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В результате артобстрела Сум горит складское здание, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ совершили артобстрел города Сумы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Сумы. 18 марта около 16:00 в результате артобстрела произошло возгорание одноэтажного складского здания с лакокрасочной продукцией на площади более 6 тыс. м кв. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники.

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В результате артобстрела Сум горит складское здание, - ГСЧС 01
В результате артобстрела Сум горит складское здание, - ГСЧС 02
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Без коректировщиков не обходится,надо вычислять этих сволочей
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18.03.2022 17:58 Ответить
Ці підори є у всіх великих містах і коригують арту орків з перших днів. Дехто наївно вважає, що кацапам коригувальники не потрібні. Кажуть: "Навіщо їм коригувальники? Он гугл-мапу відкрив і всьо". Як діти, чесне слово. А те, що орки можуть і не влучити з першої спроби, до них не доходить.
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18.03.2022 18:28 Ответить
Не похоже. Они до этого лупили куда попало уже несколько дней. Ну вот один раз попали.
До этого выстрелы были хаотичными, это что касается артиллерии
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18.03.2022 19:20 Ответить
 
 