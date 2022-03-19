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Конфликт в Тернополе: двое горожан вызвали полицию, потому что считали друг друга диверсантами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Патрульная полиция Тернопольской области призывает граждан быть законопослушными и быть взаимовежливыми, а в случае обнаружения подозрительных лиц, предметов или транспортных средств немедленно вызвать на место происшествия полицейских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Тернопольской области.

Как отмечается, вчера на улице Академика Студинского в Тернополе возникла конфликтная ситуация между неизвестными гражданами, считавшими друг друга "диверсантами". Заявитель сообщил на спецлинию 102, что преследует двух человек, которые показались ему подозрительными. Другая сторона сообщила полицейским, что их преследует и угрожает неизвестный агрессивный мужчина с оружием.

"Инспекторы немедленно прибыли по указанному адресу, урегулировали конфликт между людьми, а у заявителя обнаружили предмет похожий на оружие, на который у него не будет соответствующих документов. Детали будет выяснять следствие. В дальнейшем, предостерегаем граждан: не пытайтесь задерживать неизвестных лиц самостоятельно, тем больше угрожать им оружием или физической расправой. Предоставьте всю необходимую информацию полицейским и не подвергайте себя опасности", - отмечают правоохранители.

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Конфликт в Тернополе: двое горожан вызвали полицию, потому что считали друг друга диверсантами 01
Конфликт в Тернополе: двое горожан вызвали полицию, потому что считали друг друга диверсантами 02
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Топ комментарии
+19
Нормальна ситуація під час війни 😠
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19.03.2022 12:49
+14
Многие узнавали Штирлица, кто по прическе, кто по походке, а остальные по болтающемуся сзади парашюту
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19.03.2022 12:49
+9
Зброя
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19.03.2022 12:47
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Правила форума Совет форумчан
Понятно 👍🏼😊
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19.03.2022 13:00 Ответить
так кто в итоге оказался диверсантом?
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19.03.2022 12:45 Ответить
Зброя
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19.03.2022 12:47 Ответить
Многие узнавали Штирлица, кто по прическе, кто по походке, а остальные по болтающемуся сзади парашюту
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19.03.2022 12:49 Ответить
По дорог к рейхстагу Штирлиц кричал ура и размахивал красным знаменем.Никогда он не был близок так к провалу.
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19.03.2022 14:31 Ответить
Нормальна ситуація під час війни 😠
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19.03.2022 12:49 Ответить
Не постреляли друг друга уже +
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19.03.2022 12:56 Ответить
Прив"яжіть один одного до стовпа.
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19.03.2022 12:54 Ответить
"А ты кто такой?!... - нет, а ТЫ кто такой??" (Золоте теля)
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19.03.2022 12:57 Ответить
Ну бо ж Європа. Москалі б давно перестрілялися.
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19.03.2022 12:56 Ответить
Невже устний український ідентифікатор УУІ-1 "Паляниця" хибно спрацював?
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19.03.2022 12:59 Ответить
Да он сейчас может быть практически бесполезным. Потому что для крысчан и лугандонцев это слово проблемой не является.
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19.03.2022 13:24 Ответить
Є інші варіанти. )
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19.03.2022 13:29 Ответить
В Тернополі специфічна говірка. Можливо один одного не зрозуміли і кожен вирішив, що його опонент - москаль
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19.03.2022 13:32 Ответить
Говірка у вас в голові. А в Тернополі українська мова. Як на мене найчистіша в Україні.
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19.03.2022 13:47 Ответить
Совсем кую далась, яка говирка?
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19.03.2022 13:49 Ответить
Ладно. Лучше перебдеть...
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19.03.2022 13:07 Ответить
Краще перебдєть ніж недобдеть
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19.03.2022 13:08 Ответить
Прям, дети.
Полицию надо вызывать для фиксации прыкрого самогубства одного из них, а не до него.
Иначе, как объяснить тот факт, что тмея 350 тысяч аваковских орлов, мы еще не взяли Тулу?
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19.03.2022 13:13 Ответить
Аваковскіє арли? Не для того мама дівчинку ростила...
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19.03.2022 13:48 Ответить
На флобер ******* - разрешения на него не нужно
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19.03.2022 15:07 Ответить
"Файне місто Тернопіль"
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19.03.2022 16:55 Ответить
 
 