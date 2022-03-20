Обстрел Чернигова российскими оккупантами 19 марта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Днем 19 марта российские оккупанты произвели обстрел Чернигова.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграм написал Алексей Гончаренко.
Он отметил: "Чернигов сегодня снова подвергся обстрелам. На этот раз пострадал жилой район "Ремзавод".
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