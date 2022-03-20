Американские матери вышли на марш в поддержку Украины. ФОТО

В городах США 20 марта прошел марш матерей в поддержку Украины. Участники акции потребовали закрыть украинское небо и призвали оградить детей от насилия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

В Нью-Йорке на Манхэттен участники акции вышли с украинскими флагами и плакатами с требованием закрыть небо над Украиной. Женщины несли на руках куклы, замотанные в забрызганные красной краской бинты.

В Атланте протестующие вышли на центральную улицу. По словам одной из участниц акции, марш призван привлечь внимание к пострадавшим в результате российского вторжения в Украину детям.

"Мы хотим показать миру убийц. Путин - убийца", - сказала изданию 46News Ольга Горман, одна из участниц марша.

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Напомним, по данным офиса генпрокурора Украины, на 19 марта в результате российской агрессии против Украины погибли 112 детей и более 140 получили ранения.







