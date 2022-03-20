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Американские матери вышли на марш в поддержку Украины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В городах США 20 марта прошел марш матерей в поддержку Украины. Участники акции потребовали закрыть украинское небо и призвали оградить детей от насилия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

В Нью-Йорке на Манхэттен участники акции вышли с украинскими флагами и плакатами с требованием закрыть небо над Украиной. Женщины несли на руках куклы, замотанные в забрызганные красной краской бинты.

В Атланте протестующие вышли на центральную улицу. По словам одной из участниц акции, марш призван привлечь внимание к пострадавшим в результате российского вторжения в Украину детям.

"Мы хотим показать миру убийц. Путин - убийца", - сказала изданию 46News Ольга Горман, одна из участниц марша.

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Напомним, по данным офиса генпрокурора Украины, на 19 марта в результате российской агрессии против Украины погибли 112 детей и более 140 получили ранения.

Американские матери вышли на марш в поддержку Украины 01
Американские матери вышли на марш в поддержку Украины 02
Американские матери вышли на марш в поддержку Украины 03
Американские матери вышли на марш в поддержку Украины 04

Автор: Анастасія Потіха
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ВСІМ ХТО ПІДТРИМУЄ УКРАЇНУ У ВАЖКІ ЧАСИ-РЕСПЕКТ...
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20.03.2022 06:35 Ответить
українська діаспора
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20.03.2022 06:35 Ответить
Це якось зменшує сенс акції? Чи вони не американки?
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20.03.2022 06:43 Ответить
Я горжусь, что я американец с 1997 году! (приехал в 1992 году) Слава Украине! Герои не вмирают!!
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20.03.2022 06:36 Ответить
чето копченых не видно, обиделись что теперь никто про BLM не говорит.
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20.03.2022 07:49 Ответить
 
 