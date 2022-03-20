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Сбит вражеский вертолет в Бучанском районе Киевской области, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Подразделения ПВО СВ Украины сбили вражеский боевой вертолет К-52 в Бучанском районе Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Киевской ОГА Александра Павлюка.

"Минус еще один вражеский вертолет! Сегодня в Бучанском районе подразделениями ПВО СВ Украины сбит вражеский боевой вертолет К-52!
Минус еще один вражеский "Аллигатор"! Вертолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер".
Спасибо ребятам за защиту нашего неба. Победа будет за нами. Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожают вертолеты РФ под Херсоном. ФОТО

Сбит вражеский вертолет в Бучанском районе Киевской области, - ОВА 01
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Топ комментарии
+56
Горят вертолёты ,самолёты горят - так бьёт кацапьё УКРАИНСКИЙ СОЛДАТ !
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19.03.2022 16:49
+44
Аллигаторы и прочие крокодилы не летают 😆
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19.03.2022 16:49
+37
"Гори, бубновий!".
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19.03.2022 16:48
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"Гори, бубновий!".
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19.03.2022 16:48 Ответить
Але не туз, просто шістка.
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19.03.2022 19:37 Ответить
Горят вертолёты ,самолёты горят - так бьёт кацапьё УКРАИНСКИЙ СОЛДАТ !
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19.03.2022 16:49 Ответить
Аллигаторы и прочие крокодилы не летают 😆
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19.03.2022 16:49 Ответить
***** шастать!
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19.03.2022 16:50 Ответить
Смбейте парочку над "министеркой", после войны разберу..
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19.03.2022 16:50 Ответить
Ашо там космонавты,живые,нее?)
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19.03.2022 16:52 Ответить
Слухають кобздона
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19.03.2022 16:56 Ответить
Кацманавты
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19.03.2022 18:31 Ответить
повідрізали голови кацпським літунам!? ..на камери і розповсюдити..!
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19.03.2022 16:53 Ответить
Na kameru nelzja...
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19.03.2022 17:01 Ответить
Фото вже давніше але я вірю що збили. В бойовій обстановці не до зйомок.🤷
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19.03.2022 16:57 Ответить
Це скрін з відео двотижневої давності.
Використалися як ілюстративну картинку до новини
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19.03.2022 17:00 Ответить
Ну так я і не сперечаюсь.
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19.03.2022 17:04 Ответить
Я більше не вам відповів, а для всіх читачів. Щоб не почали закидати автору новини
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19.03.2022 17:17 Ответить
А дайте посилання на вiдео
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19.03.2022 18:49 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой пи*дец!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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19.03.2022 17:02 Ответить
Стоимость Ка-52М приближонная к стоимости истребителей Су-30СМ, 15 миллионов долларов без боеприпасов
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19.03.2022 17:08 Ответить
Су30 см стоит 50 лямов, кастомайз - 80
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19.03.2022 17:49 Ответить
Без ПДВ, включаючи ЄСВ та військовий збір.
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19.03.2022 18:21 Ответить
І корупційної складової )) А ще вартість підготовки 2х космонавтів )) + їхнє спорядження та соцвиплати сім'ям ))
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19.03.2022 19:39 Ответить
Не используйте фото подбитой техники не относящиеся к новости. Это создает путаницу и недоверие.
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19.03.2022 17:08 Ответить
Vot eto otlycnaja rabota.Stingerov Ukraina polucila uze desiatka tysiac,tak sto vertalioti budet padat i dalse i ecio casce ,kak i su25
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19.03.2022 17:09 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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19.03.2022 17:26 Ответить
Где мёртвые (пленные) пилоты-кацапы?
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19.03.2022 17:36 Ответить
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19.03.2022 17:59 Ответить
Что с летунами?
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19.03.2022 17:41 Ответить
Катапультировались на винты
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19.03.2022 17:55 Ответить
То не лєтуни, то земноводні космонавти ))
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19.03.2022 19:41 Ответить
ВСУ: "алигатор"должен лежать в болоте!
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19.03.2022 17:53 Ответить
Алегатори земноводні, тому при такій температурі дуже мляві )) Тільки москальські земноводні космонавти цього не знали ))
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19.03.2022 19:42 Ответить
Для фермерів супер
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19.03.2022 18:23 Ответить
А интересно, успели вывезти тот КА-52, который на фото? Это в первый день в Гостомеле который приземлили.
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19.03.2022 21:27 Ответить
 
 