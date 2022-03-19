ССО уничтожили машины обеспечения российских оккупантов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Украинские спецназовцы уничтожили машины, которые обеспечивали доставку топлива для вражеской армии.
Об этом сообщили на фейсбук-странице Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Машины обеспечения снова не доехали. Тотальное сопротивление российским оккупантам продолжается", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что совсем скоро наши спецназовцы и терроборона ускорят так называемую "демилитаризацию" оккупантов.
А на странице Сил спецопераций у украинцев спросили, нравится им сожженная техника орков: "Вам нравится сожженная техника орков! ССО Украины, работаем для вас".
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+41 Golden State
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+24 Анжей Штефан
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+24 Andry Moon
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Так як закінчувати потрібно ПЕРМОГОЮ , крапка
Ну нельзя так лизать анус великому лидеру современности и полководцу бубочке...
Это жесть... я уже давно не смотрю Г+Г... это там всегда такое показывали?
потому что окупантів переводит в предложении как "кафиров"
когда отдельное слово переводит как окупантов
я думаю это kc постарались)) что гугл такой перевод дает
кафир - это неверый (для мусульман)
обычно kc давно когда сводки давала, то подобные заголовки были
А в официальных цифрах 60 бензовозов держится уже неделю.