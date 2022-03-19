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Войска РФ нанесли авиаудары по поселкам Киевской области: одна женщина ранена, есть разрушения, - МВД. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Оккупанты нанесли авиаудар по поселкам Бучанского района.

Об этом сообщает МВД, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью, 19 марта, враг сбросил четыре снаряда по транспортной инфраструктуре между поселком Песковка и селом Мигалки. В результате погибших и раненых нет, сооружения получили повреждения. 18 марта, около 21 часа, российская армия также совершила авиаудар по территории Песковской громады. В результате атаки одна женщина получила ранения, повреждены гражданские здания. Полицейские Киевщины фиксируют последствия авиаударов и помогают жителям преодолеть последствия вражеских атак", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты во время обстрела Киева использовали "самое жестокое оружие" - снаряды спустились на парашютах, - Геращенко

Войска РФ нанесли авиаудары по поселкам Киевской области: одна женщина ранена, есть разрушения, - МВД 01
Войска РФ нанесли авиаудары по поселкам Киевской области: одна женщина ранена, есть разрушения, - МВД 02
Войска РФ нанесли авиаудары по поселкам Киевской области: одна женщина ранена, есть разрушения, - МВД 03
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База НАТО ( останнє фото ) знищена нарешті . . Уря кацапи ,, ваша взяла .
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19.03.2022 16:36 Ответить
Кацапські покидьки,які спустяться на парашуті після збиття звісно будуть розказувати що "на учєніях"
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19.03.2022 16:37 Ответить
Вони руйнують мости- отже перейшли в оборону і про наступ навіть не мріють.
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19.03.2022 16:39 Ответить
Ось тобі і нові мости...
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19.03.2022 16:42 Ответить
Тактика террора и геноцида местного населения, орда верна традициям предков.
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19.03.2022 16:57 Ответить
 
 