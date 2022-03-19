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Семь погибших и пять раненых в результате вчерашнего минометного удара по Макарову, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
18 марта оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии населенные пункты Бучанщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, в результате вражеских обстрелов Макарова погибли семь мирных жителей. Пять человек получили ранения и находятся в больнице.
В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждено административное здание и другие помещения.
Полицейские Бучанщины работают на местах обстрелов, документируют последствия и помогают пострадавшим от авиаудара жителям.
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