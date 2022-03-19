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Уничтожена техника войск РФ в Киевской области. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Генштабе показали разбитую вражескую технику, которая была уничтожена умелыми действиями защитников Украины в Киевской области
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Уничтожена российская техника в Киевской области. Также ВС Украины усилились ЗРК "Стрела-10"", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий19.03.2022 13:29
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Так тримати !!
Тамара из росии говорит, что она нормальная женщина и просит Степана Бандеру сдаться!
https://www.youtube.com/watch?v=g6ME77DI0BU
Степан!!!
Стрела-10. ЗРК ближнего действия
Сейчас все должны быть заинтересованы закончить войну быстро, т.к. сказывается на всем мире. Это возможно только победой Украины. Поэтому нам не должны отказать в любом вооружении, (ну кроме ядерного разве что)
Якщо, не трапиться, якийсь форс-мажор, або ЗЕкоманда не підпише капітуляцію - активна фаза війни продовжиться ще 3-4 неділі, а потім ще довгі-довгі місяці, якщо не роки буде "локальна" війна, як це було в 2015-2021 на лінії зіткнення в ОРДЛО.
Это управляемые минометы для уничтожения оборонительных сооружений.