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В Одесской области задержали очередного диверсанта - обнаружили взрывчатку, военные средства связи, списки патриотически настроенных граждан. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

СБУ задержали мужчину, который собирал и передавал России фото с расположением и оснащением блокпостов теробороны и пограничных отрядов Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Управления СБ Украины в Одесской области.

У диверсанта нашли списки патриотически настроенных граждан, помогающих ВСУ. Соответствующую информацию мужчина отправлял врагу через телеграм-канал.

"В конце февраля пособник оккупантов получил задание от врага. Предателя интересовала информация о количестве, расположении и перемещении военной техники и подразделений Вооруженных сил Украины, блокпостов территориальной обороны и пограничных отрядов, их личный состав. Кроме того, он собирал сведения о гражданских, которые помогают и способствуют Вооруженным силам Украины на территории Одесской области", - сообщают в управлении СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве задержан диверсант. Изъяли винтовки, холодное оружие и паспорт СССР. ФОТО

В доме диверсанта провели обыски и изъяли разные военные средства связи. Также СБУ нашла полкилограмма взрывчатого вещества – гексоген.

Задержанный мужчина оказался жителем Беляевского района. Его в мае 2021 якобы завербовал боевик незаконного вооруженного формирования террористических организаций "Л/ДНР".

Следственными органами безопасности предатель поставлен в известность о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос регистрации уголовного производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Пока силовики ищут его возможных сообщников.

В Одесской области задержали очередного диверсанта - обнаружили взрывчатку, военные средства связи, списки патриотически настроенных граждан 01
В Одесской области задержали очередного диверсанта - обнаружили взрывчатку, военные средства связи, списки патриотически настроенных граждан 02
В Одесской области задержали очередного диверсанта - обнаружили взрывчатку, военные средства связи, списки патриотически настроенных граждан 03
В Одесской области задержали очередного диверсанта - обнаружили взрывчатку, военные средства связи, списки патриотически настроенных граждан 04
В Одесской области задержали очередного диверсанта - обнаружили взрывчатку, военные средства связи, списки патриотически настроенных граждан 05
В Одесской области задержали очередного диверсанта - обнаружили взрывчатку, военные средства связи, списки патриотически настроенных граждан 06

Читайте также: С начала войны в Киеве задержали 127 диверсантов, в том числе 14 групп, - Жирнов
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Топ комментарии
+16
Повiсити суку за яйця хай падло вiсить
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19.03.2022 16:23
+9
,,...Його у травні 2022 року..."!!!?
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19.03.2022 16:22
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,,...Його у травні 2022 року..."!!!?
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19.03.2022 16:22 Ответить
Так!
Його у травні 2022 року нібито завербував бойовик незаконного збройного формування терористичних організацій "Л/ДНР". Джерело: https://censor.net/ua/p3326794
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19.03.2022 16:30 Ответить
В російській версії "Его в мае 2021 якобы завербовал боевик незаконного вооруженного формирования террористических организаций "Л/ДНР". Источник: https://censor.net/ru/p3326794"
Різниця між київським та московським часом все більше і більше.
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19.03.2022 17:52 Ответить
Фильм "Особое мнение."
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19.03.2022 17:24 Ответить
А всю цепочку сначала найти.
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19.03.2022 16:30 Ответить
Повiсити суку за яйця хай падло вiсить
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19.03.2022 16:23 Ответить
краще за шию.
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19.03.2022 16:25 Ответить
Повісити таке падло нескладно, але СБУ вважає за потрібне виявити його кураторів, зв'язки та інше. Добре що затримали.
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19.03.2022 20:27 Ответить
ДЮДИ, у нас вiйна чи дитячi пустищi, який КК?
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19.03.2022 16:24 Ответить
Коли вже це падло почнуть розстрілювати, звісно після жорсткого допиту?
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19.03.2022 16:27 Ответить
зачем диверсантов и мародеров задерживают ? растрел на месте по законам военного времени, а так еще кормить, содержать этот биомусор
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19.03.2022 16:28 Ответить
А где статья за измену Родины ?
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19.03.2022 16:40 Ответить
Вбийте їх, нащо вони Україні потрібні.
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19.03.2022 17:06 Ответить
а можно нам на списки посмотреть, уж очень интересно
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19.03.2022 17:27 Ответить
З якою метою цікавитесь? Чи він не встиг їх переслати в рашку?
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19.03.2022 19:47 Ответить
я с Одесы, интересно на пидоров посмотреть которые лоялны
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19.03.2022 21:14 Ответить
Оп-па! Ще один діверсант намалювався! Тримайте його!
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19.03.2022 21:30 Ответить
Точно уважно статтю читали? Списки правоохоронців та лояльних до України, це по перше. По друге, пишите російською, без претензій, я сам з Одеси родом і до 2014 року говорив російською. Але російською Одесса пишеться з двома С.
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19.03.2022 21:38 Ответить
Атлас автомобільних шляхів-це ще то!
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19.03.2022 17:49 Ответить
С моего района ****
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19.03.2022 17:53 Ответить
******** выколоть глаза и лтрезать руки, отпустив потом на *********.
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19.03.2022 18:12 Ответить
какоен то интересное военное положение получается. гниды отсидятся и выйдут потом по тихому
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19.03.2022 18:45 Ответить
 
 