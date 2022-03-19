Уничтожена техника войск РФ в Киевской области. ФОТОрепортаж

В Генштабе показали разбитую вражескую технику, которая была уничтожена умелыми действиями защитников Украины в Киевской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Уничтожена российская техника в Киевской области. Также ВС Украины усилились ЗРК "Стрела-10"", - говорится в сообщении.









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