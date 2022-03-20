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Украинские защитники уничтожили вражеского летчика майора Волынца. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники уничтожили российского летчика-оккупанта майора Сергея Волынца.

Как иноформирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал Роман Бурко.

Он отметил: "Еще один свежий некролог из VK, российский региональный портал г.Борисоглебска, Воронежская обл. РФ, пишет, что 8 марта 2022 года в Украине погиб лётчик РФ, командир авиационного звена, майор Сергей Волынец".

Участвовал в боевых действиях в Грузии и Сирии. В последние годы Сергей вместе с семьей жил в Ставропольском крае, где и был похоронен 18 марта 2022 года. Ну земля ему стекловатой и Слава Украине!, - отметил Бурко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведка обнародовала список россиян из истребительного авиационного полка, атакующего украинские города

Украинские защитники уничтожили вражеского летчика майора Волынца 01
Украинские защитники уничтожили вражеского летчика майора Волынца 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+97
Земля стекловатой. И вы**ядкам твоим метастаз побольше.
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20.03.2022 02:45
+90
Это ,,привет,, от детей Грузии,Сирии и Украины.
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20.03.2022 02:59
+64
Пятиклассник в среду ночи сам пришел к местной теробороне, чтобы записаться в добровольцы «К нам ночью пришел 11-летний мальчик. Ученик 5-го класса. Сам. Пешком. К военным... Пришел, чтобы помочь армии... Он пришел воевать! Защищают родных, землю, огород! Вот он герой!», - поделился историей доброволец Алексей Ковтун. Юного воина напоили, накормили и одарили подарками. А еще показали свой быт, дали прикоснуться к автомату и сфотографироваться с бойцами. Сразу на службу парня не взяли, потому сначала юный Максим слегка расстроился. Однако с ним обменялись контактами и предварительно записались в добровольцы.
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20.03.2022 02:51
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Земля стекловатой. И вы**ядкам твоим метастаз побольше.
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20.03.2022 02:45 Ответить
Это ,,привет,, от детей Грузии,Сирии и Украины.
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20.03.2022 02:59 Ответить
Отлетался Волынец...
Схоронили лишь конец.
Если не было конца,
Не искали б Волынца
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20.03.2022 02:50 Ответить
... чего его искать - Волынец - он же конец - нашёлся!
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20.03.2022 02:57 Ответить
Takuju stranu NE POBEDITJ.
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21.03.2022 15:49 Ответить
Как точно выразил мою идею когда я выкладывал пост!!!!!! Красавчик!! Это воспитание новой формации Украинцев, которые хотят свою страну, а не быть придатком русни!!! Эта страна непобедима!!! Может не в военном плане, но в плане самосознания нации! А если есть нация значит рано или поздно вернётся и крым и донбас!!!!
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21.03.2022 18:26 Ответить
Здоровья усопшему и хорошего настроения.
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20.03.2022 02:55 Ответить
На том свете, в аду!
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20.03.2022 03:01 Ответить
Настрiй Йося Кобздон пiднiме
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20.03.2022 03:05 Ответить
А також Задорнов і хір Алєксандрова.
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20.03.2022 05:05 Ответить
он ему уже 12й день концерты бесплатные гоняет там скоро все соберутся
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20.03.2022 10:49 Ответить
І карколомних пригод у статевому житті.
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20.03.2022 05:06 Ответить
А прiзвище не москальське.Там в них половина яничарiв
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20.03.2022 02:56 Ответить
Манкуртов
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20.03.2022 02:59 Ответить
В них там половина долбойобів - це точно
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20.03.2022 02:59 Ответить
90%
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20.03.2022 09:36 Ответить
Не звертай - увагу. Хто високо літає в москалів - той низько падає
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20.03.2022 03:00 Ответить
Цікаво, катапульта не спрацювала, чи парашутик не розкрився?! 🤔😁
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20.03.2022 03:05 Ответить
Та нема різниці . Головне - результат !
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20.03.2022 06:20 Ответить
Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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20.03.2022 03:07 Ответить
Героически отбомбардировав детский сад и школу кацапчик решил что устал и решил прилечь в чернозём.
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20.03.2022 03:07 Ответить
А якби бомбив Воронєж, жив би досі.
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20.03.2022 03:44 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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20.03.2022 03:53 Ответить
