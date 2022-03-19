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Семь погибших и пять раненых в результате вчерашнего минометного удара по Макарову, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

18 марта оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии населенные пункты Бучанщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате вражеских обстрелов Макарова погибли семь мирных жителей. Пять человек получили ранения и находятся в больнице.

В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждено административное здание и другие помещения.

Полицейские Бучанщины работают на местах обстрелов, документируют последствия и помогают пострадавшим от авиаудара жителям.

Семь погибших и пять раненых в результате вчерашнего минометного удара по Макарову, - Нацполиция 01
Семь погибших и пять раненых в результате вчерашнего минометного удара по Макарову, - Нацполиция 02
Семь погибших и пять раненых в результате вчерашнего минометного удара по Макарову, - Нацполиция 03
Семь погибших и пять раненых в результате вчерашнего минометного удара по Макарову, - Нацполиция 04
Семь погибших и пять раненых в результате вчерашнего минометного удара по Макарову, - Нацполиция 05
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Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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19.03.2022 14:03 Ответить
Самое противное что мы не можем дать ответку врагу. Чтобы их города и военные базы так же горели в огне
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19.03.2022 14:07 Ответить
Можем. Мы можем ударить по Белогороду и Курску так, что кацапам мало им не покажется. Но до сих пор нет приказа. Генералы ВСУ ждут официального объявления войны России. Пока война не объявлена, удары по российским городам незаконны. Всякого, кто отдаст такой приказ, будет ждать трибунал.
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19.03.2022 14:21 Ответить
А кацапи війну ніколи не оголосять.
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19.03.2022 14:30 Ответить
Не буде таких ударів. Наше завдання вибити набігшу русню, спалити їхню техніку.
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19.03.2022 15:46 Ответить
Щодо відповіді кацапам. Їх убивають наші так, як скажених собак не вбивали. Не хотів це оприлюднювати, бо не повірять. Але я давно знаю цю людину, про яку піде мова, як абсолютно чесну і скромну. Простий хлопець із села, поліцейський в минулому, контрактник ЗСУ в 2015 - 2017 роках, потім жив і працював у своєму селі. Чудовий мисливець. Зараз воює під Макаровом. Днів три тому надіслав спільним нашим друзям приблизно такого змісту повідомлення: "Доба була дуже гаряча. Я за минулу добу відправив триста есемесок, а ще ж і другі наші працювали. " Я не знаю скільки за ту добу на його рахунку "двохсотих" із названої ним кількості, але, по любому, мені просто неможливо уявити яка там бойня. Повторюю, я його словам вірю беззаперечно. Це не та людина, яка брехатиме чи буде вихвалятися. Б'ють наші орду. Тільки ще багато роботи.
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19.03.2022 14:36 Ответить
Каждый украинец/украинка от мала до велика это одна большая семья в Украине и за свою семью украинцы будут убивать кацапов так, что талибан начнет крестится.
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19.03.2022 14:15 Ответить
Не будут. Мелитополь, Херсон тому пример.
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19.03.2022 14:45 Ответить
Будуть. В них не було чим. У всіх тепер є.
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19.03.2022 15:47 Ответить
Можна йо*бнути по Мозирському НПЗ (там кацапи пальним запасаються), було б гарно, особливо в нічний час)
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19.03.2022 14:17 Ответить
а де ці міномети стоять? не можна їх знищити у відповідь?
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19.03.2022 15:01 Ответить
 
 