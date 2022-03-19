В Киеве задержан диверсант. Изъяли винтовки, холодное оружие и паспорт СССР. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Столичные правоохранители разоблачили в Киеве российского шпиона. Он помогал диверсионным группам, также хранил огромное количество оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.
Задержанным оказался 64-летний житель Шевченковского района Киева, ранее судимый за имущественные преступления.
По месту жительства диверсанта было обнаружено семь единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовок с оптическими прицелами, более 25 единиц холодного оружия, около 3 тысяч патронов разного калибра и автоматическое оружие военного образца.
У российского агента также были шевроны ЛДНР, пропагандистская и военная литература и паспорта советских времен.
Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения. Шпиону грозит до семи лет лишения свободы. СБУ проверяет задержанного на причастность к совершению преступлений против национальной безопасности.
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они коммунизм строить собрались?
На ньому загиблі кияни,а тут ОЧИКУЄТЬСЯ...
а пристрелити гніду??
А кто хочет в СССР - самое время быстренько бежать в раисию, очереди там уже есть, скоро будут и остальные прелести совка.
Его уже поймали?
Раньше жил на Мельникова в служебном помещении квирту, потом получил другую, воевал за ордло.