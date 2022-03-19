Семь погибших и пять раненых в результате вчерашнего минометного удара по Макарову, - Нацполиция. ФОТО

18 марта оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии населенные пункты Бучанщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате вражеских обстрелов Макарова погибли семь мирных жителей. Пять человек получили ранения и находятся в больнице.

В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждено административное здание и другие помещения.

Полицейские Бучанщины работают на местах обстрелов, документируют последствия и помогают пострадавшим от авиаудара жителям.









