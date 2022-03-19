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ССО уничтожили машины обеспечения российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинские спецназовцы уничтожили машины, которые обеспечивали доставку топлива для вражеской армии.

Об этом сообщили на фейсбук-странице Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Машины обеспечения снова не доехали. Тотальное сопротивление российским оккупантам продолжается", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что совсем скоро наши спецназовцы и терроборона ускорят так называемую "демилитаризацию" оккупантов.

А на странице Сил спецопераций у украинцев спросили, нравится им сожженная техника орков: "Вам нравится сожженная техника орков! ССО Украины, работаем для вас".

ССО уничтожили машины обеспечения российских оккупантов 01
ССО уничтожили машины обеспечения российских оккупантов 02
ССО уничтожили машины обеспечения российских оккупантов 03
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Топ комментарии
+41
вот такие новости о разгроме оккупантов должны быть сейчас... а то на всеукраинских новостях как-то все резко пошло вниз - перестали повторять МЫ ИЗ УКРАИНЫ, песню Байрактар и т.п. это неправильно... но зато появляется блеющая венедиктова, впаривающая о каком-то функциональном иммунитете плешивого *********, то блевотина люськи-проститута о том, что Порошенко из-за курса на НАТО спровоцировал войну, то стефанчук вдруг начинает говорить о том, что формулировки по НАТО будут обговариваться... ЧТО ЭТО? КУРС НА СДАЧУ УКРАИНЫ? посмотрите кто ведет переговоры с кацапами! ЭТО УЖАС! да, войну надо заканчивать, но победой... а вместо этого сопли зеленые лезут...
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19.03.2022 10:04
+24
от и добре хватит шастать!
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19.03.2022 10:01
+24
У японських камікадзе шансів вижити було більше ніж у водіїв бензовозів з буквою z
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19.03.2022 10:03
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от и добре хватит шастать!
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19.03.2022 10:01 Ответить
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19.03.2022 10:08 Ответить
Якби не НАТО,твій зелений уже знову в ковпаку клоуна веселив би )(уйло у бункері ..!твердо тримай курс за кацапоржавим коритом!
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19.03.2022 11:05 Ответить
таких как ты я боюсь....
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19.03.2022 11:38 Ответить
У японських камікадзе шансів вижити було більше ніж у водіїв бензовозів з буквою z
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19.03.2022 10:03 Ответить
вот такие новости о разгроме оккупантов должны быть сейчас... а то на всеукраинских новостях как-то все резко пошло вниз - перестали повторять МЫ ИЗ УКРАИНЫ, песню Байрактар и т.п. это неправильно... но зато появляется блеющая венедиктова, впаривающая о каком-то функциональном иммунитете плешивого *********, то блевотина люськи-проститута о том, что Порошенко из-за курса на НАТО спровоцировал войну, то стефанчук вдруг начинает говорить о том, что формулировки по НАТО будут обговариваться... ЧТО ЭТО? КУРС НА СДАЧУ УКРАИНЫ? посмотрите кто ведет переговоры с кацапами! ЭТО УЖАС! да, войну надо заканчивать, но победой... а вместо этого сопли зеленые лезут...
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19.03.2022 10:04 Ответить
Як тільки почуєте , що ВІЙНУ потрібно закінчувати , стріляйте на звук,
Так як закінчувати потрібно ПЕРМОГОЮ , крапка
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19.03.2022 10:11 Ответить
ПЕРЕМОГОЮ
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19.03.2022 10:12 Ответить
даже убрали заставку про русский корабль
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19.03.2022 10:44 Ответить
Так. Тільки мертвий кацап перестане робити зло. Тому не час на "мирні переговори"... В нас ще багато роботи.
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19.03.2022 10:47 Ответить
А благодаря мосийчук я перестал вообще включать марафон по тв... (он у меня был как радиоточка)...
Ну нельзя так лизать анус великому лидеру современности и полководцу бубочке...
Это жесть... я уже давно не смотрю Г+Г... это там всегда такое показывали?
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19.03.2022 14:15 Ответить
кефиры это кто?
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19.03.2022 10:04 Ответить
собаки , по-русски
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19.03.2022 10:08 Ответить
такое ощущение что через google translate переводят
потому что окупантів переводит в предложении как "кафиров"
когда отдельное слово переводит как окупантов
я думаю это kc постарались)) что гугл такой перевод дает

кафир - это неверый (для мусульман)
обычно kc давно когда сводки давала, то подобные заголовки были
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19.03.2022 10:14 Ответить
кяфир
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19.03.2022 10:44 Ответить
Скоро ми всю Європу завалимо металоломом!
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19.03.2022 10:09 Ответить
рашистський металолом Ахмет-оглу переплавить на прокат ,і буде продавати його по світових цінах
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19.03.2022 10:16 Ответить
скоро ты отнюхаешь в придорожной канаве...
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19.03.2022 12:49 Ответить
Мені страшенно подобається спалена техніка орків , разом із підсмаженими копитами кацапів 🙁
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19.03.2022 10:09 Ответить
Да вы, батенька, эстет (с)
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19.03.2022 10:15 Ответить
На останній фоткі , дам де бензовоз - наче "Безумний Макс" або "Кін-дза-дза" - справжній армагеддон .
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19.03.2022 10:36 Ответить
Дуже подобається спалена техніка орків! От якби можна було не палити, а нашим воїнам віддавати, ото б було добре!
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19.03.2022 10:54 Ответить
они не про победу думают а про сдачу
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19.03.2022 10:57 Ответить
Странно....
А в официальных цифрах 60 бензовозов держится уже неделю.
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19.03.2022 13:26 Ответить
То не бензовозы а ж/д цистерны.
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19.03.2022 13:46 Ответить
Римейк "Безумного Макса" ?
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19.03.2022 14:34 Ответить
 
 