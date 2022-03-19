Временно оккупированное село Демидов в Киевской области оказалось под угрозой затопления. ФОТО

В Демидове Киевской области, где ведутся активные бои украинских защитников с российскими оккупантами, есть угроза затопления села. Вода поступает из Киевского водохранилища через разрушенную плотину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

По состоянию на сегодняшний день уровень воды на пойме реки Ирпень достиг максимально допустимого уровня.

По словам очевидцев, на реке осталось 1-2 м до уровня асфальтированного покрытия в селе Демидов, временно захваченное оккупантами. Дальнейший рост уровня воды приведет к затоплению дорог и подвалов и практически исключит возможность эвакуации жителей, передачи лекарств и продуктов.

Водночас, як свідчать фото, вода вже "стоїть" у подвір'ях людей.

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"Вода надходить з Київського водосховища через зруйновану дамбу", - наголошується в повідомленні.

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