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Вражеская ракета "Точка-У" сбита из "Стингера" возле Попасной, - Сухопутные войска. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Наши воины возле Попасной сбили с ПЗРК "Стингер" ракету "Точка-У".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

"Оказывается, ракета довольно легко сбивается с помощью ПЗРК "Стингер". Наши воины не перестают нас удивлять! Вперед, ребята, к победе", - говорится в сообщении.

Вражеская ракета Точка-У сбита из Стингера возле Попасной, - Сухопутные войска 01
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Топ комментарии
+134
Американці в черговий раз будуть в **** від власної зброї в умілих руках.
Респект ЗСУ!
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19.03.2022 16:04
+60
Якщо Україна згодиться на позаблоковий статус, наступна війна тільки питання часу.
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19.03.2022 16:11
+59
Це чисте везіння + сьогодні ясне небо.
Але, як би то не було, оператор врятував багато життів.
Щиро йому дякую.
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19.03.2022 16:06
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Правила форума Совет форумчан
из-за нее воздушная тр была?
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19.03.2022 16:04 Ответить
Скоріш всього...
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19.03.2022 16:05 Ответить
вряд ли... снова какая-то хня над ч.морем кружила, похоже...
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19.03.2022 16:17 Ответить
Американці в черговий раз будуть в **** від власної зброї в умілих руках.
Респект ЗСУ!
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19.03.2022 16:04 Ответить
Це дійсно круто. І так американці і ссср проводили подібні випробування, і ймовірність влучання дуже низька якщо не пощастить.
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19.03.2022 18:33 Ответить
Хрена себе. Это как тапком с дивана в муху попасть
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19.03.2022 16:04 Ответить
Думаю наоборот мухой в тапок😀.
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19.03.2022 16:33 Ответить
Пошли Т-У значит не все хорошо с ракетами на рахе.
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19.03.2022 16:04 Ответить
С Калибрами у них уже почти все.
Искандеров еще половина.
Проблема в огромном количестве X-55, X-101...ну и Точки-У тоже вполне действенное оружие.
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19.03.2022 16:16 Ответить
вчора читав , на думку військових - X-55, X-101 близько 300 шт. До того ж вони повільніші ( шв польоту не перевищує 1000 км на годину ) , легше збивати . .
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19.03.2022 16:29 Ответить
Лише Україна за Кучми передала рашистам щось з 380 X-55...
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19.03.2022 16:47 Ответить
Вони ж могли їх в умовну Лівію чи Алжир продати. Це було давно і їх дійсно могло не залишитися
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19.03.2022 17:09 Ответить
Не могли. Це стратегічні ракети повітря-земля, які можна використовувати лишень зі стратегічних ракетоносців. У Лівії чи Алжиру немає стратегічних ракетоносців, тому ці ракети їм не потрібні.
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19.03.2022 17:13 Ответить
Преса пише:
Справа в тому, що на момент розпаду СРСР в Україні залишалася значна кількість бойових ракет такого типу. 575 ракет типу Х-55СМ були передані Росії, а 483 ракети типу Х-55 (74 - у П...., 409 - в У...) були знищені.

