В результате вражеских обстрелов горело одноэтажное здание в Коростенском районе Житомирской области, - ГСЧС. ФОТО

Войска РФ продолжают обстреливать жилищную инфраструктуру Украины. Так, сегодня из-за обстрелов врага загорелось одноэтажное здание в Коростенском районе Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Житомирская область. 19 марта в 6:15 в Коростенском районе в результате обстрела произошло попадание в одноэтажное здание с последующим возгоранием. Здание разрушено полностью. В 6:35 пожар локализован на площади 500 м кв. В 8:26 мин пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.









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