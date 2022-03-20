Пиротехники Белой Церкви вывезли и уничтожили неразорвавшуюся российскую авиаракету Р-27 - ГСЧС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Пиротехники Белой Церкви на Киевщине в субботу, 19 марта, вывезли и уничтожили неразорвавшуюся авиационную ракету Р-27.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.
"На Киевщине 19 марта группой пиротехнических работ Аварийно-спасательных отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области г. Белая Церковь была транспортирована и уничтожена на специальной подрывной площадке авиационная ракета Р-27", - говорится в сообщении.
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