если это тот самый ильин
то он еще тот фашист
плешивый педофил любит читать его
даже его прах перезахоронили в рашке)))
он умер где то в клятом западе, а после смерти его в родную гавань возвращают
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20.03.2022 07:16 Ответить
говень наверное?
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20.03.2022 07:57 Ответить
Золотые слова!
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20.03.2022 09:21 Ответить
Іздох черговий нацистський каратель... Це тобі, гаду, і за Грузію і за Сирію і за Україну. Гори в пеклі.
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20.03.2022 04:05 Ответить
Поховали Волинця край дороги,стирчять руки стирчять ноги стирчять роги.
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20.03.2022 04:15 Ответить
отлеталась гнида
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20.03.2022 04:32 Ответить
Nobelevskuju vam. Za "letajuščie" gnidy Može naraissiji oni inogda i letajut...
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21.03.2022 15:52 Ответить
Літунів живих не брати - трохи бензину підпалити і відпустити.
Фото погорільця відправити друзям літунам -щоб боялися.
З переговорів викладених Геращенком, жінка пропонує всіх рострілювати - заробляти гроші. А якщо щось завжди можна здатись.
В Харківскому напрямі пересталибрати в полон - там и дезертирсво в орків пішло.
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20.03.2022 04:48 Ответить
побольше бы столкновений свинорылокацапоидных пилотов кацолетов в земной твердью...
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20.03.2022 05:23 Ответить
вьісшьій пілатаж для свинособачого пілота-загинути разом із смертю яку він несе
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20.03.2022 06:06 Ответить
Так будет с каждым руZZофашистким гадом!!!
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20.03.2022 06:15 Ответить
Не погиб а сдох,его дожирают бездомные собаки,я их собак не виню их такими зделала путинская военщина..
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20.03.2022 07:37 Ответить
Ага СГОРЕЛ БУБНОВЫЙ ..
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20.03.2022 07:44 Ответить
ГАВНО летающее, земля тебе БЕТОНОМ.
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20.03.2022 07:49 Ответить
"Справжній ХЕРОЙ", і заржавілий цвях в труні його достойна нагорода.
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20.03.2022 08:02 Ответить
странно, что мирное небо над россией они защищают то над Сирией, то над Украиной, по- моему это большая ошибка, а за ошибки надо платить..., да и дыра наша зачем-то ему всралась...
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20.03.2022 08:08 Ответить
Моральные мутанты с вывернутым наизнанку понятием о добре и зле.
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20.03.2022 08:17 Ответить
Гори в аду,мразь.
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20.03.2022 08:16 Ответить
Ах, какого крутого защитника кокнули наши хлопцы! Он, оказывается, защищал и "днр", и "лнр", и "отечество", и "мирное небо". Кто ж теперь это все будет защищать? И главное, вдали от этого самого "отечества".
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20.03.2022 08:19 Ответить
Скоро в пеклі виникне дефіцит казанів для орків.
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20.03.2022 09:03 Ответить
Кацапи вже хочуть вкрасти наше "Герої не вмирають", бо вже написали: "льотчікі нє умірают...", ***** нічого свого не можуть створити, крадуть все і у всіх. Ні історії, ні народу, ні території - все спижджено...
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20.03.2022 09:23 Ответить
шо, опять кактапульта нє того ? ))) Вони самi хоч знають, що їм за наказом командирiв технiчно вiдключають можливiсть врятуватися аби не було свiдкiв для Гааги ?
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20.03.2022 10:35 Ответить
Ещё один русский 🐷 фашист отправился на корм червям. Побольше бы такого корма! Земля тебе стекловатой, российская мразь. Надеюсь, твои родные будут долго мучаться.
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20.03.2022 10:35 Ответить
Судячи з фото - долітався на Су-25
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20.03.2022 11:27 Ответить
жаль, що мирне небо на раССіі приходить до закінчення і він здох НІ ЗА ЩО!
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20.03.2022 16:28 Ответить
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21.03.2022 01:53 Ответить
ФАМИЛИЯ ЭТОГО УРОДА ВОЛИНЕЦЬ ИМЕЕТ УКРАИНСКИЕ КОРНИ И УБИВАЛ ЭТОТ ГАНДОН УКРАИНСКИХ ДЕТЕЙ И МИРНЫХ ЛЮДЕЙ --- ГОРЕТЬ ТЕБЕ В АДУ МРАЗЬ
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21.03.2022 05:31 Ответить
Помер максим, ну і....
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21.03.2022 08:09 Ответить
Падло з московіі за смертю в Україну залетіло, от і отримала його рідня свято!!
Смерть посіяв в Україні ще один військовий злочинець московіт!!
Слава Захисникам України!!,
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21.03.2022 11:09 Ответить
Кожна 3 потовора оркив має українську фамілію, горіть в пеклі зрадники свого народу!
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21.03.2022 11:59 Ответить
 
 