Може собі уявити скількі їх є в мордорі.
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19.03.2022 17:11 Ответить
300 шт які можуть бути задіяні у війні з Україною . Всі свої запаси кацапи не можуть кинути . Бо залишаться взагалі безбройні .
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19.03.2022 17:12 Ответить
Интересно как ето у них получилось если Точка У летит не горизонтально а по параболе вертикально падая на цель?
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19.03.2022 16:04 Ответить
Це чисте везіння + сьогодні ясне небо.
Але, як би то не було, оператор врятував багато життів.
Щиро йому дякую.
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19.03.2022 16:06 Ответить
ВСУ научились сбивать ракеты по все возможным траекториям полета.
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19.03.2022 16:07 Ответить
Наши бабули это вообще киборги
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19.03.2022 16:11 Ответить
Ото ж. Якщо всі українські бабусі вийдуть на стежку війни - кацапам хана. Ми їх ледь стримуємо, щоб наші Збройники хоч трохи повоювали.
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19.03.2022 16:23 Ответить
инфракрасная головка захватила.
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20.03.2022 00:03 Ответить
Добра новина! Слава ЗСУ!
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19.03.2022 16:05 Ответить
Навіть не думав, що таке можливо. Хоча... Може на злітній траекторії, чому би й нє. Але американці реально прихеріють от таких викрутасів ЗСУ.
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19.03.2022 16:05 Ответить
Скоро будем кацапские спутники стингерами сбивать
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19.03.2022 16:06 Ответить
Стингер оказывается вообще офигенная штука в отличие от кацапской Иглы из которой не только ракету и самолет а и вертолет проблематично сбить
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19.03.2022 16:06 Ответить
Не скажи, с Иглы сотрудник Укрпочты с Чернигова хваленый СУ35 сбил.
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19.03.2022 16:09 Ответить
Так тож сотрудник Укрпочты... У них там особые тренировки, элита ВСУ Им стингеры вообще давать страшно.
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19.03.2022 16:32 Ответить
Висновки: кожному листоноші треба видати по Іглі!
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19.03.2022 17:14 Ответить
Нам не светит быть нейтральной страной. Все эти песни про статус - ******, децкие сказки. Путинлэнд развалиться, а это однозначно. Украина будет форпост Европы, только теперь от Китая.
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19.03.2022 16:07 Ответить
Якщо Україна згодиться на позаблоковий статус, наступна війна тільки питання часу.
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19.03.2022 16:11 Ответить
100%
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19.03.2022 16:24 Ответить
внеблоковый статус это нуно иметь яо, а оно нам надо? и на армию кучу бабла, причем не воровать, чтобы не было, как сейчас.
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19.03.2022 17:12 Ответить
Я так бачу, що наші скоро стінгерами будуть збивати НЛО.
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19.03.2022 16:07 Ответить
Краще вже збивати ХЛО, НЛО нас не бомбить.
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19.03.2022 16:16 Ответить
так як і папуаси... вони ближчі нам брати чим кремлівсько-кацапські передаси.
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19.03.2022 16:21 Ответить
Покажите дебилам из Донецка, как выглядит сбитая Точка-У....
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19.03.2022 16:07 Ответить
супер!!!! з ручного таку велику ракету, молодці !!!
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19.03.2022 16:15 Ответить
Сбить точку стингером нереально - скорость в два раза меньше. Это раз. На фото только двигатель точки, боеголовка улетела куда захотела.
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19.03.2022 16:15 Ответить
даже с меньшей скоростью реально на встречном курсе...
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19.03.2022 16:37 Ответить
У точки У боеголовка не отделяется ...
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19.03.2022 16:39 Ответить
Тем не менее на фото только корпус двигателя
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19.03.2022 16:49 Ответить
кассетная отделяется
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19.03.2022 19:01 Ответить
Высота 26 км, какой Стингер, там его и к пуску подготовить не успеешь пока ета штука падать с неба будет
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19.03.2022 18:54 Ответить
А падать на скорости от 1000 метров в секунду она долго не будет
Ох уж эти сказочники
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19.03.2022 19:53 Ответить
При падении в плотные слои атмосферы, скорость замедляется. Скорость стингера 700 м/с.
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20.03.2022 00:15 Ответить
Эта история второй мировой войны. Польский граф над Англией сбил фашистский разведчик. Ну, это не новость. Не один польский граф воевал в небе Британии. Корреспонденты приехали на аэродром совсем из-за другого: разведчик летел на высоте, недоступной для истребителя графа. На вопрос журналистов, а как он ухитрился сбить разведчик, граф ответил очень просто: происхождение обязывает!
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19.03.2022 16:15 Ответить
Хотят ли русские войны ? Каждый день подтверждают, что хотят- ублюдки тупорылые.
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19.03.2022 16:17 Ответить
Питання закриття неба треба потужно просувати далі, тоді допомога буде.
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19.03.2022 16:19 Ответить
вообще-то из пзрк поразить баллистическую цель - это восьмидесятый левел какой-то.
Это может означать одно - расчет в засаде получил целеуказание от РЛС дальнего обнаружения с азимутом подлёта цели за 30 секунд до вхождения цели в зону поражения комплекса, и еще за 10 секунд совершил пуск!!
Расчеты с ПЗРК в засаде - это наше всё! Расчету выдать личный Starstreak с автографом Джонсона на тубусе.
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19.03.2022 16:19 Ответить
"Стингер ПРО"? Новая супер разработка, испытания.
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19.03.2022 17:00 Ответить
А как насчет варианта, что это был "стингер" стационарного базирования?)
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19.03.2022 16:46 Ответить
вся разница между ними в том, что носимый нужно на плечо закинуть, а на Dual Mount удобно сидишь на табуретке на оборудованной позиции, втыкая в интерфейс с клавой. Ну и второй выстрел можно сделать по той же цели сразу за первым с разницей во времени в одну секунду, что значительно повышает шансы на успех. А так ТТХ одинаковые.
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19.03.2022 17:12 Ответить
Ну если честно, то я имел ввиду что то более серьезное чем стингер) Ну то о чем нельзя говорить)
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19.03.2022 17:41 Ответить
если Вы имели ввиду ЗРК Avenger или Aspic, о которых нельзя говорить, то нет - нам их не поставляют. Впрочем, так же как ЗРК SLAMRAAM и Improved Hawk. Потому что для этого надо было хотя бы сотню высокооплачиваемых офицеров ВСУ послать за гос. счёт на обучение в США, предварительно договорившись о закупке этих ЗРК, если не хотели финансировать проекты Олега Петровича. Но так как был выбран путь заглядывания в жопу путина, видосов окормления ручных журнашлюх шашлыками, и судебные марафоны с загоном боевых генералов, то теперь мы можем закрываться только тем, что у нас есть.
А говорить не ссыте. Мы не на росии.
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19.03.2022 18:21 Ответить
***, такое ощущение, что челы серьезно играли в Травиан ранее... Там ловят волны катапульт, которые идут за оффом, врезками из дефа - нужно до секунд рассчитывать приход войск, чтобы не отгрести первой волной и срезать остальные.
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19.03.2022 22:29 Ответить
нет, эти челы серьёзно играли в тренажер в ПВЗРКУ месяц, а то и два, потому что с момента визуального обнаружения цели типа самолёт\вертолет на встречном\догонном курсе, у оператора есть 10-15 секунд для осуществления пуска.
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19.03.2022 22:46 Ответить
Полезный тренажер.
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19.03.2022 22:50 Ответить
а главно дело - бесплатно )
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19.03.2022 23:01 Ответить
На интервю Укрлайф ТВ Азербайджанский Эксперт военный говорил об этом. можно сбит стингером. вчера говорил он об этом вот доказателстьво. наверное впервые это слава ВСУ
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19.03.2022 16:20 Ответить
Нифигассе. Вот что Стингер животворящий делает... Не верится прям
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19.03.2022 16:28 Ответить
Скоро українці почнуть Стінгерами збивати стратегічні бомбардувальники та супутники кацапів!
От американці здивуються!!!
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19.03.2022 16:44 Ответить
вот это поворот! в хорошем смысле этого словосочетания. Слава ВСУ!

