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Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

На пункте пропуска Козловичи-Кукурики на границе Польши и Беларуси активисты возобновили блокаду фур, возвращающихся из Европы в Беларусь и РФ.

Об этом сообщают на своих страницах участники акции, в том числе соорганизатор Женя Климакин, активистка Ирина Земляная.

Если в прошлые выходные активистов было до двух десятков, теперь - от сотни до нескольких сотен человек.

По словам Климакина, на 11 часов утра очередь из фур растянулась уже на 22 километра.

Требования активистов – прекратить торговлю между странами Евросоюза и Россией..

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы сегодня и завтра будут блокировать российские и белорусские фуры на польской границе

Предыдущая акция, в минувшие выходные, длилась почти трое суток, но в конце концов полиция оттеснила активистов.

Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра 01

Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра 02
Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра 03
Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра 04
Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра 05
Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра 06
Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра 07
Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра 08
Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра 09
Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра 10

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+76
АКТИВІСТАМ ВДЯЧНІСТЬ-НЕ ЗУПИНЯТЕСЬ...
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19.03.2022 15:24
+67
Ще один приклад як перебуваючи за кордоном допомогти своїй країні.
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19.03.2022 15:25
+61
Це так наклав санкції на Росію і Білорусію Євросоюз
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19.03.2022 15:24
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АКТИВІСТАМ ВДЯЧНІСТЬ-НЕ ЗУПИНЯТЕСЬ...
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19.03.2022 15:24 Ответить
Це так наклав санкції на Росію і Білорусію Євросоюз
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19.03.2022 15:24 Ответить
ЄВРАСАЮЗ БІЛЬШЕ НАКЛАВ В ШТАНИ...
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19.03.2022 18:07 Ответить
влучно
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21.03.2022 06:18 Ответить
Ще один приклад як перебуваючи за кордоном допомогти своїй країні.
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19.03.2022 15:25 Ответить
Активисты спасибо вам и удачи в работе, но где официальные решения ЕС по этой проблеме? Вопрос полной торговой блокады новоявленного Рейха уже назрел, давайте господа и фрау, решайтесь
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19.03.2022 15:26 Ответить
60секунд. Секатор. Фура уже никуда не едет.
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19.03.2022 15:26 Ответить
Вот наши беженцы туда пусть займутся подрывом всей этой русской машины. Дел у них теперь особо нет, так что пусть помогают хоть так.
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19.03.2022 15:27 Ответить
більшість біженців діти та жінки!
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19.03.2022 15:53 Ответить
Наші біженці - це в основному жінки із малими дітьми. Часто тікали в тому, в чому прокинулись вночі від обстрілів. Без грошей, без документів. Ти справді вважаєш, що їм там у Польщі нема що робити? Тобі скільки років, Nika Joy? Батьки дали грошей на навчання в британії? І що ти робиш для Перемоги?
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19.03.2022 15:56 Ответить
Знімайте номери з машин і їх ніхто не випустить з Польщі,нехай водії ідуть пішки в раху.
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19.03.2022 15:30 Ответить
Це краще, ніж жінкам різати шини!
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19.03.2022 15:55 Ответить
так, знімайте чи пошкоджуйте
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19.03.2022 17:40 Ответить
треба вже "коктейлі" застосовувати
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19.03.2022 15:30 Ответить
Еще не вечер...
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19.03.2022 15:32 Ответить
Как вариант. Но только при ихней агрессивности
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19.03.2022 15:50 Ответить
А вообще блокировка всего кацапского долно быть как маинстрим во всех странах! Наших везде хватает, нужно это внедрять, делать модным и повседневным
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19.03.2022 15:52 Ответить
Молодці. Повага та респект. Більшість українців,де б вони не були, по можливості завдають шкоди кацапідарам та їх холуям.
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19.03.2022 15:31 Ответить
Тільки так, блокуючи ВСЕ, можна зупинити озвірілих нелюдів рабсійських фашистів.
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19.03.2022 15:33 Ответить
Потрібно заблокувати ввезення російських і білорусьх товарів в Європу.

Щоб росія не отримувала прибутки з Європи.

Продаж же наших товарів в росію не такий небезпечний - ми просто з росії гроші викачуємо.

