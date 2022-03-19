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РФ заминировала рекомендованные пути от Босфора в Одессу и сообщила, что это якобы украинские мины, - журналист Клименко. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

РФ заминировала рекомендованные пути от Босфора до Одессы и сообщила, что это украинские мины. Нужно немедленно ввести в Черное море Постоянную минно-тральную группу НАТО. Еще раз подчеркиваем: по данным источников BlackSeaNews, речь идет о минировании со стороны ЧФ РФ рекомендованных путей коммерческих судов от Босфора по направлению Одессы (фото 2), это прикрывается ложью про "сорванные штормом украинские мины". Отметим, что мины, которые дрейфуют в штормовом море подсчитать невозможно в принципе – это может сделать только тот, кто их устанавливал.

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"ВНИМАНИЕ! Реальная опасность на море: РФ заминировала рекомендованные пути от Босфора до Одессы и сообщила, что это украинские мины. Очередная опасная дезинформация со стороны врага", - пишет он.

По его информации, 18 марта 2022 года морской порт Сочи направил судовладельцам и капитанам судов в регионе предупреждение об угрозе "подрыва на минах украинских ВМС, дрейфующих в Черном море".

В предупреждении, подписанном капитаном морского порта Сочи Вячеславом Румянцевым 18/03/2022, речь идет о следующем:"...из-за штормовых условий якорные мины, установленные украинскими ВМС на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск, Южный (около 4 мин типа ЯМ и ЯРМ) оторваны. Просьба соблюдать особую осторожность при плавании судов в юго-западной и северо-западной частях Черного моря из-за вероятности подрыва на дрейфующих минах...".

РФ заминировала рекомендованные пути от Босфора в Одессу и сообщила, что это якобы украинские мины, - журналист Клименко 01

По словам Клименко, это предупреждение имеет целью воспрепятствовать морскому трафику коммерческих судов в Черном море. Оно требует немедленного введения в Черное море постоянной минно-тральной группы НАТО!

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"Еще раз подчеркиваем: по данным источников BlackSeaNews, речь идет о минировании со стороны ЧФ РФ рекомендованных путей коммерческих судов от Босфора в направлении Одессы, это прикрывается ложью о "сорванных штормом украинских минах". Заметим, что дрейфующие мины в штормовом море подсчитать в принципе невозможно – это может сделать только тот, кто их устанавливал", – резюмирует он.

