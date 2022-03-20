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война (46661) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (107)

"Сотни уничтоженных врагов и превращенная в металлолом военная техника": как воюет 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в южных областях Украины. ФОТОрепортаж 18+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

С первых часов начала широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против суверенной Украины, воинские части и подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины находятся на острие атаки и в самом эпицентре боевых действий. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и пожилым людям!

Об этом сообщает служба по связям с общественностью Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сотни уничтоженных врагов и тонны превращенной в металлолом военной техники – вот результат работы украинских десантников. И так будет всегда, пока не будут уничтожены все враги Украины!"

На этот раз речь в нашем материале будет идти о воинах-десантниках 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШУ ВСУ, встретивших вторжение российских оккупантов в южных областях Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нас опять расх#ярили! 2-3 танчика осталось. Мы съ#бались к росийской границе и мосты за собой взорвали, чтобы назад нас не отправили", - перехват разговора российских оккупантов. АУДИО

Будучи почти на грани человеческих возможностей, галичане отчаянно уничтожали и уничтожали русских чудовищ. И не зря на их нарукавном знаке изображена Мантикора с горящим мечом. К слову, данное мифическое существо – чрезвычайно подвижное и быстрое, разрывающее жертву на маленькие кусочки. И именно такая участь постигла российских оккупантов.

На снимках зафиксированы вооружение и военная техника, снаряжение, личные и служебные документы, а также тела уничтоженных оккупантов – военнослужащих 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота военно-морского флота РФ.

Данная военная часть дислоцирована в селе Перевальное, ТОТ АР Крым, и подавляющее большинство уничтоженных в прямом смысле чудовищ, являются предателями Военной присяги и всего украинского народа. Правосудие над перебежчиками совершили десантники из Галичины, разорвав на куски их подразделения.

Слава ДШВ!

Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Сотни уничтоженных врагов и превращенная в металлолом военная техника: как воюет 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в южных областях Украины 01
Сотни уничтоженных врагов и превращенная в металлолом военная техника: как воюет 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в южных областях Украины 02
Сотни уничтоженных врагов и превращенная в металлолом военная техника: как воюет 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в южных областях Украины 03
Сотни уничтоженных врагов и превращенная в металлолом военная техника: как воюет 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в южных областях Украины 04
Сотни уничтоженных врагов и превращенная в металлолом военная техника: как воюет 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в южных областях Украины 05
Сотни уничтоженных врагов и превращенная в металлолом военная техника: как воюет 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в южных областях Украины 06
Сотни уничтоженных врагов и превращенная в металлолом военная техника: как воюет 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в южных областях Украины 07
Сотни уничтоженных врагов и превращенная в металлолом военная техника: как воюет 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в южных областях Украины 08
Сотни уничтоженных врагов и превращенная в металлолом военная техника: как воюет 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в южных областях Украины 09
Сотни уничтоженных врагов и превращенная в металлолом военная техника: как воюет 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в южных областях Украины 10
Сотни уничтоженных врагов и превращенная в металлолом военная техника: как воюет 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в южных областях Украины 11
Сотни уничтоженных врагов и превращенная в металлолом военная техника: как воюет 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ в южных областях Украины 12
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Топ комментарии
+114
...АСОБЄННА АЧЄРЄДНОЙ МАЛЬЧІК В ТРУСІКАХ...
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20.03.2022 14:24
+111
Табличка "ЛЮДИ". Які нахєр люді!? Немає серед них людей.
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20.03.2022 14:26
+87
ЯКА КРАСА...
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20.03.2022 14:23
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ЯКА КРАСА...
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20.03.2022 14:23 Ответить
...АСОБЄННА АЧЄРЄДНОЙ МАЛЬЧІК В ТРУСІКАХ...
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20.03.2022 14:24 Ответить
"Брюкі прєвращаюцца..."©
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20.03.2022 14:27 Ответить
без трусіков теж бачив
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20.03.2022 14:28 Ответить
КРАСІВОЄ
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20.03.2022 15:27 Ответить
В Україні вже літо? riuzge dembilia zagorajut v trusax?
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20.03.2022 18:08 Ответить
Табличка "ЛЮДИ". Які нахєр люді!? Немає серед них людей.
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20.03.2022 14:26 Ответить
100%... Люди свою страну защищают.
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20.03.2022 14:35 Ответить
як завжди ці орки обманюють
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20.03.2022 14:38 Ответить
І тут кацапська брехня.
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20.03.2022 15:54 Ответить
Неплохо так кацапы в степи прилегли отдохнуть
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20.03.2022 14:27 Ответить
не ставьте 18+... наши дети, к сожалению, видят в живую каждый день намного страшнее этого...
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20.03.2022 14:27 Ответить
Подраскинули мудями окупанти...
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20.03.2022 14:29 Ответить
О, балетных подвезли.
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20.03.2022 14:32 Ответить
Львів
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20.03.2022 14:35 Ответить
Чернівці також, і ще Франківськ.
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20.03.2022 14:36 Ответить
виглядає дуже добре
одне не зрозуміло: а ота табличка "люди" - то про кого?
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20.03.2022 14:35 Ответить
та безграмотные
там вначале буквы -б не хватает..
и вместо -ю, треба -я..
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20.03.2022 14:44 Ответить
Певно, орки самогіпнозом займалися.
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20.03.2022 15:21 Ответить
Брехня, як завжди в них
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20.03.2022 15:55 Ответить
На ніч ще раз передивлюсь, щоб краще спалось....)
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20.03.2022 14:43 Ответить
смерть тварям рашистским.
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20.03.2022 14:46 Ответить
На третьей фотке асфабадитель как живой
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20.03.2022 14:46 Ответить
Зігує
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24.03.2022 02:57 Ответить
Кобздону Терміново потрібні напарники і помічники - швидше піде
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20.03.2022 14:47 Ответить
Дякуємо 80 бригаді за утилізацію зрадників. 👍
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20.03.2022 14:49 Ответить
Русский биомусор.
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20.03.2022 14:56 Ответить
"Опись сумки сержантской:
...Набор цветных карандашей..."

Они посылают военных в бой с цветными карандашами вместо оружия. Это сон или бред?
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20.03.2022 15:00 Ответить
Может не считая детей,но беременные и старики Украины получают практически оргазм ,когда смотрят видео с покарежанными свинособачьими тушками -так что не волнуйтесь)
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20.03.2022 15:03 Ответить
Сорі, нічєво нє увідєл тут на 18+
В чьом проблєма?
Дохлоє животноє?
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20.03.2022 15:18 Ответить
Флажкі бєлий і красний доставляють

Я флажкамі помашу

Я чєвото там скажу...
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20.03.2022 15:20 Ответить
Єдінствєнний мінус, братья

Мало!!!
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20.03.2022 15:21 Ответить
На третьем фото мальчик поджаренный без трусикофф🤮
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20.03.2022 15:32 Ответить
80ка це Львівська бригада ДШВ ЗСУ. 24 механізована також Львівська. То є ЛЬВІВ !
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20.03.2022 15:56 Ответить
Нарешті знайдений хлопчик у трусиках.
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20.03.2022 16:26 Ответить
Ага, за 8 років трохи підріс. Тепер має безкоштовний квиток на кобздона.
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20.03.2022 18:01 Ответить
либидиное озеро танцуит
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20.03.2022 16:33 Ответить
 
 