Це все економіка! Нам не потрібно їхні товари купувати, але нам свої товари туди можна толкати, щоб витягувати звідти гроші.

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19.03.2022 15:34 Ответить
Активiстiв вiдтiснять i фури далi поiдуть. Эвропейцi з росiянами i бiлорусами вчергове посмiються з Украiни i наших друзiв i продовуватимуть вбивати наших дiтей. Нi прохання, нi сльози матерiв, нi кров дiтей не дiють на цинiчне заробляння бабла.
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19.03.2022 15:35 Ответить
Нужно давить. Устраивать скандалы. Привлекать СМИ. Показывать что Европа финансирует войну.
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19.03.2022 15:38 Ответить
Згоден, але Эвропа цього не покаже, а незалежних ЗМI вже давно не iснуэ.
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19.03.2022 15:44 Ответить
Всё покажут.
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19.03.2022 15:46 Ответить
Дай Бог!
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19.03.2022 15:50 Ответить
Режьте шини маскалям.
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19.03.2022 15:35 Ответить
так держать не пропускать постоянно и навсегда !
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19.03.2022 15:37 Ответить
нехай їдуть через Україну! ми їх тут "пропустимо" на рашу без проблем ги-ги
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19.03.2022 15:37 Ответить
Двухсотыми ?….
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19.03.2022 16:14 Ответить
Молодці! Реальна робота! Не гасла, а робота!
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19.03.2022 15:41 Ответить
Владельцы фирм с Литвы, зарплата водиям идет , хлопцы на фото все многодетные
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19.03.2022 15:42 Ответить
Це потрібно зробити на рівні держав.

Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія повинні заблокувати ввезення російсько-білоруських товарів.
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19.03.2022 15:42 Ответить
Добре,алеж де ті санкціі?
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19.03.2022 15:46 Ответить
Конфисковать фуры с содержимым. Пускай пешочком домой *******
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19.03.2022 15:49 Ответить
В польщі 500+тис заробітчан. Якщо навіть кожен десятий стане допомагати Україні, то можна повністю заблокувати в'їзд/виїзд в калінінград доки рашисти не розблокують Маріуполь. Хоч кому я це кажу, там 90% гастербайтерів реально похер на Україну, вони аватарку поцепили у фейсбуці і цим вже проявили свій офігенний патріотизм
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19.03.2022 15:51 Ответить
Краще, поставте біля фури, пляшку с водкой. Руський полюбе вижре і поїде. Ну там дорого, всяке може бути))
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19.03.2022 15:53 Ответить
Пляшку зі спиртом, можна з метиловим, якщо етилового не буде в наявності
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19.03.2022 16:06 Ответить
Разворачивайте фуры в Украину, здесь надо все, разберемся что куда.
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19.03.2022 15:53 Ответить
Территория Z может плюнуть на мир, но если мир плюнет на это дерьмо, то оно утонет..
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19.03.2022 15:54 Ответить
Вот и всё что надо знать про так называемые жесткие европейские санкции- одной рукой ввожу, а другой сразу же даю возможность их обойти
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19.03.2022 15:57 Ответить
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных.
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19.03.2022 16:00 Ответить
Як роблять з кацапськими фурами)

Перерізав паливопровід: волинянин вивів з ладу російську фуру (відео)

https://kriminal.tv/news/pererizav_palivoprovid_volinjanin_viviv_z_ladu_rosijsku_furu_video.html
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19.03.2022 16:22 Ответить
А чому цей караван взагалі їде? Вже друга неділя цього абсурду.
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19.03.2022 16:24 Ответить
Вночі пройтись по колоні, поперерезати тормозні трубки. І так кожну ніч.
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19.03.2022 16:26 Ответить
Украинцы режьте смело колеса и тенты русским и белорусам, бейте морды и не слушайте мы не причем, я вне политики и тд. Мы в Украине отобьемся от орды, а за вами второй фронт. Их заработанные деньги не должны идти в фашистскую орду, пусть возвращаются в свой мордор и пожинают прелести жизни при Путине. За детей Мариуполя!
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19.03.2022 16:29 Ответить
Треба терміново ставити палатки , як на Майдані і не випускати ні одну фуру....
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19.03.2022 17:07 Ответить
 
 