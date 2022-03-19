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Папа Римский Франциск посетил в больнице украинских детей-беженцев. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Папа Римский Франциск посетил 19 украинских детей-беженцев в детской больнице Бамбино Джезу в Риме.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает издание Святого Престола Vatican News.

Как отмечается, дети покинули Украину в течение первых нескольких дней войны и проходят лечение от онкологических и неврологических заболеваний в Италии. Также в больнице есть дети, прибывшие недавно с тяжелыми ранениями.

"Папа побывал в палатах, посетив всех маленьких пациентов, прежде чем возвратиться в Ватикан", - говорится в сообщении.

По данным Ватикана, с начала конфликта через больницу прошли 50 украинских детей-беженцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Франциск назвал войну России в Украине "извращенным злоупотреблением властью": "Мы не думали, что снова увидим сцены, напоминающие о великих войнах прошлого века"

Папа Римский Франциск посетил в больнице украинских детей-беженцев 01
Папа Римский Франциск посетил в больнице украинских детей-беженцев 02
Папа Римский Франциск посетил в больнице украинских детей-беженцев 03
Папа Римский Франциск посетил в больнице украинских детей-беженцев 04
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А анафему на некрещённое касапское племя наложить можно??
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19.03.2022 21:25 Ответить
Свята людина.Може його руки допоможуть діткам виздоровіти.
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19.03.2022 21:25 Ответить
Ми українці! З нами Бог!
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19.03.2022 21:35 Ответить
і що, росіяни припинять обстрілювати Маріуполь чи Херсон?
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19.03.2022 21:50 Ответить
Какой же ты дебил. Нынешнее политическое руководство Украины палец об палец не ударило для дороги Украины в НАТО - почему об этом не ваяешь.
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19.03.2022 21:50 Ответить
 
 