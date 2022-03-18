В результате артобстрела Сум горит складское здание, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Войска РФ совершили артобстрел города Сумы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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"Сумы. 18 марта около 16:00 в результате артобстрела произошло возгорание одноэтажного складского здания с лакокрасочной продукцией на площади более 6 тыс. м кв. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники.

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