РФ заминировала рекомендованные пути от Босфора в Одессу и сообщила, что это якобы украинские мины, - журналист Клименко. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
РФ заминировала рекомендованные пути от Босфора до Одессы и сообщила, что это украинские мины. Нужно немедленно ввести в Черное море Постоянную минно-тральную группу НАТО. Еще раз подчеркиваем: по данным источников BlackSeaNews, речь идет о минировании со стороны ЧФ РФ рекомендованных путей коммерческих судов от Босфора по направлению Одессы (фото 2), это прикрывается ложью про "сорванные штормом украинские мины". Отметим, что мины, которые дрейфуют в штормовом море подсчитать невозможно в принципе – это может сделать только тот, кто их устанавливал.
Об этом сообщил в фейсбуке журналист Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"ВНИМАНИЕ! Реальная опасность на море: РФ заминировала рекомендованные пути от Босфора до Одессы и сообщила, что это украинские мины. Очередная опасная дезинформация со стороны врага", - пишет он.
По его информации, 18 марта 2022 года морской порт Сочи направил судовладельцам и капитанам судов в регионе предупреждение об угрозе "подрыва на минах украинских ВМС, дрейфующих в Черном море".
В предупреждении, подписанном капитаном морского порта Сочи Вячеславом Румянцевым 18/03/2022, речь идет о следующем:"...из-за штормовых условий якорные мины, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный (около 4 мин типа ЯМ и ЯРМ) оторваны. Просьба соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной частях Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах...".
По словам Клименко, это предупреждение имеет целью воспрепятствовать морскому трафику коммерческих судов в Черном море. Оно требует немедленного введения в Черное море постоянной минно-тральной группы НАТО!
"Еще раз подчеркиваем: по данным источников BlackSeaNews, речь идет о минировании со стороны ЧФ РФ рекомендованных путей коммерческих судов от Босфора в направлении Одессы, это прикрывается ложью о "сорванных штормом украинских минах". Заметим, что дрейфующие мины в штормовом море подсчитать в принципе невозможно – это может сделать только тот, кто их устанавливал", – резюмирует он.
Пожалуйста, подождите...
Без Одессы вся война для Мордора не имела смысла.
Господи дай нам сил и армии нужно твоя защита.
Тому вона намагається створити ситуацію для зменшення доброї волі щодо України.
"Маю щиру впевненість, що питання деблокади міст чи будь-яких інших військових операцій - це прерогатива дієвих військових, а не блогерів.Арестович може аналізувати роботу телевізійних каналів і соціальних мереж, але його так звана військова освіта застаріла, а відсутність бойового досвіду та морального права говорити про те, що робити, будь-які заяви, пов'язані зі стратегією і тактикою ведення бойових дій у цій війні з його боку, як мінімум, - не коректно", - стверджує командир другого батальйону.
Він також запропонував раднику голови ОП взяти участь у реальній війні.
"Якщо Арестович хоче говорити з позиції військового експерта можу запросити його на бойові позиції - і впевнений, що після цього його думка зміниться, якщо виживе", - заявив військовий.
Бо хто його зна. Наче з однієї сторони нато і допомагає, а з іншої, не хочу хитати човен під час війни, але нато наразі показує себе не як оборонний блок, а як купа диванних сцикунів, яких взагалі без напряга розводить один тупий але дуже наглий кацапський гопнік. "Ліш би нє било вайни" це дуже, дуже дивна позиція для оборонного блоку, як мені здається.