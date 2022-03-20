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Обстрел Чернигова российскими оккупантами 19 марта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Днем 19 марта российские оккупанты произвели обстрел Чернигова.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграм написал Алексей Гончаренко.

Он отметил: "Чернигов сегодня снова подвергся обстрелам. На этот раз пострадал жилой район "Ремзавод".

Обстрел Чернигова российскими оккупантами 19 марта 01
Обстрел Чернигова российскими оккупантами 19 марта 02
Обстрел Чернигова российскими оккупантами 19 марта 03
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Ця нечисть яка обстріляла старинне місто має бути знищена разом з недокраіною !
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19.03.2022 20:15 Ответить
Так вроде бы ж просили уже 100 раз, не заниматься хайпржорством, и не выкладывать фото и видео с указанием района обстрелов, менее, чем за сутки!
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19.03.2022 20:49 Ответить
А ему то что? ответственности ноль как и у жирного урода Херащенко. посм. ролик Шапошникова про это - прямо куча фактов что оно агент рашки, как и авакян. Гомчаренко ваще был до мозга жёппы за рссукий язычок и мирок, а потом стал дохера патриотиком, ага, верю верю. дрянь губатая - пристрелить же надо за это - реально как на докладе в фсб - все до копейки выкладывает
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20.03.2022 07:02 Ответить
 
 