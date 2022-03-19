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Полковник Росгвардии Савватеев ликвидирован в Украине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Украине ликвидирован полковник Росгвардии Сергей Савватеев, руководивший отрядом СОБР по Владимирской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает блогер Necro Mancer со ссылкой на российские СМИ.

"Заместитель командира СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области Сергей Саватеев погиб 03/03/22, когда их колонну разъ#бали коварные националисты", - написал он.

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Полковник Росгвардии Савватеев ликвидирован в Украине 01
Полковник Росгвардии Савватеев ликвидирован в Украине 02
Полковник Росгвардии Савватеев ликвидирован в Украине 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+95
Это тебе не убогих кацапских холопов в автозак загонять.
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19.03.2022 19:48
+69
Бажаю такого майбутнього кожному фашистському окупанту !)
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19.03.2022 19:49
+41
А какого хрена он попёрся на чужую землю убивать людей? Кто с мечом к нам придёт - от джавелина и скопытится.
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19.03.2022 19:49
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Это тебе не убогих кацапских холопов в автозак загонять.
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19.03.2022 19:48 Ответить
Може траванулся полкан? Что он там в ящике сьел не понятно😁🦴👍
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19.03.2022 20:05 Ответить
укродиверсанти підступно вкрали табличку "антифриз - яд!" і всьо, палковнику нікто нє пішет!
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20.03.2022 06:10 Ответить
Бажаю такого майбутнього кожному фашистському окупанту !)
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19.03.2022 19:49 Ответить
А й ще родичам, близьким, знайомим, та тим покидькам й тварюкам, які прийшли "проститься с погибшими в спецоперации"! Не падали на їх домівки бомби. Не навиджу цих тварюк!
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19.03.2022 20:21 Ответить
Повністю згоден ,
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19.03.2022 20:22 Ответить
ну мент-ментом на фотке.не ошибешься
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19.03.2022 19:49 Ответить
Земля ему стекловатой !….
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19.03.2022 19:49 Ответить
Осиковий кіл у груди, щоб тварюка не піднялася знову)))
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19.03.2022 20:24 Ответить
i 2m sloj betonu.
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20.03.2022 00:22 Ответить
А какого хрена он попёрся на чужую землю убивать людей? Кто с мечом к нам придёт - от джавелина и скопытится.
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19.03.2022 19:49 Ответить
Смажся у пеклі, роZгвардієць! Земля тобі цвяхами!
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19.03.2022 19:50 Ответить
Вот и славненько....следующий будь ласка
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19.03.2022 19:50 Ответить
а якого хера він поїхав в другу країну в колоні військової техніки вони не написали ? Собаці собача смерть
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19.03.2022 19:50 Ответить
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19.03.2022 19:51 Ответить
В новостях звестного вояки нечутно, Жирика. Закопали чтоль потихому?
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19.03.2022 19:51 Ответить
Жирік був вийшов з коми..побачив шо твориться і знову впав
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19.03.2022 19:55 Ответить
А на світлині внизу собачку фаршом з нього годують чи шо?
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19.03.2022 19:51 Ответить
Люди отрутою собак не кормлять )
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19.03.2022 19:54 Ответить
Ты знал?!?
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19.03.2022 20:52 Ответить
земля їм бетоном
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19.03.2022 19:53 Ответить
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19.03.2022 19:54 Ответить
Та не, при жизни он вабще никрасивый был
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19.03.2022 19:54 Ответить
Виглядить як пахан з колонії в якій родився і за яку здох )
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19.03.2022 19:56 Ответить
Это из него угощение для песика, что на втором фото, сделали?
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19.03.2022 19:56 Ответить
На другій фотці пес його дожерає?
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19.03.2022 19:56 Ответить
Земля кацапським підарам бетоном та скловатою. Слава Україні!
