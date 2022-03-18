Welcome to hell!: уничтожена колонна вражеской техники вблизи Тростянца Сумской области. ФОТОрепортаж

Защитники Украины уничтожили колонну вражеской техники вблизи Тростянца Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".

"У Тростянца Сумской области наши силы обороны уничтожили колонну вражеской техники. Welcome to hell!", - говорится в сообщении.



















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