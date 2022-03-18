В бою против российских оккупантов погибли украинские танкисты Сергей Васич, Виталий Пархомук и Олег Свинчук. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В бою против российских оккупантов погибли украинские защитники Сергей Васич, Виталий Пархомук и Олег Свинчук.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Украинские танкисты после очередного боя ждали доклада от разведчиков — где-то должна была быть еще одна колонна россиян, которую нужно остановить. Наконец-то данные были получены. Три экипажа выслушали задание молча. Также молча натянули шлемофоны и бронированные машины пошли в направлении вражеской колонны.
Экипаж старшего сержанта Сергея Васича занял удобную позицию.
Когда в прицеле появились русские, Сергей отдал команду на открытие огня. С первого выстрела удалось подбить главную машину, остальные два танка поддержали огнем. Маневрируя, наши танкисты уничтожали врага. Танк старшего сержанта Васича вошел противнику во фланг и начал вести огонь осколочно-фугасными снарядами, выкуривая пехоту.
8 марта экипажи отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого освободили от оккупантов важный населенный пункт Киевщины — поселок городского типа Макаров, но, к сожалению, трое танкистов погибли в бою. Вражеская противотанковая управляемая ракета, от попадания которой в украинском Т-64БВ сдетонировал боекомплект, оборвала жизнь украинских защитников. Ими были сержант Сергей Васич и его побратимы - старший солдат Виталий Пархомук и солдат Олег Свинчук.
Старший сержант Сергей Васич родился в 1971 г. В 2015 году его мобилизовали, позже подписал контракт. Через несколько лет, в 2018-м, стал командиром танка 14-й бригады. Неоднократно выполнял боевые задания в районе проведения АТО/ООС.
Солдат Олег Свинчук родился в 1993 г. на Волыни. После школы проходил срочную военную службу, с 25 марта 2021 - контрактник 14-й бригады.
О старшем солдате Виталии Пархомуке, который является жителем поселка Заболотье на Волыни известно меньше.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность Военной присяге Указом Президента Украины № 127/2022 от 12 марта 2022 года старшему сержанту Васичу Сергею Викторовичу, старшему солдату Пархомуку Виталию присвоено звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).
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