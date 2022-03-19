Грузинский доброволец Бахва Чикобава погиб героически защищая Мариуполь, - Сакварелидзе. ФОТО

Грузинский доброволец Бахва Чикобава погиб героически защищая Мариуполь.

Об этом сообщил экс-заместитель Генпрокурора Давид Сакварелидзе, сообщает Цензор.НЕТ.

Героически защищая Мариуполь погиб наш товарищ Бахва Чикобава.

Участник всех войн за территориальную целостность Грузии и Украины.

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