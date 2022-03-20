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Белая_Церковь (160) пиротехника (39) ракеты (2707)

Пиротехники Белой Церкви вывезли и уничтожили неразорвавшуюся российскую авиаракету Р-27 - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Пиротехники Белой Церкви на Киевщине в субботу, 19 марта, вывезли и уничтожили неразорвавшуюся авиационную ракету Р-27.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

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Пиротехники Белой Церкви вывезли и уничтожили неразорвавшуюся российскую авиаракету Р-27 - ГСЧС 01

"На Киевщине 19 марта группой пиротехнических работ Аварийно-спасательных отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области г. Белая Церковь была транспортирована и уничтожена на специальной подрывной площадке авиационная ракета Р-27", - говорится в сообщении.

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Пиротехники Белой Церкви вывезли и уничтожили неразорвавшуюся российскую авиаракету Р-27 - ГСЧС 02
Пиротехники Белой Церкви вывезли и уничтожили неразорвавшуюся российскую авиаракету Р-27 - ГСЧС 03
Пиротехники Белой Церкви вывезли и уничтожили неразорвавшуюся российскую авиаракету Р-27 - ГСЧС 04
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Топ комментарии
+28
Молодці. Бережіть себе, хлопці.
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20.03.2022 10:57
+2
Хлопці відважні і молодці, але ДАЙ БОЖЕ НАШ ГОСПОДЬ нам перемогти до кінця, негайно замінити всю оцю техніку на НАШУ НОВУ -КРАЗИ(непогані непримхливі машини для польових умов, не дорогі в обслузі, МАЗ проти них г а вно білоруське), Боже, отой старий Краз з дерев"яною кабіною 60-х років і ГАЗ-66 з бензіновим мотором слабим. Техніка , конешно, піпець.
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20.03.2022 11:15
+1
людей только отвлекают.. надо их складировать в лагерях для кацапов.. пусть охраняют пока
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20.03.2022 10:58
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Молодці. Бережіть себе, хлопці.
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20.03.2022 10:57 Ответить
людей только отвлекают.. надо их складировать в лагерях для кацапов.. пусть охраняют пока
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20.03.2022 10:58 Ответить
Да москалі як в анекдоті, або ********, або ...
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20.03.2022 11:02 Ответить
маєте на увазі до ракет прикувати кайданками
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20.03.2022 11:06 Ответить
Хлопці відважні і молодці, але ДАЙ БОЖЕ НАШ ГОСПОДЬ нам перемогти до кінця, негайно замінити всю оцю техніку на НАШУ НОВУ -КРАЗИ(непогані непримхливі машини для польових умов, не дорогі в обслузі, МАЗ проти них г а вно білоруське), Боже, отой старий Краз з дерев"яною кабіною 60-х років і ГАЗ-66 з бензіновим мотором слабим. Техніка , конешно, піпець.
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20.03.2022 11:15 Ответить
З "дерев'яною" кабіною? "Слабим" мотором?
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20.03.2022 12:14 Ответить
Шо00?? Ти в такому кразі чи 66 не їздив, я не раз їздив це кошмар, чи нам нова техніка не потрібна???
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20.03.2022 12:19 Ответить
Ти не знаєш шо в тому кразі крива дерев"яна????
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20.03.2022 12:20 Ответить
Криша дерев"яна
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20.03.2022 12:20 Ответить
Только не надо на Газ-66 бочку катить.По проходимости не хуже танка.Для ГСЧС хорошо подходит.
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20.03.2022 12:50 Ответить
Это неправильное использование трофеев! Самое простое - свозить в одно место подальше от людей, которое назвать "Самый большой склад боеприпасов ВСУ" и сделать утечку о местонахождении. Пусть лупят туда из всех стволов и радуются.
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20.03.2022 11:20 Ответить
може була можливість визвати спеців з "Артема"(це їх ракета) щоб вивчили причину невибуху? це дуже корисна інформація для виробника.(випадок унікальний)
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20.03.2022 11:30 Ответить
ці ракети не тільки на Артема випускали. І взагалі - це ракета повітря-повітря - в ціль не попала, топливо закінчилося і вона просто впала
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20.03.2022 11:46 Ответить
ракета мала вибухнути, коли наблизилась на мінімальну відстань, а не буквально влетіла у ворожий літак.
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20.03.2022 11:58 Ответить
а вона навіть на мінімальну не наблизилася
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20.03.2022 12:04 Ответить
ви не зрозуміли - коли вона бачить, що не може наблизитись ближче, вона вибухае
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20.03.2022 12:10 Ответить
дурня - так вона може осколками пошкодити своїх
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20.03.2022 16:06 Ответить
як ви собі це уявляете, щоб ракета уламками збила своїх? Це ракета середньго радіусу дії, чи ви вважаете що у небі літаків як птахів у великій зграї? До того ж уламки вона випускає не сферично, а конусом уперед
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20.03.2022 16:23 Ответить
літаки маневрують, ухиляються від ракет і заходять в хвіст один-одному. Ракети також маневрують. І в ракети нема штучного інтелекту, щоб вирішити, що саме тут їй самознищитися безпечно для своїх
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20.03.2022 17:03 Ответить
ще раз -р-27 ракета середної далекобійності. Для малих відстаней використовують інші ракети. та навіть у ракет ближнього бою мінімальна відстань складае сотні метрів. Поряд с супротивником просто не буде своїх літаків. Це не друга світова війна коли заходили у хвіст та збивали з кулеметів. Зараз навести ракету можна і з переднього ракурсу. І до речі у деяких ******** ракет є елементи штучного інтелекту
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20.03.2022 17:39 Ответить
і як давно Р-27 стала ******** ракетою?
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20.03.2022 17:50 Ответить
а я не казав, що р-27 нова. Вона давно застаріла. І тим не менш проблеми збити своїх уламками ракети не існує, бо відстані там вимірюються кілометрами. А для зовсім ближнього бою стоїть 30мм гармата
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20.03.2022 17:56 Ответить
коли літаки летять назустріч один-одному, кілометри за лічені секунди перетвоюються в метри
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20.03.2022 19:06 Ответить
А які в нас будуть докази в міжнародних судах,якими ви так вихваляєтесь,якщо ми все знистимо,обміняємо і віддамо?
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20.03.2022 11:43 Ответить
це може бути наша ракета
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20.03.2022 11:59 Ответить
 
 