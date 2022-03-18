Войска РФ обстреляли девятиэтажку, магазин и админздание в Авдеевке: Погибли два человека, трое получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска обстреляли жилые районы Авдеевки Донецкой области. Погибли два человека, трое ранены.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне продолжают стрелять по гражданским.

Сегодня в Авдеевке под обстрелы попали девятиэтажка, магазин и административное здание. По предварительной информации, двое погибших и трое раненых. Подробности устанавливаем.

Россия хочет вызвать у нас страх, но вызывает только ярость! За каждую смерть отомстим!" - говорится в сообщении.

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