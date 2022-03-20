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АЗС (385) Вышгород (75)

Оккупанты обстреляли из ГРАДов Новые Петровцы на Киевщине - горит АЗС, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты обстреляли населенный пункт Новые Петровцы Киевской области, в результате чего произошел пожар на АЗС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Киевщины.

"19 марта, боевики обстреляли из "Градов" Новые Петровцы. В результате обстрела произошло возгорание поля и повреждена автозаправочная станция. В настоящее время пожар удалось ликвидировать. Пострадавших, к счастью, нет. На месте происшествия работают полицейские Вышгородщины и фиксируют последствия обстрела", - отмечается в уведомлении.

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Оккупанты обстреляли из ГРАДов Новые Петровцы на Киевщине - горит АЗС, - Нацполиция 01

Автор: Анастасія Потіха
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Теперь уже ясно что трусливая москальня будет избегать прямых столкновений с ЗСУ,их задача разрушить инфраструктуру Украины и ..удрать.
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19.03.2022 21:10 Ответить
Ну не постіть ви це, ведучі на кожному лайвстрімі кричать на нас щоб не постили точки обстрілів, а самі виставляють їх кожні 5хв.
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19.03.2022 21:12 Ответить
Ничего пид.ры, ракеты к градами тоже не бесконечные, залп стоит сотни тысяч зелёных. Скоро на ********** будете один эрзац жрать мрази дегенераты.
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19.03.2022 21:32 Ответить
 
 