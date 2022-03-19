РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16951 посетитель онлайн
Новости Фото ПроисшествияОбществоВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
20 034 8
Киевская область (3537) село (153)

Временно оккупированное село Демидов в Киевской области оказалось под угрозой затопления. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество Война в Украине

В Демидове Киевской области, где ведутся активные бои украинских защитников с российскими оккупантами, есть угроза затопления села. Вода поступает из Киевского водохранилища через разрушенную плотину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

По состоянию на сегодняшний день уровень воды на пойме реки Ирпень достиг максимально допустимого уровня.

По словам очевидцев, на реке осталось 1-2 м до уровня асфальтированного покрытия в селе Демидов, временно захваченное оккупантами. Дальнейший рост уровня воды приведет к затоплению дорог и подвалов и практически исключит возможность эвакуации жителей, передачи лекарств и продуктов.

Временно оккупированное село Демидов в Киевской области оказалось под угрозой затопления 01

Водночас, як свідчать фото, вода вже "стоїть" у подвір'ях людей.

Временно оккупированное село Демидов в Киевской области оказалось под угрозой затопления 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти повністю знищили село Яковлівка в Харківській області. ВІДЕО+ФОТО

"Вода надходить з Київського водосховища через зруйновану дамбу", - наголошується в повідомленні.

Временно оккупированное село Демидов в Киевской области оказалось под угрозой затопления 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожена техника войск РФ в Киевской области. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зато село залишиться цілим, а будинки висохнуть і орки вже не пройдуть

голандці самі руйнували дамби і затоплювали свою країну разом з іспанцями-окупантами
показать весь комментарий
19.03.2022 14:17 Ответить
Та й козаки (не пам'ятаю точно хто) чи Морозенко, чи Богун, так само нищили ляхів коли ті вторглись на Поділля в 1649-1651 р.
показать весь комментарий
19.03.2022 16:10 Ответить
Кто в курсе, что в Казаровичах с уровнем воды
показать весь комментарий
19.03.2022 14:19 Ответить
Не самое плохое что может случиться с селом. Окупанты не смогут зато окопаться в етом селе
показать весь комментарий
19.03.2022 14:24 Ответить
Сейчас еще дожди начнутся и танки начнут плавать.
показать весь комментарий
19.03.2022 14:25 Ответить
Бог любить Україну !
показать весь комментарий
19.03.2022 15:22 Ответить
Это будет только через-неделю две. Так что ждем и терпим.
показать весь комментарий
19.03.2022 15:36 Ответить
Це в Демидові зоопарк? Нещодавно благали порятунку, бо звірі гинули від голоду і холоду. Шкода, якщо зоопарку не допоможуть і все там ще й потоне.
показать весь комментарий
19.03.2022 19:05 Ответить
 
 