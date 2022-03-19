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Украинские защитники ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ, капитана первого ранга Палия. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе, капитана первого ранга Андрея Палия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает блогер Necro Mancer со ссылкой на российские СМИ.

Он отметил: "Объясните мне, где вообще НАТОвские реваншисты могли за*башить заместителя командующего ЧФ по военно-политической работе капитана 1 ранга Андрея Николаевича Палия?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полковник Росгвардии Савватеев ликвидирован в Украине. ФОТО

Украинские защитники ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ, капитана первого ранга Палия 01
Украинские защитники ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ, капитана первого ранга Палия 02
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Топ комментарии
+153
Patriot Gor

@PatriotGor

7 ч

ВСУ продолжает разгром 331-го парашютно-десантного полка оккупантов г. Кострома устроивших преступление под Иловайском 2014-го.

Уничтожены:
- командир полка полковник Сергей Сухарев
- замкомандира полка майор Сергей Крылов
- замкомандира 2-го батальона майор Олег Пацкалев.
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19.03.2022 21:59
+101
Жил как пес и здох как собака - земля стекловатой
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19.03.2022 22:02
+77
Це чмо ще й киянин. Яка ганьба...
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19.03.2022 21:59
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Страница 2 из 2
Браво, вовкулаки! Низький вам уклін!!!
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19.03.2022 22:27 Ответить
Ну чого це вовкулаки? То не чисті- вовкулаки. А наші янголи добра.
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13.04.2022 22:57 Ответить
Лично был знаком с этим Путенским Ублюдком.Земля ему стекловатой
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19.03.2022 22:28 Ответить
мрію побачити епітафію для автора цієї епітафії...
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19.03.2022 22:28 Ответить
Наверное совсем был "перегруз в делах". Прибуханный упал за борт или дельфинобиндеравцы отомстили за своих. А сказали "Он жертвою пал в борьбе роковой..."

Как говорят на роиси "ну, как поплавали?"
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19.03.2022 22:29 Ответить
Кажуть що про мертвих або щось добре або нічого.Вибираю нічого.Але цікаво НАТОвські екстремісти вже в курсі що вони замочили заступника командувача на исконных руских землях києвлянина.Яких ще доказів треба про убогий менталітет росіян?
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19.03.2022 22:34 Ответить
Це неправильне трактування.
В оригіналі, цей давньоримський вираз звучить так, "Про мертвих або добре, або нічого, окрім правди".
Жив як остання скотина, лизав дупи загарбникам, і подох воюючи за їх інтереси.
Але доля дівчина з норовом...
Земля ********* бетоном.
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19.03.2022 23:34 Ответить
В оригіналі про мертвих або добре або правду.
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19.03.2022 23:37 Ответить
Подводная лодка в степях Україны погибла в неравном воздушом бою?
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19.03.2022 22:36 Ответить
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19.03.2022 22:37 Ответить
цей точно руський - бо око узький
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19.03.2022 22:41 Ответить
І цеВо їхало завойовувати щось і десь?))
Завоювало курва
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19.03.2022 23:01 Ответить
Красівоє
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19.03.2022 23:29 Ответить
Точно, ЧУЖОЙ!
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20.03.2022 00:27 Ответить
Як казав Шаріков: "Желаю что-бы все!"
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20.03.2022 05:17 Ответить
Здох ще один зрадник !!!!
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19.03.2022 22:40 Ответить
Але тайна воєнна, не втримався, пішов палити траву , як завжди навесні, та й згорів.У танку
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19.03.2022 22:42 Ответить
Земля пенобетоном этому выродку.
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19.03.2022 22:43 Ответить
Копетан, копетан, улыбнитесь!
Какая отвратительная рожа (с)
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19.03.2022 22:45 Ответить
Пачітал... І сльози мєшают мінє гаваріть... Сльози радості !
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19.03.2022 22:47 Ответить
++++++
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19.03.2022 22:55 Ответить
ну тепер на ближніх рубежах будеш
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19.03.2022 22:55 Ответить
Палія спалили

