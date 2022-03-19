Полковник Росгвардии Савватеев ликвидирован в Украине. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Украине ликвидирован полковник Росгвардии Сергей Савватеев, руководивший отрядом СОБР по Владимирской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает блогер Necro Mancer со ссылкой на российские СМИ.
"Заместитель командира СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области Сергей Саватеев погиб 03/03/22, когда их колонну разъ#бали коварные националисты", - написал он.
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Де б лапоть його не ступив.
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Слава Україні! - Героям Слава!
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Article "the" does never apply to human beings. Хіба що тільки "to THE katZaps".
Liquid means "židkij" in English. Likvidirovannyj - doslovno зріджений
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Щоб англомовні партнери розуміли.