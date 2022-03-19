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Повреждены дома и автомобильная очередь в Мариуполе. ФОТО СО СПУТНИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Новые спутниковые снимки от Maxar Technologies показывают, что в Мариуполе из-за обстрелов российскими войсками значительные разрушения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

На одном из снимков, сделанных в закрытой части города, видно, что жилые комплексы сгорели, а вокруг них разбросан мусор. Около одного из них видны несколько автобусов, некоторые сгорели.

На севере Мариуполя повреждены многоквартирные дома вокруг двух школ.

К юго-западу от Мариуполя по трассе в сторону Бердянска видна очередь автомобилей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завод "Азовсталь" уничтожен оккупантами. Запустить это все уже нельзя, – заммэра Мариуполя Орлов

Повреждены дома и автомобильная очередь в Мариуполе 01
Повреждены дома и автомобильная очередь в Мариуполе 02

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Это просто удар по яйцам, которые не в той корзине оказались.
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19.03.2022 00:48 Ответить
На ватных шовинистических ресурсах коцапы утверждают, что до середины апреля планируется продолжать наступление только на Донбассе и в Мариуполе. После 16 апреля ( символическая дата начала советского наступления на Берлин в 1945), говорят что будет новое генеральное наступление на Киев и Харьков, чтоб к 9 мая одержать победу. Нашим силам обороны нужно готовиться, проводить массовую мобилизацию, создать хотя б полумиллионную армию побыстрее - будет не лёгкий бой, а тяжёлая битва. Если ВСУ в этой битве одержит победу, тогда все - армия орков окажется в безнадежном положении, просто рухнет. Но до этого нужно продержаться
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19.03.2022 00:52 Ответить
 
 