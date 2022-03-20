В Украину поступила гуманитарная помощь из Греции, - Наев. ФОТОрепортаж

В Украину из Греции прибыл автопоезд гуманитарного назначения весом около 14 тонн в рамках совместных гуманитарных инициатив Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

Командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что груз состоит из различных медикаментов, пищевых продуктов, консервированной пищи и одежды, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.

– Гуманитарная помощь собрана в Греции при содействии консульства Украины в Салониках во главе с консулом Вадимом Саблуком, почетного консула Украины в Комотине – представителя Торгово-промышленной палаты Украины в Греции Дмитрия Димитриадиса, мэрии города, а также украинской общины Северной Греции "Джерело", - сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Командующий добавил, что важное содействие в работе оказали благотворительный фонд "Международная ассоциация поддержки Украины", руководитель которой - Ольга Чуйко, и "Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины - АсМАП", президент - Леонид Костюченко.

– После разгрузки и сортировки гуманитарная помощь в ближайшее время будет направлена ​​в район боевых действий с российским агрессором, – отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.













