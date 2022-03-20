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В Украину поступила гуманитарная помощь из Греции, - Наев. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Украину из Греции прибыл автопоезд гуманитарного назначения весом около 14 тонн в рамках совместных гуманитарных инициатив Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины.

Командующий объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что груз состоит из различных медикаментов, пищевых продуктов, консервированной пищи и одежды, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.

– Гуманитарная помощь собрана в Греции при содействии консульства Украины в Салониках во главе с консулом Вадимом Саблуком, почетного консула Украины в Комотине – представителя Торгово-промышленной палаты Украины в Греции Дмитрия Димитриадиса, мэрии города, а также украинской общины Северной Греции "Джерело", - сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Командующий добавил, что важное содействие в работе оказали благотворительный фонд "Международная ассоциация поддержки Украины", руководитель которой - Ольга Чуйко, и "Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины - АсМАП", президент - Леонид Костюченко.

– После разгрузки и сортировки гуманитарная помощь в ближайшее время будет направлена ​​в район боевых действий с российским агрессором, – отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

В Украину поступила гуманитарная помощь из Греции, - Наев 01
В Украину поступила гуманитарная помощь из Греции, - Наев 02
В Украину поступила гуманитарная помощь из Греции, - Наев 03
В Украину поступила гуманитарная помощь из Греции, - Наев 04
В Украину поступила гуманитарная помощь из Греции, - Наев 05
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Топ комментарии
+9
Дякуємо
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20.03.2022 10:43
+3
Эфхаристо. Дякуем. Продукты у греков хорошие, вкусные . Надеемся на справедливое распределение реально НУЖДАЮЩИМСЯ людям.
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20.03.2022 10:55
+2
надеяться не надо .Надо точно знать и реагировать .Все те кто разворовывает гуманитарку должны быть признаны как мародёры , с соответствующим наказанием .
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20.03.2022 11:04
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Дякуємо
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20.03.2022 10:43 Ответить
+
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20.03.2022 10:51 Ответить
Те, кто стоит на распределении бесконтрольной шары - тоже дякуют.
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20.03.2022 10:51 Ответить
С медикаменты бы еще как-то решили проблемы.
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20.03.2022 10:52 Ответить
а наши руководители в курсе как ту гуманитарку разворовывают ?
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20.03.2022 10:52 Ответить
Будемо мати надію , що не розкрадуть гуманітарку 😠
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20.03.2022 11:01 Ответить
надеяться не надо .Надо точно знать и реагировать .Все те кто разворовывает гуманитарку должны быть признаны как мародёры , с соответствующим наказанием .
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20.03.2022 11:04 Ответить
Эфхаристо. Дякуем. Продукты у греков хорошие, вкусные . Надеемся на справедливое распределение реально НУЖДАЮЩИМСЯ людям.
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20.03.2022 10:55 Ответить
Ефхарістополі , дружній Греціі за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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20.03.2022 10:58 Ответить
Спасибі, звичайно. Та Єрмак її украде. Ні жодного звіту ще не представив, муділа.
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20.03.2022 11:23 Ответить
Дякуємо, а то було таке враження, що доля Мариуполя і навколишніх поселень греків не турбує. Навіть Туреччина повідомила, що забере своїх громадян, а Греція мовчала. Дякуємо, але від вас потрібна допомога хоча би у гуманітарній сфері (розмістити трохи біженців, дітей біля моря, психологічна і медична для них допомога)
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20.03.2022 11:48 Ответить
 
 