РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17763 посетителя онлайн
Фото Общество
13 079 8
война (10023) смерть (8251) военнослужащие (5168) ССО (171)

С офицером ССО Максимом Вечерко попрощались в Хмельницком. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

18 марта в Хмельницком в последний путь провели офицера Сил специальных операций ВСУ Максима Вечерко.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню", об этом пишет местное издание Ye.ua.

"Вечерко погиб 16 марта во время обстрела российскими войсками Бердичева Житомирской области. В тот день россияне впервые обстреляли этот город около 4 часов утра.

Родился Максим Вечирко 25 декабря 1994 года и был единственным сыном в семье военнослужащих", - говорится в сообщении.

С офицером ССО Максимом Вечерко попрощались в Хмельницком 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отметил государственными наградами 138 военных. ПЕРЕЧЕНЬ

По словам директора специализированной СОШ №12 Олега Сивицкого, в которой учился военный, он был веселым, коммуникабельным парнем, которого любили и одноклассники, и учителя.

"Максим учился в нашей школе с 5 до 9 класса. Окончил ее в 2010 году, поступил в Каменец-Подольский лицей, стал офицером. Он мечтал быть военным, ведь сам из семьи офицеров. Еще 12 февраля Максим встречался с одноклассниками, вместе вспоминали школьную жизнь, строили мирные планы, но война распорядилась по-другому - унесла лучших", - говорит Олег Сивицкий.

У Максима остались жена и маленький сын.


С офицером ССО Максимом Вечерко попрощались в Хмельницком 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Грузинские добровольцы Давид Ратиани и Георгий Бериашвили погибли в бою с российскими оккупантами под Ирпенем. ФОТО

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
 Поддержать Цензор.НЕТ
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЖОДЕН ГЕРОЙ ПОЛЕГЛИЙ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ НЕ ПОВИНЕН БУТИ ЗАБУТИЙ...
показать весь комментарий
19.03.2022 08:29 Ответить
Вічна Слава героям України!
Героям Людства!
Відпочивай Брате
показать весь комментарий
19.03.2022 08:35 Ответить
Світла пам'ять захиснику України.

Глибокі співчуття рідним.
показать весь комментарий
19.03.2022 09:59 Ответить
Герою Слава ! ❤️💙💛Низкий поклон ! Вечная память !🙏Соболезнования родным !
показать весь комментарий
19.03.2022 10:01 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
показать весь комментарий
19.03.2022 10:18 Ответить
Героям Слава!
А рашиSSька ********* має бути знищена!!!
показать весь комментарий
19.03.2022 11:24 Ответить
Герої не вмирають
показать весь комментарий
19.03.2022 18:05 Ответить
Вечірок... Яке гарне українське прізвище! Пронизане добром, лагодою... Хай Бог простить тобі усі прегрешенія вільні і невільні і упокоїть тебе в Царстві небеснім! Будеш отмщений, покійся з Богом, друже!
показать весь комментарий
19.03.2022 20:37 Ответить
 
 