ЗЫ: благодаря украинским защитникам область применения "стингера" расширяется далеко за проектные пределы
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19.03.2022 16:54 Ответить
Ахренеть
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19.03.2022 17:00 Ответить
Пропаганда это хорошо конечно, но это на уровне того как вьетнамцы самолёты с винтовки сбивали, точка у идёт на высоте 26 км, это не крылатая ракета которая вдоль земли идёт...
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19.03.2022 17:16 Ответить
*****, какие 26 км, что ты несешь!? это максимальная высота куда она может долететь если ею вертикально вверх выстрелить
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19.03.2022 18:57 Ответить
Характеристики:

Дальность стрельбы минимальная, км - 15 - 20

Дальность стрельбы максимальная, км - 120

Высота траектории полета ракеты, км - 6-26
Летит как ядро, на максимальной дальности подниматься на максимальную высоту
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20.03.2022 00:47 Ответить
Шо-то не звучит, про Стингер. Разница в скоростях уж слишком большая. А вот на Starstreak очень похоже. Неужели уже доехали?
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19.03.2022 17:22 Ответить
Махім привет...! возможно этой плюшкой и сбили...!
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19.03.2022 17:31 Ответить
Селямчик! Ну, похоже на то.
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19.03.2022 17:34 Ответить
>Разница в скоростях уж слишком большая
У стингера выше. Смотря на какой высоте перехват.
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20.03.2022 00:31 Ответить
Справа не у швидкостях, а у тому, що наведення на ціль у ПЗРК відбувається візуально оператором.
Можливо боєць з ПЗРК наводився на якісь літальний апарат, і тут у полі зору трапився Іскандер.
Хоча і тут дуже малоймовірно, бо на все це пару секунд.
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20.03.2022 09:42 Ответить
Двумя наверное. Ну за такое медаль точно )))
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19.03.2022 17:27 Ответить
Летела ракета
Упала в болото

Какая зарплата
Такая й работа
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19.03.2022 17:30 Ответить
Виявляється, ракета досить легко збивається за допомогою ПЗРК "Стінгер"

Не треба розповсюджувати брєд, таке перехоплення (у чому я дуже сумніваюся) не більш ймовірне, ніж збиття дрона банкою огірків.
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20.03.2022 09:39 Ответить
я не зовсім зрозумів стингером збили точка-у. але це українська ракета, т.к. у росії їх вже нема давно.
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20.03.2022 11:46 Ответить
 
 