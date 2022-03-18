РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8318 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
15 968 20
война (46566) дети (6020) операция (205) ОХМАТДЕТ (146) ранение (3237)

Российский снаряд попал во двор: В Охматдет привезли 4-летнего мальчика с тяжелой травмой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В столичную больницу Охматдет привезли мальчика с минно-взрывной травмой в результате обстрела российских оккупантов. ВНИМАНИЕ!!! Фотографии не рекомендованы к просмотру лицам до 18 лет и людям со слабой психикой.

О больнице сообщает в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"4-летний мальчик возвращался домой со своим отцом, когда начался вражеский обстрел одного из районов Киева. Российский снаряд попал во двор, сын и отец получили осколочные ранения. С тяжелой минно-взрывной раной поясничного отдела ребенка доставили в Охматдет.

В больнице мальчику провели всю необходимую диагностику и выполнили хирургическое вмешательство. Специалисты Охматдета провели обработку рваной раны и иссечение нежизнеспособных тканей. У ребенка диагностировали тяжелый ушиб почки. К счастью, спинной мозг и другие внутренние органы не пострадали. Сейчас угрозы жизни пациента не имеет, впрочем эта травма очень опасна. Ребенка ждет долгое лечение в Охматдете", - говорится в сообщении.

Российский снаряд попал во двор: В Охматдет привезли 4-летнего мальчика с тяжелой травмой 01
Российский снаряд попал во двор: В Охматдет привезли 4-летнего мальчика с тяжелой травмой 02
Российский снаряд попал во двор: В Охматдет привезли 4-летнего мальчика с тяжелой травмой 03
Российский снаряд попал во двор: В Охматдет привезли 4-летнего мальчика с тяжелой травмой 04
Российский снаряд попал во двор: В Охматдет привезли 4-летнего мальчика с тяжелой травмой 05
Российский снаряд попал во двор: В Охматдет привезли 4-летнего мальчика с тяжелой травмой 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Маленькие пациенты "ОХМАТДЕТа" вынуждены сегодня лечиться в бомбоубежищах, - Зеленская. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+49
Кацапи, бажаю вам всім здохнути в страшних нелюдських муках! Всім! І такім, і нє такім. Нехай горить під вами земля, мразі!
показать весь комментарий
18.03.2022 21:01
+25
Бога нет. Иначе Он бы уничтожил РФ до всего этого.
показать весь комментарий
18.03.2022 21:02
+24
"русский мир" ... бл*ди
я не знаю, куда смотрит Бог
показать весь комментарий
18.03.2022 21:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"русский мир" ... бл*ди
я не знаю, куда смотрит Бог
показать весь комментарий
18.03.2022 21:00 Ответить
Бога нет. Иначе Он бы уничтожил РФ до всего этого.
показать весь комментарий
18.03.2022 21:02 Ответить
иногда начинаю тоже так думать.
"тут сльози навіть би котилися у демона зла..."
показать весь комментарий
18.03.2022 21:04 Ответить
Я в последний год так начал думать. Точнее стал сатанистом внутри себя. Этот мир не стоит слёз детей, и незачем его было создавать. Для меня Бог что то типа бункерного ********, который сидит сам в себе и сеет горе своим созданиям.
показать весь комментарий
18.03.2022 21:12 Ответить
для мене зараз бог, це ЗСУ
показать весь комментарий
18.03.2022 23:36 Ответить
я розумію,що всі на взводі,але давай без таких крайностей.Бог є,і син Божий був розп*ятий несправедливо,за правду,як зараз розпинають Україну.Він ніс свій хрест на Голгофу,і тепер наша країна теж його мусить нести.
показать весь комментарий
18.03.2022 21:37 Ответить
Не буду с вами спорить в такое время. Многим вера помогает не сойти с ума. Я знаю.
показать весь комментарий
18.03.2022 21:42 Ответить
русские теж думали що Бога немає, а Бог є, просто Він діє руками людей, то же не питайте, де дивиться Бог, питайте де, дивилися ми, коли вважали цих ********* братами. Доказ того,що Бог є: Світом не перший раз керують кончені ублюдки, дегенерати, психи, садисти і маньякі, які мають у своєму розпорядженні сильні армії, на які працює весь технічний прогрес і все інше, але....Світ все ще стої, ще не впав, Надія є, Віра жива. Слава Українській Нації, п...да російській федерації!
показать весь комментарий
19.03.2022 14:48 Ответить
Кацапи, бажаю вам всім здохнути в страшних нелюдських муках! Всім! І такім, і нє такім. Нехай горить під вами земля, мразі!
показать весь комментарий
18.03.2022 21:01 Ответить
Хіба на це можна дивитись спокійно? Дика орда прийшла на нашу землю вбивати. Господи, допоможи цій дитинці, бо в кого ще можна просити захисту, Україна бореться майже сама.
показать весь комментарий
18.03.2022 21:05 Ответить
Ответка прилетит 100%.
показать весь комментарий
18.03.2022 21:07 Ответить
РФ надо уничтожать полностью. Всем миром. Эта зараза просто так не кончится. Я сам из РФ, знаю о чём говорю. У нас новый ******* фюрер у власти. Пропаганда мозг выела почти всем. Это не люди. Просто механизмы в руках урода.
показать весь комментарий
18.03.2022 21:16 Ответить
от тепер пан говорить правильно, треба знищувати цілим Світом, тепер пан чує нарешті Бога в собі. Кожен хто здатен заради інших принести себе в жертву, повторює подвиг Христа. Віра в Бога це Віра в те, що людина створена для добра, для життя, і може і мусить добро і життя захищати.
показать весь комментарий
19.03.2022 14:54 Ответить
в чем ужас этого зла - убивает не само это ботоксное чмо, возможно, оно никого и не убило в своей жизни..., убивают те, кого он сделал послушным орудием в руках зла, выев им мозг и они это делают не понятно ради чего и зачем, это лежит за гранью моего разума..., как можно было припереться в чужую страну и творить там жуткие преступления абсолютно безо всякого смысла, как можно бомбить мирный город день за днем, безо всякого смысла...кто эти люди, что ими движет,...
показать весь комментарий
18.03.2022 21:28 Ответить
Боже мой! Будьте вы ПРОКЛЯТЫ, САДИСТЫ-УБИЙЦЫ!!!
Бедный малыш! 😰 Поправляйся скорее! Сочувствую семье...
показать весь комментарий
18.03.2022 21:55 Ответить
Згідно соціологічним опитуванням найбільше війну підтримуюють підстаркуваті типи за 55 років. Тобто моє покоління яке війни не бачило а всі свої "знання" отримало з радянських військових фільмів та серіалів. В останні 20 років побєдобєсіє в кацапському кінематографі досягло надзвичайних масштабів. І хто ж все це лайно дивиться? Оті підстаркуваті мудаки під "пивас і водочку"... І вони хочуть дітей-героїв і внуків "піхотинців путіна"... Які тупі...
показать весь комментарий
18.03.2022 22:02 Ответить
от бліна... там же мязи та сухожилля, котрі підтримують прямоходіння та положення тіла... і дихалка... це жах.....
показать весь комментарий
18.03.2022 23:36 Ответить
Тримайся, малесенький😭😭, ти мусиш вижити для того, щоб ходити своїми ніжками по звільненій від рашки України... Матір Божа допоможи малесенькому, змилуйся🙏🙏🙏😭
показать весь комментарий
19.03.2022 00:24 Ответить
 
 