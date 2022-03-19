В Харькове простились со спасателем, погибшим в результате вражеских обстрелов во время тушения пожара на рынке "Барабашово"
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В Харькове в последний путь провели пожарного-спасателя 5-й Государственной пожарно-спасательной части 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области сержанта службы гражданской защиты Александра Подольского, погибшего при исполнении служебных обязанностей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Харьковской области.
Как отмечается, он погиб от тяжелых ранений, которые получил во время тушения пожара, попав под вражеский обстрел. За плечами имел большой боевой опыт и пользовался большим авторитетом в коллективе. В детстве мечтал стать спасателем. Это стремление впоследствии привело его в ряды ГСЧС.
Провести в последний путь харьковского спасателя пришли близкие, родные, товарищи, собратья... Похоронили героя под прощальные звуки пожарных сирен.
Напомним, 17 марта в результате очередных обстрелов вражеские ракеты попали в рынок "Барабашово", загорелись торговые павильоны в разных местах рынка. Во время тушения пожара на территории рынка в результате артиллерийских обстрелов погиб сотрудник ГСЧС и еще один получил ранения.
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