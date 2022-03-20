Обстрел Чернигова российскими оккупантами 19 марта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Днем 19 марта российские оккупанты произвели обстрел Чернигова.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграм написал Алексей Гончаренко.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Он отметил: "Чернигов сегодня снова подвергся обстрелам. На этот раз пострадал жилой район "Ремзавод".





