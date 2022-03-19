Вражеская ракета "Точка-У" сбита из "Стингера" возле Попасной, - Сухопутные войска. ФОТО

Наши воины возле Попасной сбили с ПЗРК "Стингер" ракету "Точка-У".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

"Оказывается, ракета довольно легко сбивается с помощью ПЗРК "Стингер". Наши воины не перестают нас удивлять! Вперед, ребята, к победе", - говорится в сообщении.