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Активисты возобновили блокировку российских и белорусских фур на польской границе: очередь из грузовиков растянулась уже на 22 километра. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
На пункте пропуска Козловичи-Кукурики на границе Польши и Беларуси активисты возобновили блокаду фур, возвращающихся из Европы в Беларусь и РФ.
Об этом сообщают на своих страницах участники акции, в том числе соорганизатор Женя Климакин, активистка Ирина Земляная.
Если в прошлые выходные активистов было до двух десятков, теперь - от сотни до нескольких сотен человек.
По словам Климакина, на 11 часов утра очередь из фур растянулась уже на 22 километра.
Требования активистов – прекратить торговлю между странами Евросоюза и Россией..
Предыдущая акция, в минувшие выходные, длилась почти трое суток, но в конце концов полиция оттеснила активистов.
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Щоб росія не отримувала прибутки з Європи.
Продаж же наших товарів в росію не такий небезпечний - ми просто з росії гроші викачуємо.
Це все економіка! Нам не потрібно їхні товари купувати, але нам свої товари туди можна толкати, щоб витягувати звідти гроші.
Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія повинні заблокувати ввезення російсько-білоруських товарів.
Перерізав паливопровід: волинянин вивів з ладу російську фуру (відео)
https://kriminal.tv/news/pererizav_palivoprovid_volinjanin_viviv_z_ladu_rosijsku_furu_video.html