А шо робити....
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19.03.2022 22:59 Ответить
видать был на кораблике что возле Одессы пошел на дно)))
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19.03.2022 22:59 Ответить
Виродок поїхав на концерт до кобздона, концертна зала поповнюється з кожною хвилиною з кожним часом так тримати ЗСУ. Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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19.03.2022 23:02 Ответить
Мне тоже интересно где корабль затонул...
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19.03.2022 23:06 Ответить
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19.03.2022 23:09 Ответить
Есть мнение что оно просто перебухал и двинул кони, а сослуживцы состряпали хероическую эпитафию.
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19.03.2022 23:14 Ответить
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19.03.2022 23:26 Ответить
Єдина добра справа, яку це мурло зробило за своє нікчемне життя - це відмова від присяги на вірність Україні.
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19.03.2022 23:29 Ответить
груZ00
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20.03.2022 00:15 Ответить
Чого це кацапський Андрєй став українським Андрієм?
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20.03.2022 00:33 Ответить
Обірвався ганебний шлях смердючої потвори.
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20.03.2022 00:41 Ответить
останнім часом щось багатенько вищих офіцерів гине! з одного боку - радість, бо втрачає рашистська гідра важливі голови; а з іншого - дивно: і чого це вони так пруть в гарячі зони? цікаву ідею Іван Яковенко висунув - може їх сама рашистська система ліквідує? наприклад, за те, що виступали проти цієї війни, особливо, як побачили, що насправді діється
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20.03.2022 00:42 Ответить
Земля бетоном зраднику і кацапському мерзотнику !!
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20.03.2022 00:42 Ответить
Подивившись на пику скажу що ніколи він не бувс українцем він зайда. А те що він вбивав народ України підтвердження того. Земля йому бетоном Орка гребаний. Гноєм був гноєм стане. А для дітей ганьбою буде на усе їх життя.
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20.03.2022 00:51 Ответить
У меня большие сомнения относительно Царствия Небесного для этого товарища.
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20.03.2022 00:56 Ответить
Палій спалився...
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20.03.2022 01:27 Ответить
Политрука замочили, еще одной дрянью на планете стало меньше.
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20.03.2022 01:31 Ответить
зганьбив чудову українську фамілію, падло...
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20.03.2022 01:57 Ответить
Йооу! Перший каперанг пішов!
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20.03.2022 03:13 Ответить
"...І радість лоскотно бентежить наші груди"(с)
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20.03.2022 06:19 Ответить
Он не киевлянин, а сдохшая вонючая кацапская мразь. Гори в аду, ****!
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20.03.2022 06:23 Ответить
Хотел корочку УБД получить,но что то пошло не так
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20.03.2022 06:24 Ответить
А нам треба передивитися українське громадянство, почистити манкуртів - якщо воно без роду, то й хай здихає або живе без причетності до України
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20.03.2022 08:20 Ответить
Падло роSSийское. Слава Украине.
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20.03.2022 08:37 Ответить
100% ватан
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20.03.2022 09:24 Ответить
Ага. В смоветское время в Киеве там, где сейчас могилянка, было высшее военно-морское политическое училище.
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20.03.2022 09:55 Ответить
Прочитав допис рашисста..... там у їх реально мізків немає, там немає з ким й про що домовлятися !
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20.03.2022 10:49 Ответить
Слава ЗСУ! Слава нашим захисникам! Смерть рашистським окупантам!!! Мразь продажна!
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20.03.2022 11:57 Ответить
Шановне товариство! Як ви дивитесь на те, щоб ось цю мразоту ************* навіть після його ліквідації посадити на кіл і поставити серед степу щоб уся ця мразота **********-кацапська бачила, що буває із запроданцями України та й те що чекає на них ближчим часом. І ще одне, як вам подобається висер про цю мразоту від такої ж : " Сегодня погиб наш друг, защищая наши семьи и наших детей, нашу страну на дальних ее рубежах". Це значить, що окуповані території України орки вважають "дальними рубежами" кацапії, он як підарасня кукурікає. Смерть ВСІМ ворогам України разом з їхнім сцарем кремлівським педофілом-хуйлом!!! Дякую хлопцям, хто послав цього мерзотника на концерт до кобзона. Слава Україні та її ЗСУ!!!
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14.04.2022 05:55 Ответить
гнида поплатилася
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16.04.2022 13:08 Ответить
Давай исчо
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18.05.2022 07:32 Ответить
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