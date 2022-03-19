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Войска РФ нанесли авиаудары по поселкам Киевской области: одна женщина ранена, есть разрушения, - МВД. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Оккупанты нанесли авиаудар по поселкам Бучанского района.
Об этом сообщает МВД, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью, 19 марта, враг сбросил четыре снаряда по транспортной инфраструктуре между поселком Песковка и селом Мигалки. В результате погибших и раненых нет, сооружения получили повреждения. 18 марта, около 21 часа, российская армия также совершила авиаудар по территории Песковской громады. В результате атаки одна женщина получила ранения, повреждены гражданские здания. Полицейские Киевщины фиксируют последствия авиаударов и помогают жителям преодолеть последствия вражеских атак", - говорится в сообщении.
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