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19.03.2022 19:57 Ответить
кто же скоро будет лупасить дубинками москалей? как же они без них то? барин Хйло лично что ли? рученки то уже пухлые, не смогет правильно.
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19.03.2022 19:59 Ответить
*** как живой ! Радует что Тварь будет соблюдать режим тишины .Кто бы мог предсказать что этой Твари предсказано згнить на Украинской земельке .. а были бы мозги жил бы и жил .....Что сие касается и других... Слава Украине !!!!!!
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19.03.2022 20:00 Ответить
Смерть цапам!
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19.03.2022 20:00 Ответить
Атлично атправил
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19.03.2022 20:02 Ответить
ординській собаці-собача смерть. іздохло падло.
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19.03.2022 20:06 Ответить
Земля мусору х.у.я ми
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19.03.2022 20:07 Ответить
Якби ми їх не зажмурили, це б зробили солдати НАТО!!
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19.03.2022 20:10 Ответить
жах, який жах.. (C)
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19.03.2022 20:10 Ответить
Ага, ЖАХ i МАТ!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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19.03.2022 20:31 Ответить
Use preposition "to", budj laska. Я багато разів помічав цю вашу помилку.
GLORY TO UKRAINE ! Glory to heroes.
Article "the" does never apply to human beings. Хіба що тільки "to THE katZaps".
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20.03.2022 00:31 Ответить
Собаке - собачья смерть!
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19.03.2022 20:14 Ответить
Земля залізобетоном підарасу. Хочу тільки одного побажать: щоб всі інші за своїм командиром пішли якнайшвидше!
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19.03.2022 20:14 Ответить
Зажмурилися кацапи не встигнувши і палиці дістати. А холопів як ганяли, як ганяли...
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19.03.2022 20:32 Ответить
САТАНЕЕВ
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19.03.2022 20:35 Ответить
Good job, good news... Welcome to hell, asshole.
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19.03.2022 20:39 Ответить
Нацист кацапский сдох !!в чужой стране пришел убивать.калечить людей .которые его знать не знали .не ждали .твари.дохните суки последние.дохните черти .
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19.03.2022 20:43 Ответить
Мент
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19.03.2022 20:45 Ответить
А писали ж в ФБ що Володимирський омон в друзки розїбали і що чекайте поховань у Володимирі.. Я навіть в їхні сторінки у ФБ заходив і анонсував "шикарну подію"
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19.03.2022 20:47 Ответить
Нажаль, росгвардейцы - невелика потеря. Они только вдесятером с дубинками на пару студентов сильны, тем более, что студенты не сопротивляются.
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19.03.2022 20:50 Ответить
Ви не праві, це ідейні виконавці Пуйла такий собі його SS, спрямований саме на проведення каральних операцій.
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20.03.2022 02:07 Ответить
Цього також НАТОвські екстремісти ?
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19.03.2022 22:59 Ответить
Ksta o lingvistike slova "likvidirovan"-likvidirovatj. Včera na CNN zametil, čto soobščenie ot VSU o "likvidirovanom' očerednom xrenerale v titrax na ageljskom pišut "liquidated" v kovyčkax. Potomu šo anglojazyčnye ne ponimae, jakisj tam novyj ukarinskij sposub "zažižženija" moskalej...
Liquid means "židkij" in English. Likvidirovannyj - doslovno зріджений
Mоже цензору краще писати розбитий тa подрібнений?

Щоб англомовні партнери розуміли.
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20.03.2022 00:44 Ответить
Іздохлі карателі Zондер-команд московського нацизму, у пекло їм дорога...
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20.03.2022 02:03 Ответить
Мертвый кацап- хороший кацап-, а мертвый росгвардиец все равно такое же говно как и живой
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20.03.2022 02:05 Ответить
эти ****** не погибли - они подохли при попытке убить украинцев... их даже отпевать грех... но раскольники рыпыцы и есть раскольники...
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20.03.2022 05:17 Ответить
Погибли для рос пропаганды! Знищені! Слава Україні! Героям нашим захисникам Слава!!!
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20.03.2022 11:09 Ответить
Уголовник и внешне и внутренне!
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20.03.2022 11:07 Ответить
Земля йому скловатою...На одну тварину менше...
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20.03.2022 11:15 Ответить
 
 