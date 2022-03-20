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Оккупанты разбомбили дом духовного наставника Януковича - старца Зосимы, - Казанский. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Под Волновахой российскими оккупационными войсками разбомблено здание духовного наставника Януковича старца Зосимы.
Об этом сообщил журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что Зосима вообще не признал существование независимой Украины.
"У религиозных фанатиков существовал своего рода культ Зосимы (умер в 2002 году). Многие считали его чуть ли не святым, хотя судя по видеозаписям, которые до нас дошли, это был обычный слабоумный", - пишет Казанский.
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Редкостной кацапской мразью был !
Выдержка из его завещания:
Строго держитесь Русской Православной Церкви и Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси.
В случае отхода Украины от Москвы, какая бы ни была автокефалия, - беззаконная или «законная», - автоматически прерывается связь с Митрополитом Киевским…
Надеюсь он горит в АДУ !!! 😡
Все таки наскільки ж тупі і легковірні широкі маси людей, якщо готові визнати святим кожного, хто себе так називає.
ну там, наставитися на путь істинний...
три мільярди в України сп*здив, гроші у рашу вантажівками вивозив, паскуда
так і теперка нас "по батьківськи наставляти" снажився.
це він у цього наставника вивчав формули "не вкради" та "не убий"?
Але церков московського паханата ще багато...