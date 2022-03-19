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В Николаеве задержали диверсантов: ставили отметки у военных укреплений, - Нацгвардия. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Бойцы Нацгвардии задержали в Николаеве двух вероятных диверсантов, ставивших отметки у военных и инфраструктурных объектов.
Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Нацгвардии Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Гвардейцы задержали вероятных диверсантов. На одном из блокпостов в Николаеве нацгвардейцами были задержаны два человека, которые ставили отметки у военных укреплений, инфраструктурных объектов города и фотографировали их", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующие фотографии были обнаружены в их мобильных телефонах.
Для уяснения всех обстоятельств задержанных передали сотрудникам СБУ.
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показать весь комментарий19.03.2022 08:59
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Пожалуйста, подождите...
І справа не в мітках.
Ніяка ракета, жодних міток не побачить, хіба що радіомаяк.
А що ми бачимо...
Наводиться екран телефона на об'єкт, і при включеній геолокації, при створенні фото, система видає координати, ви їх бачите в лівому нижньому кутку екрана.
Ось ці координати і вводяться в блок управління ракети.
Наші їм 15 років тіпа , але нашо?
В умовах військовооо часу розстріл і все
Метки где? Такие чтоб с самолёта видно было.
Ловим каких-то городских сумасшедших а шуму как штирлица с поличным взяли.
Нужно закрыть канал этого *****
Насколько надо ненавидеть украинцев, чтобы даже после всего кошмара, устроенного рашистами в Чернигове, Харькове и, особенно, Мариуполе, после всего мародёрства и изнасилований, после всего этого всё равно помогать россии в этой войне! Каким уродом надо быть?!