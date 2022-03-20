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В центральной части Рубежного проводится зачистка, за ночь мы не потеряли ни сантиметра украинских городов, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Рубежное и Попасное находятся под контролем Украины.
Об этом в фейсбуке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Рубежное и Попасная – это Украина! За ночь мы не потеряли ни сантиметра украинских городов", - пишет он.
По словам, в центральной части Рубежного производится зачистка.
"Рашисты "лднр" проводят мобилизацию, в свои ряды принудительно забирают даже дедушек. У них завершают ресурсы - значит, орки скоро выдохнутся", - добавил глава региона.
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+45 Urs
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Зате як добре буде після звільнення Донбасу: всю вату (ну майже всю) утилізують як "гарматне м'ясо" зараз і потім не треба буде відволікатись на цих ідіотів, коли почнеться відбудова країни.
Чи моя національність відмінить якимось чином те, що було у 2014-му та коїться зараз?
Не під танки орків, а під танки ЗСУ!
Із-за цієї вати орки сьогодні стоять під Києвом та Харковим, розхерачили Гостомель і Ірпінь, добивають Марік.... Які питання до Evgeny???