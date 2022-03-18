Войска РФ обстреляли девятиэтажку, магазин и админздание в Авдеевке: Погибли два человека, трое получили ранения. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские оккупационные войска обстреляли жилые районы Авдеевки Донецкой области. Погибли два человека, трое ранены.
Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне продолжают стрелять по гражданским.
Сегодня в Авдеевке под обстрелы попали девятиэтажка, магазин и административное здание. По предварительной информации, двое погибших и трое раненых. Подробности устанавливаем.
Россия хочет вызвать у нас страх, но вызывает только ярость! За каждую смерть отомстим!" - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...