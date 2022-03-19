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Вы - сильные защитники Украины, - Зеленский наградил бойцов КОРДа. ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды бойцам подразделения особого назначения Национальной полиции Украины КОРД, выполняющим важные задачи в рамках противодействия полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава государства отметил мужество и самоотверженность бойцов КОРДа во время спасения жизни людей, обеспечения правопорядка в Украине в условиях военного положения.

"Правохранители, которых наградил Президент, добросовестно работают над выявлением диверсионно-разведывательных групп противника на территории Украины, реагируют на оперативную информацию о возможных действиях врага, подключаются к охране административных зданий государственного значения и при необходимости дают вооруженный отпор вражеским силам", - говорится в сообщении

Вы - сильные защитники Украины, - Зеленский наградил бойцов КОРДа 01


"Во время полномасштабной войны с Россией, с одной, как говорили, мощнейших армий, вы являетесь сильными защитниками Украины", - сказал Зеленский во время вручения наград.

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Глава государства отметил, что бойцы КОРД выполняют важные задачи по защите тех, кто находится в тылу, и помогают нашим воинам на передовой.

Президент пожелал КОРДовцам и их семьям здоровья и победы.
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Топ комментарии
+15
УСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА....
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19.03.2022 16:18
+8
Ми пишаємося нашею армією, дякуємо за захист ,за вашу стійкість і мужність!
Слава Україні! Героям слава!
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19.03.2022 16:22
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УСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА....
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19.03.2022 16:18 Ответить
А герої Маріуполя ...з ними як ?
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19.03.2022 17:18 Ответить
КОРДовцам респект, показали себя достойно, хотя по тяжёлому вооружению не помешало бы усилиться. Ну и куда же без Ермака , везде нос свой сунет
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19.03.2022 16:20 Ответить
Завхоз мешок с медалями нес
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19.03.2022 16:21 Ответить
Запам'ятовує обличчя, я б не ходив би на такі зустрічі ось так з відкритими обличчями.
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19.03.2022 16:23 Ответить
Ми пишаємося нашею армією, дякуємо за захист ,за вашу стійкість і мужність!
Слава Україні! Героям слава!
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19.03.2022 16:22 Ответить
А раніше роздавав нагороди лише мохнатіку, потапу, тіні і іншим проходимцям, іншим лже-героям.... Так невже потрібно було отримати біду, щоб зрозуміти хто, дійсно достойний нагород ...
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19.03.2022 16:49 Ответить
А як же захисники Маріуполя? Вони без допомоги просто загинуть.. Га пане головний камандір?
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19.03.2022 17:17 Ответить
Зеленський показав роботу ! Я думаю нагоджувати треба по закінченню війни !
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19.03.2022 21:20 Ответить
Слава КОРДу!!!Слава ВСУ!!!
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06.06.2022 03:21 Ответить
 
 