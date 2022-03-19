Повреждены дома и автомобильная очередь в Мариуполе. ФОТО СО СПУТНИКА

Новые спутниковые снимки от Maxar Technologies показывают, что в Мариуполе из-за обстрелов российскими войсками значительные разрушения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

На одном из снимков, сделанных в закрытой части города, видно, что жилые комплексы сгорели, а вокруг них разбросан мусор. Около одного из них видны несколько автобусов, некоторые сгорели.

На севере Мариуполя повреждены многоквартирные дома вокруг двух школ.

К юго-западу от Мариуполя по трассе в сторону Бердянска видна очередь автомобилей.

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