РФ заминировала рекомендованные пути от Босфора в Одессу и сообщила, что это якобы украинские мины, - журналист Клименко 02
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Топ комментарии
+38
Чокнуті кацапські покидьки. Це з цими тваринами зібралися домовлятися всякі подолякидерьмаки🤦
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19.03.2022 10:55
+33
А что на это скажут натовские "ястребы"? Турция, Болгария, Румыния - полноценные члены НАТО, как никак.
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19.03.2022 10:57
+30
Так это в Румынию и Болгарию пути закрыты, а это уже атака на НАТ, как там Шольц? Нужно больше газа и нефти для Германии, а то влом свитер надеть, ещё выгребайте, христопродавцы
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19.03.2022 10:58
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Чокнуті кацапські покидьки. Це з цими тваринами зібралися домовлятися всякі подолякидерьмаки🤦
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19.03.2022 10:55 Ответить
"во всём виноват Порошенко"
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19.03.2022 11:50 Ответить
А что на это скажут натовские "ястребы"? Турция, Болгария, Румыния - полноценные члены НАТО, как никак.
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19.03.2022 10:57 Ответить
Так это в Румынию и Болгарию пути закрыты, а это уже атака на НАТ, как там Шольц? Нужно больше газа и нефти для Германии, а то влом свитер надеть, ещё выгребайте, христопродавцы
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19.03.2022 10:58 Ответить
На днях официальное лицо рашки посол заявил, что Боснию и Герцеговину (страна имеет давно ПДЧ в нату) ждёт судьба Украины, если она пойдет в НАТО. От самого НАТО на этот счёт никаких заявлений и комментариев не поступало.
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19.03.2022 11:20 Ответить
https://www.gtsn.ua/ru/amp/politika/mogut-povtorit-ukrainskiy-scenariy-rossiya-ugrozhaet-bosnii-2011801.html
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19.03.2022 11:22 Ответить
я бы параше предъявил за корабли под панамским флагом, от самой Панамы и арестовал бы все офшорные счета которые принадлежат раше - офшорные а их там не мало.
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19.03.2022 12:15 Ответить
Тупо провокация перед атакой на Одессу.
Без Одессы вся война для Мордора не имела смысла.
Господи дай нам сил и армии нужно твоя защита.
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19.03.2022 11:00 Ответить
Хер им по губам а не Одессу
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19.03.2022 11:08 Ответить
Росія це знає, якщо Україна має підтримку Заходу, то вона не зможе виграти тривалу війну проти України.
Тому вона намагається створити ситуацію для зменшення доброї волі щодо України.
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19.03.2022 11:01 Ответить
Відповідь бійців "Азова" Командир другого батальйону полку "Азов" Дмитро Кухарчук, як і його товариші, категорично не згоден з висновками радника Єрмака.Кухарчук щиро переконаний у тому, що питання деблокади міст, як і будь-яких інших військових операцій - суто прерогатива військових, а Олексій Арестович для цього не має відповідних компетенцій.
"Маю щиру впевненість, що питання деблокади міст чи будь-яких інших військових операцій - це прерогатива дієвих військових, а не блогерів.Арестович може аналізувати роботу телевізійних каналів і соціальних мереж, але його так звана військова освіта застаріла, а відсутність бойового досвіду та морального права говорити про те, що робити, будь-які заяви, пов'язані зі стратегією і тактикою ведення бойових дій у цій війні з його боку, як мінімум, - не коректно", - стверджує командир другого батальйону.
Він також запропонував раднику голови ОП взяти участь у реальній війні.
"Якщо Арестович хоче говорити з позиції військового експерта можу запросити його на бойові позиції - і впевнений, що після цього його думка зміниться, якщо виживе", - заявив військовий.
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19.03.2022 11:02 Ответить
Будем надеяться,что Люська нужна только для информшума,вводящего кацапню в заблуждение перед определенными Генштабом операциями.
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19.03.2022 11:09 Ответить
Угу. И Стефашка, и Арахнида, и дЕрьмак...
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19.03.2022 11:52 Ответить
А якщо воно оте люська ****** у владні вуха то,що потрібне нашому ворогові?
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19.03.2022 12:18 Ответить
вот же кацапы тупорылые... сами же о количестве рассказали... правда, написав, что они якорные, они сбрехали... в связи с этим интересна реакция со стороны НАТО - это не покушение на безопасность Турции, Болгарии и Румынии... ведь эти страны вроде бы члены НАТО...
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19.03.2022 11:03 Ответить
Я думаю зараз всі вже зрозуміли, що нато натом, а свою армію добре обучених, обстріляних та файно споряджених професіоналів-патріотів треба мати.
Бо хто його зна. Наче з однієї сторони нато і допомагає, а з іншої, не хочу хитати човен під час війни, але нато наразі показує себе не як оборонний блок, а як купа диванних сцикунів, яких взагалі без напряга розводить один тупий але дуже наглий кацапський гопнік. "Ліш би нє било вайни" це дуже, дуже дивна позиція для оборонного блоку, як мені здається.
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19.03.2022 12:39 Ответить
паРаша - страна-диверсант и страна-террорист.
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19.03.2022 11:06 Ответить
*** нация поскудных моральных уродов, их надо уничтожать а потом изолировать как северную Корею.
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19.03.2022 11:16 Ответить
Мордор добавил к своему списку международных преступлений ещё и морской терроризм и подтвердил государственное пиратство..
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19.03.2022 11:17 Ответить
З 2019-го року, для потреб ЗСУ не закуплено жодного протикорабельного комплексу "нептун" тому що хтось дуже сильно хотів будувати дороги, а не армію і заглянути в очко путіну. Тому рашисти зараз можуть робити в наших морських акваторіях будь-що і відповісти їм банально нічим.
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19.03.2022 11:21 Ответить
То есть десанта в одесской области не ждать? Фееричные идиоты.
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19.03.2022 11:26 Ответить
420 мин дружно оторвались? Не верю
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19.03.2022 11:26 Ответить
 
 