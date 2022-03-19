За сутки в Северодонецке и Рубежном в результате обстрелов войск РФ погибли четыре человека, десять - получили ранения, - глава ОВА Гайдай. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки в Северодонецке и Рубежном в Луганской области в результате обстрелов российских военных погибли четверо гражданских, десять получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Луганской ОВД Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В результате мощных обстрелов российской армией Северодонецка, Рубежного, Прывилля, Кременной 18 марта повреждено около 54 объектов. Из них – 19 многоквартирных и 19 частных жилых домов, два заведения здравоохранения, объекты критической инфраструктуры, складские и хозяйственные сооружения. Россияне продолжают убивать мирное население области Во время вчерашних обстрелов погибли четыре человека в Северодонецке и Рубежном. мирную жизнь", - рассказал он.

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"За сутки спасатели области ликвидировали 46 пожаров, возникших в результате обстрелов оккупационными войсками РФ. Кроме того, они оказали людям необходимую помощь после обстрелов, разбирали завалы, подвезли 48 тонн воды на нужды гражданского населения, развезли гуманитарную помощь в хранилища. Коммунальщики продолжают по возможности возобновлять коммуникации, но повреждений еще очень много, без газоснабжения находятся 23 населенных пункта полностью и 7 частично, в общей сложности около 35 000 абонентов, обесточены 38 населенных пунктов – 26 полностью, 12 частично. и водоснабжение остается неизменным", - добавил Гайдай.



