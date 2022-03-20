Оккупанты разбомбили дом духовного наставника Януковича - старца Зосимы, - Казанский. ФОТО

Под Волновахой российскими оккупационными войсками разбомблено здание духовного наставника Януковича старца Зосимы.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Зосима вообще не признал существование независимой Украины.

"У религиозных фанатиков существовал своего рода культ Зосимы (умер в 2002 году). Многие считали его чуть ли не святым, хотя судя по видеозаписям, которые до нас дошли, это был обычный слабоумный", - пишет Казанский.

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