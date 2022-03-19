В Николаеве задержали диверсантов: ставили отметки у военных укреплений, - Нацгвардия. ФОТОрепортаж

Бойцы Нацгвардии задержали в Николаеве двух вероятных диверсантов, ставивших отметки у военных и инфраструктурных объектов.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Нацгвардии Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Гвардейцы задержали вероятных диверсантов. На одном из блокпостов в Николаеве нацгвардейцами были задержаны два человека, которые ставили отметки у военных укреплений, инфраструктурных объектов города и фотографировали их", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Украинские защитники передвинули линию фронта в сторону Херсона, - Ким. ВИДЕО

Отмечается, что соответствующие фотографии были обнаружены в их мобильных телефонах.

Для уяснения всех обстоятельств задержанных передали сотрудникам СБУ.





