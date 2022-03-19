В Одесской области задержали очередного диверсанта - обнаружили взрывчатку, военные средства связи, списки патриотически настроенных граждан. ФОТОрепортаж

СБУ задержали мужчину, который собирал и передавал России фото с расположением и оснащением блокпостов теробороны и пограничных отрядов Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Управления СБ Украины в Одесской области.

У диверсанта нашли списки патриотически настроенных граждан, помогающих ВСУ. Соответствующую информацию мужчина отправлял врагу через телеграм-канал.

"В конце февраля пособник оккупантов получил задание от врага. Предателя интересовала информация о количестве, расположении и перемещении военной техники и подразделений Вооруженных сил Украины, блокпостов территориальной обороны и пограничных отрядов, их личный состав. Кроме того, он собирал сведения о гражданских, которые помогают и способствуют Вооруженным силам Украины на территории Одесской области", - сообщают в управлении СБУ.

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В доме диверсанта провели обыски и изъяли разные военные средства связи. Также СБУ нашла полкилограмма взрывчатого вещества – гексоген.

Задержанный мужчина оказался жителем Беляевского района. Его в мае 2021 якобы завербовал боевик незаконного вооруженного формирования террористических организаций "Л/ДНР".

Следственными органами безопасности предатель поставлен в известность о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос регистрации уголовного производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Пока силовики ищут его возможных сообщников.













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