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Уничтожена техника войск РФ в Киевской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Генштабе показали разбитую вражескую технику, которая была уничтожена умелыми действиями защитников Украины в Киевской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Уничтожена российская техника в Киевской области. Также ВС Украины усилились ЗРК "Стрела-10"", - говорится в сообщении.

Уничтожена техника войск РФ в Киевской области 01
Уничтожена техника войск РФ в Киевской области 02
Уничтожена техника войск РФ в Киевской области 03
Уничтожена техника войск РФ в Киевской области 04

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Топ комментарии
+34
Хлопці Ви МОЛОДЦІ 👍🏼👍🏼✊💪
Так тримати !!
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19.03.2022 13:28
+20
Реальний діагноз чи постанова?

Тамара из росии говорит, что она нормальная женщина и просит Степана Бандеру сдаться!

https://www.youtube.com/watch?v=g6ME77DI0BU
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19.03.2022 13:28
+18
Наші вже тракторець підігнали.
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19.03.2022 13:29
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Хлопці Ви МОЛОДЦІ 👍🏼👍🏼✊💪
Так тримати !!
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19.03.2022 13:28 Ответить
Реальний діагноз чи постанова?

Тамара из росии говорит, что она нормальная женщина и просит Степана Бандеру сдаться!

https://www.youtube.com/watch?v=g6ME77DI0BU
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19.03.2022 13:28 Ответить
Это стеб.
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19.03.2022 13:29 Ответить
Швидше тролять вівцейоба і біомасу на московії.
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19.03.2022 13:33 Ответить
Посилання смердіть негативом яке після побаченого не скоро вивітрюється
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19.03.2022 13:35 Ответить
правда
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19.03.2022 13:37 Ответить
канал Антона Геращенка .
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19.03.2022 13:44 Ответить
Няшка-кадыровка ищет Степана

Степан!!!
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19.03.2022 13:39 Ответить
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19.03.2022 14:02 Ответить
Наші вже тракторець підігнали.
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19.03.2022 13:29 Ответить
То напевно роми.
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19.03.2022 13:32 Ответить
Правильно.Треба прибрати цей металобрухт - щоб не отруював землю.
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19.03.2022 13:33 Ответить
Не потягне, хлам не на ходу. Будуть відкручувати.
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19.03.2022 13:34 Ответить
Можна розібрати і повантажити на причіп.
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19.03.2022 13:45 Ответить
"Гуцули хлопці хазяйнувати, то правда же добру нема шо пропадати. І того ж дня притаркали до хати з лісу і мотор біциклє і решта всьо жалізо..." (с)
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19.03.2022 13:39 Ответить
Башню можна перевернути і буде файне корито свиням )) , майже вічне ))
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19.03.2022 14:04 Ответить
тракторці просто-таки найкрасномовніші
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19.03.2022 13:29 Ответить
****** уничтожены.
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19.03.2022 13:32 Ответить
трактор знищив два російських танки.
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19.03.2022 13:37 Ответить
Что это за дизельпанк на первом фото?
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19.03.2022 13:40 Ответить
ю мин стеам-панк?

Стрела-10. ЗРК ближнего действия
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19.03.2022 13:43 Ответить
На днях Арестович сказал, что отбить Мариуполь сейчас нет физической возможности.. Скорее всего сейчас так на многих направлениях. Врага сдержали, но чтоб его гнать за паребрик сейчас нет мощи. Я не военный эксперт, но что-то мне подсказывает, что для победы помимо ПВО и противотанкового нам нужно просить наступательное вооружение. Например будь у нас высокоточные ракеты земля-земля, любое скопление, можно было бы расхерячить издалека.
Сейчас все должны быть заинтересованы закончить войну быстро, т.к. сказывается на всем мире. Это возможно только победой Украины. Поэтому нам не должны отказать в любом вооружении, (ну кроме ядерного разве что)
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19.03.2022 13:41 Ответить
Наступальної зброї, нам ніхто не дасть. Будьте реалістами.
Якщо, не трапиться, якийсь форс-мажор, або ЗЕкоманда не підпише капітуляцію - активна фаза війни продовжиться ще 3-4 неділі, а потім ще довгі-довгі місяці, якщо не роки буде "локальна" війна, як це було в 2015-2021 на лінії зіткнення в ОРДЛО.
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19.03.2022 13:49 Ответить
Що робити з тим, що нам наступальну зброю не поставляють і не продають?
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19.03.2022 13:50 Ответить
Те дроны- самоубийцы, которых поставили всего 100 штук, как раз наступательное оружие. Их дронами назвать сложно.
Это управляемые минометы для уничтожения оборонительных сооружений.
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19.03.2022 13:58 Ответить
Ніхто не знає, це 100 снарядів чи 100 комплексів управління, поки ніде не вказано.
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19.03.2022 14:06 Ответить
Карта активных боевых действий по состоянию на 19 марта.
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19.03.2022 13:43 Ответить
це карта з рос генштабу ? куди Нову Каховку намалювали ? пи*дець просто .
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19.03.2022 13:57 Ответить
Ця мапа станом десь на 25-26 лютого. Запізнення на три тижні то вже занадто
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19.03.2022 14:01 Ответить
Так Нова Каховка в житті зліва від Каховки . Вони помінялись місцями ?
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19.03.2022 16:13 Ответить
Ты шо DOT4 напился?!
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19.03.2022 14:16 Ответить
Ви кому?
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19.03.2022 19:18 Ответить
Перепрошую...це не Вам
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19.03.2022 19:52 Ответить
 
 