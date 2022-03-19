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В Киеве задержан диверсант. Изъяли винтовки, холодное оружие и паспорт СССР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Столичные правоохранители разоблачили в Киеве российского шпиона. Он помогал диверсионным группам, также хранил огромное количество оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала войны в Киеве задержали 127 диверсантов, в том числе 14 групп, - Жирнов

Задержанным оказался 64-летний житель Шевченковского района Киева, ранее судимый за имущественные преступления.

В Киеве задержан диверсант. Изъяли винтовки, холодное оружие и паспорт СССР 01

По месту жительства диверсанта было обнаружено семь единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовок с оптическими прицелами, более 25 единиц холодного оружия, около 3 тысяч патронов разного калибра и автоматическое оружие военного образца.

У российского агента также были шевроны ЛДНР, пропагандистская и военная литература и паспорта советских времен.

Также читайте: В Киеве задержаны уже более 100 человек, подозреваемых в диверсионных действиях, - Жирнов

Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения. Шпиону грозит до семи лет лишения свободы. СБУ проверяет задержанного на причастность к совершению преступлений против национальной безопасности.
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Топ комментарии
+23
Идейный гад 😆 30 лет паспорт хранит.
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19.03.2022 13:22
+21
какой еще ссср?....
они коммунизм строить собрались?
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19.03.2022 13:22
+19
Кацапы бредят совком все 30 лет. Это они рыдали когда сралин сдох, это они молятся на *****-кровавого убийцу. Это биомусор который нужно зачищать. Это коварные твари которым верить никогда нельзя.
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19.03.2022 13:30
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какой еще ссср?....
они коммунизм строить собрались?
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19.03.2022 13:22 Ответить
Для Вас це новина, чи що:
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19.03.2022 13:28 Ответить
Извеняюсь что своё возмущение оставлю под вашем коментом НО ПЛЯДЬ ДО КАКОЙ ПОРЫ В УКРАИНЕ ЛИЦО ПРЕСТУПНИКА БУДУТ ЗАМАЗЫВАТЬ ПИКСЕЛЯМИ? Редакторы вы сцыте шо на вас этот сепар в суд подаст или вы по другим причинам лицо ******** прячете?
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19.03.2022 14:51 Ответить
До суду ще не доведено, що людина, дійсно, злочинець, тому й замазують. А вже після суду -- хоч сто порцій друкуй, бо вже все ясно.
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19.03.2022 14:55 Ответить
Так може і для суду б більше доказів було б. Може хто б і повідомив: "Так, бачив цю харю, признавався в коханні до Путіна. А ще знає його коло знайомих"
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22.03.2022 18:35 Ответить
Кацапы бредят совком все 30 лет. Это они рыдали когда сралин сдох, это они молятся на *****-кровавого убийцу. Это биомусор который нужно зачищать. Это коварные твари которым верить никогда нельзя.
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19.03.2022 13:30 Ответить
Ваша правда, але ******* вони СРСР, тому, що там всі були однаково бідними:

