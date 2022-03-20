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Украинские защитники уничтожили вражеского летчика майора Волынца. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники уничтожили российского летчика-оккупанта майора Сергея Волынца.
Как иноформирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал Роман Бурко.
Он отметил: "Еще один свежий некролог из VK, российский региональный портал г.Борисоглебска, Воронежская обл. РФ, пишет, что 8 марта 2022 года в Украине погиб лётчик РФ, командир авиационного звена, майор Сергей Волынец".
Участвовал в боевых действиях в Грузии и Сирии. В последние годы Сергей вместе с семьей жил в Ставропольском крае, где и был похоронен 18 марта 2022 года. Ну земля ему стекловатой и Слава Украине!, - отметил Бурко.
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Схоронили лишь конец.
Если не было конца,
Не искали б Волынца
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
то он еще тот фашист
плешивый педофил любит читать его
даже его прах перезахоронили в рашке)))
он умер где то в клятом западе, а после смерти его в родную гавань возвращают
Фото погорільця відправити друзям літунам -щоб боялися.
З переговорів викладених Геращенком, жінка пропонує всіх рострілювати - заробляти гроші. А якщо щось завжди можна здатись.
В Харківскому напрямі пересталибрати в полон - там и дезертирсво в орків пішло.
Смерть посіяв в Україні ще один військовий злочинець московіт!!
Слава Захисникам України!!,