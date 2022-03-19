Украинские защитники ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ, капитана первого ранга Палия. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе, капитана первого ранга Андрея Палия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает блогер Necro Mancer со ссылкой на российские СМИ.
Он отметил: "Объясните мне, где вообще НАТОвские реваншисты могли за*башить заместителя командующего ЧФ по военно-политической работе капитана 1 ранга Андрея Николаевича Палия?"
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Как говорят на роиси "ну, как поплавали?"
В оригіналі, цей давньоримський вираз звучить так, "Про мертвих або добре, або нічого, окрім правди".
Жив як остання скотина, лизав дупи загарбникам, і подох воюючи за їх інтереси.
Але доля дівчина з норовом...
Земля ********* бетоном.
Завоювало курва
Какая отвратительная рожа (с)
А шо робити....