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19.03.2022 13:40 Ответить
Вот она самая главная идей русского мира - что бы у соседей ничего не было. Не у себя хорошо, а у соседа, что бы не было.
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19.03.2022 14:09 Ответить
Нашли наградной пистолет от Путина именные удостоверения ФСБ, МВД, МЧС, ГРУ, КГБ, ЧК и НКВД, старую будёновку а также фотографию Анны Чапман!
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19.03.2022 14:39 Ответить
Гулаг , РАБСТВО , ДИКТАТУРА - рашистский "мир"! Или кто-то думает ,что олигархи путлеровские кошельки откажутся от своих МИЛЛИАРДОВ ?????
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19.03.2022 16:58 Ответить
Идейный гад 😆 30 лет паспорт хранит.
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19.03.2022 13:22 Ответить
Які 30 років, подивіться уважно, новий, десь в метро купив.
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19.03.2022 13:24 Ответить
Есть у одного моего знакомого отец, ему 86 лет, он такой же идейный. У него тоже до сих пор паспорт ссср хранится, и партбилет. У деда нет одной почки, почти слепой, но ждет прихода русских, потому что они восстановят ссср. Когда мой знакомый говорил ему, что, мол, ты понимаешь, что эти русские скорее всего тебя убъют и тебя даже хоронить не надо будет, будешь лежать под развалинами своего дома, дед гордо отвечал, что, мол, зато умру в ссср. Это же надо было тогда так мозги людям отбить, что столько лет прошло, а это никак не лечится.
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19.03.2022 13:28 Ответить
та якщо поки був молодий не вилікувався, то як старий вилікується.
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19.03.2022 13:34 Ответить
Не скажіть, он до нас харків'яне потягнулись, самі кажуть що були за росію раніше, а тепер рвати зубами готові
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19.03.2022 13:36 Ответить
А морду ліТца в студію?
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19.03.2022 13:22 Ответить
До винесення вироку не можна, бо можуть вбити.
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19.03.2022 13:29 Ответить
паспорт ссср..., а парашюта у него в цветах росфлага не было?
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19.03.2022 13:22 Ответить
Так бы он точно спалился, а так может отпустят, или по традиции на таксиста.
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19.03.2022 13:24 Ответить
Парашюта не было, таскал за собой холодильник Саратов
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19.03.2022 13:54 Ответить
Спящий с 2014 года агент приехавший якобы оформлять пенсию.
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19.03.2022 13:23 Ответить
На фіга пенсіонеру посібник "Танк в бою"? Де він цього танка ховає?
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19.03.2022 18:41 Ответить
Если земля на огороде в масляных пятнах, то там и прячет.
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19.03.2022 18:49 Ответить
Скинути з дзвіниці в темницю.
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19.03.2022 13:23 Ответить
***, что не диверсант то *******....Шпионы шизофреники.
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19.03.2022 13:23 Ответить
Поки не ввести штрафи за затримання, цій ганьбі не буде кінця.
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19.03.2022 13:23 Ответить
уже не 15 лет тюрьмы?А чего то пропустил?
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19.03.2022 13:24 Ответить
Пристреліть падлюку !!
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19.03.2022 13:24 Ответить
ПОЧЕМУ ТАК МНОГО СЕМЬ ЛЕТ?15 СУТОК И ВЫГОВОР И ДОСТАТОЧНО
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19.03.2022 13:24 Ответить
Типичный патриот рассеи. Судимый, совкодрочер, любитель потеребить дряблое величие у путена, наверняка еще и бухает.
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19.03.2022 13:25 Ответить
15 ?????????
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19.03.2022 13:25 Ответить
Кабан вгодований на українських харчах...
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19.03.2022 13:25 Ответить
Швидше схоже на психічнохвору людину. Такий набір, прямо по Семенову.
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19.03.2022 13:26 Ответить
А їбало де
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19.03.2022 13:26 Ответить
очикується оголошення про підозру!!!!
На ньому загиблі кияни,а тут ОЧИКУЄТЬСЯ...
а пристрелити гніду??
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19.03.2022 13:26 Ответить
Если это "спящий агент", который пока не сливал никакую военную информацию, то что ему инкриминируют? Незаконное хранение оружия и запрещённой символики?
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19.03.2022 13:29 Ответить
беспокоишся?
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19.03.2022 13:34 Ответить
100%, уже бегаю перепрятываю шевроны с изображением унылой лошади и туалетную бумагу в цветах аквафреша с фотографией куйла в натуральную величину
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19.03.2022 13:46 Ответить
Не бегай, придут арестовывать, а ты уставший.
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19.03.2022 16:12 Ответить
Тоже верно, надо беречь силы, чтобы зиговать путлеру и молиться на грозного коротышку-п идармота менделя.
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19.03.2022 16:53 Ответить
В статье говорится ,что "Він допомагав диверсійним групам". Только почему такой срок маленький
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19.03.2022 13:36 Ответить
Яка диверсійна група буде з таким мати справу, 3 000 набоїв до різних калібрів, сорока якась.
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19.03.2022 13:38 Ответить
Ну помогать же не обязательно именно оружием? Может он просто ходил блокпосты снимал и данные передавал? То, что у него с кукухой проблемы, понятно. Но приблизительно такие же проблемы у всех любителей *****. Так что на умных помощников диверсантов рассчитывать не стоит.
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19.03.2022 13:49 Ответить
Мабуть ще й парашут тягнув за собою.
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19.03.2022 13:29 Ответить
Парашут **** сховав.
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19.03.2022 13:30 Ответить
До семи років за шпигунство, зберігання купи зброї. Путін 15 дає за слово війна. Чи не занадто ми милосердні до ворогів?
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19.03.2022 13:31 Ответить
А можна його просто повісити?
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19.03.2022 13:33 Ответить
ВІДРАЗУ ВГАДУЄТЬСЯ ПОРОДА-КАЦАПСЬКА СМЕРДЮЧА СВИНЯ...
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19.03.2022 13:33 Ответить
Клиника, вряд ли это диверсант, просто идиот. Но т.к. он идейный, то и поступать с ним надо по закону военного времени.
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19.03.2022 13:33 Ответить
После допроса намазать лоб зелёнкой, прислонить к стеночке и по законам военного времени...
А кто хочет в СССР - самое время быстренько бежать в раисию, очереди там уже есть, скоро будут и остальные прелести совка.
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19.03.2022 13:34 Ответить
Нашо морду замазувати?? Всіх таких ********* кожен українець повиннен знати в лице
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19.03.2022 13:35 Ответить
Отрезать ******** обе руки и отпустить на *********, ну еще и язык отрезать, чтобы ****** поменьше.
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19.03.2022 13:35 Ответить
***** шиза.. шуе ппш
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19.03.2022 13:36 Ответить
На коцабу схож..

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19.03.2022 13:37 Ответить
Сергей Вавилов более худой.
Его уже поймали?
Раньше жил на Мельникова в служебном помещении квирту, потом получил другую, воевал за ордло.
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19.03.2022 13:40 Ответить
Чому його не ліквідували при спробі втечі?!
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19.03.2022 13:41 Ответить
а можна видати цим ідіотам зеленку, най пьють. щоб у мізку вавки зафарбовувались. за часів срср, у кожного чоловіка було 2 шляхи- до партії або у тюрьму, ні ви могли піти працювати на завод з 6ої ранку до 4 ої вечора. з обідом за 70 копійок. обід був гарний суп друге та компот. різниця з зоною невелика
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19.03.2022 13:41 Ответить
Какие 7 лет? Он же оказывал сопротивление при задержании, ну и потом побежал, ну и при попытке к бегству его .........
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19.03.2022 13:41 Ответить
Третина України такі ж гниди,як цей.Просто зараз перевзуваються і косять під українців,але нутро таке ж гниле
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19.03.2022 14:04 Ответить
Таких надо сначала убивать, а в случае ошибки просто - извините.
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19.03.2022 15:00 Ответить
До 7 років?! Ви серьезно? От 10 надо.
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19.03.2022 15:39 Ответить
Не могу понять! У нас военное время! Надо восстановить что то типа "сталинских троек"! Гада в расход! Он не военнопленный!
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19.03.2022 17:12 Ответить
да что бы они издохли все до единого.
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21.03.2022 11:38 Ответить
 
 