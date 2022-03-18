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Welcome to hell!: уничтожена колонна вражеской техники вблизи Тростянца Сумской области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины уничтожили колонну вражеской техники вблизи Тростянца Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".
"У Тростянца Сумской области наши силы обороны уничтожили колонну вражеской техники. Welcome to hell!", - говорится в сообщении.
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+68 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+62 Stanislav Bryzhyk
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кожен українець із зброєю Святий !
новеньке в смаженні свинятини в Україні
-Догараем...
Искала кросовки за 40 рублей..."
Ця фотографія практично, як ілюстрація до братів Стругацьких, "Парень из преисподней":
Первое, что мы увидели, выйдя за околицу, был имперский бронеход, съехавший с дороги и завалившийся носом в деревенский колодец. Он уже остыл, трава вокруг него была покрыта жирной копотью, под распахнутым бортовым люком валялся дохлый крысоед - все на нем сгорело, остались только рыжие ботинки на тройной подошве. Хорошие у крысоедов ботинки. У них ботинки хорошие, бронеходы, да еще, пожалуй, бомбардировщики. А солдаты они, как всем известно, никуда не годные. Шакалы.
і пертися на суми = множити свої "пєчалі"
Фото як бальзам на душу. Величезна подяка Вам, Українські Воїни!
Мина противотанковая, ПТУР и детонация
Мамкі, ростіть ще м'ясо на забаганки упиря.
Але один х. - "капитан, ти не будеш майором"
никак не ожидал он
совсем не ожидал он
такого вот конца" (С)
Офигеть их покорёжило... Браво! Бис!
до сих пор в оккупации...😣😥😠