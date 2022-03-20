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Вы понимаете весь масштаб пизд#ца? Похоронили четырех подполковников. Сколько же младших офицеров погибло? - российский журналист Косыгин о потерях владимирского СОБРа. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На днях в городе Владимир в Российской Федерации похоронили 4 подполковника, старших офицеров СОБРа Управления Росгвардии по Владимирской области, погибших во время боевых действий в Украине.

Об этом сообщил в твиттере российский журналист Илья Косыгин, передает Цензор.НЕТ.

"Вы понимаете весь масштаб пизд#ца? У нас за все 30 лет существования владимирского СОБРа вообще не было потерь личного состава. А вчера за один день похоронили все его руководство", - заметил он, комментируя публикацию о том, что во Владимире простились со старшими офицерами СОБРа Управления Росгвардии по Владимирской области, погибшими во время войны с Украиной.

"Похоронили 4 подполковников. Сколько же младших офицеров погибло?", - добавляет он.

По словам Косыгина, в Украине были ликвидированы:

– подполковник Илья Пяткин, 38 лет, уроженец с. Андреево, Судогодского района;

- подполковник Роман Рябов, 50 лет, уроженец города Радужный;

- подполковник (скорее всего) Сергей Саватеев, 50 лет, уроженец Владимира, заместитель командира СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области;

- подполковник (скорее всего) Михаил Родионов, 46 лет, уроженец Владимира, в 2013 году занимал должность старшего оперуполномоченного отделения СОБР.

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Вы понимаете весь масштаб пизд#ца? Похоронили четырех подполковников. Сколько же младших офицеров погибло? - российский журналист Косыгин о потерях владимирского СОБРа 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+109
Це ще не весь триздець, кацапчики...
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20.03.2022 11:08
+46
Для них ******** являється не смерть тисяч мирних громадян серед яких вже більше ніж СТО!!! дітей а смерть кількох старших офіцерів....недонація *********.
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20.03.2022 11:23
+43
Михаил Лермонтов, высланный на тогдашнюю войну с Чечней (в 1840 году), написал при отъезде в войска: «Прощай, немытая Россия». Не правда ли, весьма образное и точное описание государства «поголовного рабства»? Особенно с учетом того, что «мундиры голубые» носили чины Корпуса жандармов, предтечи российской тайной полиции (позднее царские охранные отделения МВД, еще позднее ЧК, КГБ и их нынешние наследники).
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20.03.2022 11:08
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смотрю на дату рождения - какой то ПЕНСИОННЫЙ ФОНД с Тундры на нас напал
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20.03.2022 11:47 Ответить
Какцапи, вам всім піз...................................да!
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20.03.2022 12:04 Ответить
мало, надо чтобы вы там все повыздыхали, и скорей начали жрать друг друга
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20.03.2022 12:11 Ответить
Есть справедливость! АД готов их встретить...
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20.03.2022 12:18 Ответить
Смерть цапам!
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20.03.2022 12:26 Ответить
На цю похоронну шоблу ординців гарно було би скинути 1000кг бомбу як в маріуплі
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20.03.2022 13:12 Ответить
Поховали москаля,як собаку,видно руки,видно ноги,видно сраку.
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20.03.2022 13:32 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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20.03.2022 13:50 Ответить
Да, хлопчиські, це не в містах рашки протестуючих лупити. Ну і слава богу, підполковники. нехай ваші черв'яки по ласують. Смачного їм.
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20.03.2022 14:21 Ответить
Хай наші вороги повиздихають, аби ми були здорові!
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20.03.2022 14:25 Ответить
Підрозділи внутрішніх військ ********** звикли дубасити власне населення яке покірно сприймає удари по зубам та по печінці. Це не воїни. Це карателі. Ті ж самі "казакі Кубані" які з козацької шаблі зняли гарду і перетворили її на "шашку". Ну навіщо та гарда проти беззбройних? Ніяких поєдинків! Тільки масова рубка... От таке воно історично створене падло... "Молодец против овец..."
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20.03.2022 15:26 Ответить
Привыкли детей дубинками) пущай знают наших
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20.03.2022 16:02 Ответить
👍👋
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20.03.2022 16:11 Ответить
"Ляпота"
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20.03.2022 16:12 Ответить
Дальше будет больше, все сгорят на работе рашисты!
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20.03.2022 16:41 Ответить
Земля им навозом!
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20.03.2022 17:02 Ответить
це вам не жінок та дітей розгонять, підри ментовськи.
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20.03.2022 17:10 Ответить
Владимирский СОБР в Украине СОБРался и дружно полетел 200-м рейсом на концерт Кабздона.
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20.03.2022 19:21 Ответить
НЕ ХРЕН их поименно называть. НЕ заслуживают они поименного перечисления
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20.03.2022 21:58 Ответить
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК И ЯШИК И ВИРТУАЛЬНЫЕ,,,НА КУСКИ РЕЗАЧИТЬ БУДУ ТОЛЬКО ПОПАДИТЕСЬ НЕЛЮДИ ,,И ЗАЧЕМ НАШИ ПЛЕННЫХ БЕРУТ,,,НАС ГУМАНИЗМ ПРИРОДНЫЙ ПРИДНЕПРОВСКИЙ ШОБ НЕ ПОГУБИЛ ,,НА ГИЛЯКУ И В ЮТУБ,,ЛИНОКОК ГОВНОЕДОВ
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21.03.2022 00:40 Ответить
этим свинорылым козломордым говнюкам дорога только в ад...
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21.03.2022 05:03 Ответить
мало...
чекайте ще!
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21.03.2022 07:28 Ответить
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