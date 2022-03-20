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Оккупанты разбомбили дом духовного наставника Януковича - старца Зосимы, - Казанский. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Под Волновахой российскими оккупационными войсками разбомблено здание духовного наставника Януковича старца Зосимы.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Зосима вообще не признал существование независимой Украины.

"У религиозных фанатиков существовал своего рода культ Зосимы (умер в 2002 году). Многие считали его чуть ли не святым, хотя судя по видеозаписям, которые до нас дошли, это был обычный слабоумный", - пишет Казанский.

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Оккупанты разбомбили дом духовного наставника Януковича - старца Зосимы, - Казанский 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+52
карма - річ вперта - але справедлива!
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20.03.2022 08:25
+38
Бог наказал
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20.03.2022 08:24
+33
Тільки недоумкуватий може заперечувати існування України.
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20.03.2022 08:25
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Бог наказал
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20.03.2022 08:24 Ответить
карма - річ вперта - але справедлива!
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20.03.2022 08:25 Ответить
Руками ***** та його рашистів? Сумніваюся.
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20.03.2022 08:26 Ответить
Несповідимі шляхи Господні
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20.03.2022 08:28 Ответить
Може й так. То точно не моя справа.
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20.03.2022 08:29 Ответить
Тільки недоумкуватий може заперечувати існування України.
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20.03.2022 08:25 Ответить
А чого ж це янек до цих пір за старцем не човгов, не порядок, не скрепно
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20.03.2022 08:25 Ответить
Непогано донецькі старці жили.
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20.03.2022 08:25 Ответить
Прихожане намолили 😁
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20.03.2022 08:35 Ответить
Ще одного любителя руzкого міра захистили.
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20.03.2022 08:25 Ответить
Это сатанист сдох 20 лет назад , ещё в 2002 году !
Редкостной кацапской мразью был !
Выдержка из его завещания:

Строго держитесь Русской Православной Церкви и Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси.

В случае отхода Украины от Москвы, какая бы ни была автокефалия, - беззаконная или «законная», - автоматически прерывается связь с Митрополитом Киевским…
Надеюсь он горит в АДУ !!! 😡
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21.03.2022 14:00 Ответить
ЛАПАТНОГО ДУРНОГО ЗОСІМА РОЗБОМБИЛИ ЛАПАТНІКІ-БОЖЕ У ТЕБЕ ВСЕ ДОСКОНАЛЕ,НАВІТЬ ПОЧУТТЯ ГУМОРУ...
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20.03.2022 08:26 Ответить
Ну на те він і Бог .
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20.03.2022 08:29 Ответить
Ніх*я собі домік. Солідний Господь для солідних господ.

Все таки наскільки ж тупі і легковірні широкі маси людей, якщо готові визнати святим кожного, хто себе так називає.
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20.03.2022 08:27 Ответить
Душа прахфессора - потемки.
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20.03.2022 08:27 Ответить
Сарай из 90-х какой-то ..
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20.03.2022 08:27 Ответить
шкода що янека туди не довезли...
ну там, наставитися на путь істинний...

три мільярди в України сп*здив, гроші у рашу вантажівками вивозив, паскуда
так і теперка нас "по батьківськи наставляти" снажився.

це він у цього наставника вивчав формули "не вкради" та "не убий"?
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20.03.2022 08:29 Ответить
Предатели своей страны и коллабаранты никому не нужны это будет расходный материал и используют их как презерватив.
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20.03.2022 08:29 Ответить
Карма - она редкостная сволочь. Она любит жестокие насмешки.
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20.03.2022 08:32 Ответить
v evrope hovoriat karma is a bitch. Stalo bytj zlaja ****.
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21.03.2022 15:45 Ответить
Цей Зосіма якраз і давав Януковичу настанову віддати Україну москві. Колись було відео.
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20.03.2022 08:35 Ответить
Лукавство - гріх.
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20.03.2022 08:38 Ответить
а треба було б ще і нас*рати на могилу
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20.03.2022 08:39 Ответить
Зосима похований на території Святонікольського монастиря в с . Нікольське Волновахського району. До речі, цей монастир побудував Янукович саме для старця. Дивує, що цей огидний заклад кацапського сатанату є свого роду унікальним, якщо не єдиним, бо на його території живуть ічоловіки і жінки, тоді як в інші монастирі або жіночі або чоловічі. Огидне та мерзенне кубло розпусти. А Зосимі там капличку поставили та ікону повісили, хоча його і не канонізували. Просто якесь поганське кпаище.
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20.03.2022 12:09 Ответить
Zосіма - ото так буде правильно
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20.03.2022 08:42 Ответить
Сам Овощ и заказал
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20.03.2022 08:47 Ответить
Яка гарна ранкова новина. А ще є Паша Мерседес, Онуфрік і інші попі московії. Бажано із проживавшими.
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20.03.2022 08:50 Ответить
Да и *** с ним! Что с домом, что со старцем. Дети гибнут, вот где трагедия!
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20.03.2022 08:52 Ответить
Так вмер же той дурний дід давно.
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20.03.2022 10:28 Ответить
Думаю,овощ и не вспомнит,что это за чёрт.
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20.03.2022 08:52 Ответить
А чого це у старця Зосими такий будиночок? Справжні старці були бідними без копійки. Агент ФСБ, полковник як мінімум під легендою "старця". Через нього здійснювався звʼязок Янука з кремлем.
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20.03.2022 09:38 Ответить
Дивлячись на Януковича ,можна уявити про моральні та людські якості ''духовного наставника і старца'''!!)))
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20.03.2022 09:43 Ответить
это не духовный наставник .Это мракобес ватный .
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20.03.2022 09:48 Ответить
Смотрю так совсем не бедно жил святой человек.
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20.03.2022 09:52 Ответить
Та,який то старець.Старе, чмо в званні підполковника,ФСБ.
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20.03.2022 11:00 Ответить
Нарэшце!
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20.03.2022 11:34 Ответить
Помер Зосим, та і пфуй з ним.
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20.03.2022 11:37 Ответить
Сейчас или никогда. После войны было бы гораздо тяжелее его нейтрализовать. Це був дюже ружелюбний вогонь. Секту ФСБ и ее старих бандерлогов треба приносити в жертву Аллаху.
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20.03.2022 11:43 Ответить
Ганьба нам, це мали зробити українці.
Але церков московського паханата ще багато...
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20.03.2022 12:30 Ответить
 
 