РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12047 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияВойна в Украине Война
2 396 3
война (46615) пожар (5559) рынок (531) смерть (9034) Харьков (6510)

В Харькове простились со спасателем, погибшим в результате вражеских обстрелов во время тушения пожара на рынке "Барабашово"

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В Харькове в последний путь провели пожарного-спасателя 5-й Государственной пожарно-спасательной части 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области сержанта службы гражданской защиты Александра Подольского, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Харьковской области.

Как отмечается, он погиб от тяжелых ранений, которые получил во время тушения пожара, попав под вражеский обстрел. За плечами имел большой боевой опыт и пользовался большим авторитетом в коллективе. В детстве мечтал стать спасателем. Это стремление впоследствии привело его в ряды ГСЧС.

Провести в последний путь харьковского спасателя пришли близкие, родные, товарищи, собратья... Похоронили героя под прощальные звуки пожарных сирен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар на рынке "Барабашово" в Харькове удалось локализовать

В Харькове простились со спасателем, погибшим в результате вражеских обстрелов во время тушения пожара на рынке Барабашово 01
В Харькове простились со спасателем, погибшим в результате вражеских обстрелов во время тушения пожара на рынке Барабашово 02

Напомним, 17 марта в результате очередных обстрелов вражеские ракеты попали в рынок "Барабашово", загорелись торговые павильоны в разных местах рынка. Во время тушения пожара на территории рынка в результате артиллерийских обстрелов погиб сотрудник ГСЧС и еще один получил ранения.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
роSSія = тероризм! Жодне життя Українського Громадянина не зійде з рук рашиSSького окупанта. Ви будете знищені, а потім ще ваші правнуки будуть платити за смерті наших людей!!!
показать весь комментарий
19.03.2022 13:16 Ответить
спи спокійно,друже...Земля пухом.
показать весь комментарий
19.03.2022 13:16 Ответить
Вічна пам'ять Олександру Подольському , який героічно боровся з пожаром , який спричинили орки 😪😪😪
показать весь комментарий
19.03.2022 13:19 Ответить
 
 