робота артилерії. По танку швидше за все пряме попадання з гаубиці. Він аж нижчий став.
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18.03.2022 17:19 Ответить
Чем надо было, тем и "жахнули".
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18.03.2022 17:45 Ответить
Багато хлюпчиків народились і померли при фуйлі.
Мамкі, ростіть ще м'ясо на забаганки упиря.
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18.03.2022 17:06 Ответить
Мамкш зараз глядзяць выступ )(уйла i у думках мараць аб тым, як сынку вернецца з "специальной операции" увесь у медалях, як ён будзе на кухнi пад сто грам i з цыбуком у зубах распавядаць, як ён знiшчау фашыстау ва Украiне, а на самой справе ён згарэу у танку яшчэ на другi дзень "операции", цi галодныя сабакi каторы дзень цягаюць па полi яго рэшткi.
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18.03.2022 17:45 Ответить
Щось не врубаюсь, наші тягнуть живого кацапського кепа чи вже тушку ?
Але один х. - "капитан, ти не будеш майором"
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18.03.2022 17:08 Ответить
Просто обрывки формы. Кэп когда улетал на луну - забыл с собой взять.
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18.03.2022 17:17 Ответить
Ватник(куфайку) свою забыл,думал,что в рай,как окурок обещал...
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19.03.2022 12:45 Ответить
Зачем ему куфайка? В котле со смолой не холодно.
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19.03.2022 22:35 Ответить
Капитан ,капитан,улыбнитесь....!
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18.03.2022 17:09 Ответить
"...вєдь улибка ето план кора... Ой ***."
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18.03.2022 17:10 Ответить
А он не так понял и на@бнулся!
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18.03.2022 17:14 Ответить
С одной стороны смотриш на уничтоженный Мариуполь И думаешь ,неужели это сделали люди.А когда видишь результаты работы наших бойцов .немного отпускает боль в грудях.Больше бы показывали их трупы.Смерть рус. фашистам. Слава героям Украины!!
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18.03.2022 17:12 Ответить
Слава ЗСУ! Смерть фашистским загарбникам!
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18.03.2022 17:14 Ответить
Vot ocerednoj raz otlycno otrabotali fasistov.
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18.03.2022 17:15 Ответить
Посольство рфії в Празі.
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18.03.2022 17:15 Ответить
"не думал не гадал он
никак не ожидал он
совсем не ожидал он
такого вот конца" (С)

Офигеть их покорёжило... Браво! Бис!
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18.03.2022 17:15 Ответить
Блицкриг провалился,пи,,,да тылам)
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18.03.2022 17:17 Ответить
Це ті кацапські виродки, що довгий час знищували Тростянець, грабували і вбивали тростянчан. Як кажуть, нагорода знайшла "героїв".
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18.03.2022 17:18 Ответить
В россии тайная мобилизация,в Украине тайная утилизация.
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18.03.2022 17:18 Ответить
Как в тире ****** убогих кацапов во СЛАВУ УКРАИНЫ !
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18.03.2022 17:19 Ответить
По таком промазать тяжело,попадание в одну цель вызывает цепную реакцию и все превращается в кучу металлолома
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18.03.2022 17:20 Ответить
Палала вата...палала.
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18.03.2022 17:22 Ответить
Говорят что на огонь и текущую воду можно смотреть бесконечно. Надо добавить - и на разгромленные колонны орков. Только не будет нам такого удовольствия . Даже у самой "длинной" и тупорылой армии рашистов есть начало и конец. И конец ее все ближе
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18.03.2022 17:23 Ответить
Красиво
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18.03.2022 17:34 Ответить
Ай, хорошо! Здесь, как в сексе нужно кричать - ещё! ещё! ещё!
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18.03.2022 17:35 Ответить
Голливуду будет сложно повторить такие спецэффекты)
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18.03.2022 17:36 Ответить
А все равно хорошие фильмы выйдут.
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18.03.2022 17:45 Ответить
Ніколи не думав, що бардак і розруха може так тішити око )) Слава Україні!
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18.03.2022 17:41 Ответить
Красиво бить не запретишь
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18.03.2022 17:53 Ответить
Квест "Найди на фото смеющуюся ворону в солнцезащитных очках".
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18.03.2022 18:02 Ответить
Это очень хорошая новость! Но у меня нет хороших пожеланий тем, кто там решит брать пленных орков, после того что эти ****** твари творили в Тростянце!
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18.03.2022 18:03 Ответить
Да, творили похлеще немцев-страшные дела творила...Тростянец
до сих пор в оккупации...😣😥😠
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18.03.2022 19:01 Ответить
Мариуполю пора помагать, мать!
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18.03.2022 18:24 Ответить
Дерева жаль.
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18.03.2022 19:06 Ответить
Цифра 50 на номерному знаці - чечня.Горіть в пеклі,виродки.
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18.03.2022 19:28 Ответить
50 - Московська область. ГЕЛІТА горить...
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18.03.2022 19:53 Ответить
Стирание граней, от обломков до остатков
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18.03.2022 19:37 Ответить
 
 