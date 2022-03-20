РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12227 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
31 909 69
армия РФ (15344) ВСУ (5134)

"В чем сила": фраза из фильма "Брат" на уничтоженной технике оккупантов, - Генштаб ВСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупанты наносят на свою технику фразы из дилогии Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2": после начала полномасштабного российского вторжения в Украину фильмы вышли в повторный прокат на российских экранах.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В чем сила: фраза из фильма Брат на уничтоженной технике оккупантов, - Генштаб ВСУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведка обнародовала список россиян из истребительного авиационного полка, атакующих украинские города

"Видите, пишут цитаты из фильма "Брат" на машинах. И СОВЕРШЕННО НЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ПИШУТ."

Забыли слова их главного героя, что СИЛА – В ПРАВДЕ! А ПРАВДА – ЗА УКРАИНЦАМИ! Мы – на своей земле!

И таких "пейзажей" с разбитой и сожженной техникой российских окккупантов будет становиться все больше.

Россияне, остановитесь, вас здесь НИКТО НЕ ЖДЕТ. Боже, дай убогим чуть-чуть ума", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитники Украины подбили два вражеских БМП. ВИДЕО

После начала полномасштабного вторжения в Украину многие фильмы Алексея Балабанова, в частности, "Брат" и "Брат-2" вышли в повторный прокат в российских кинотеатрах.

В чем сила: фраза из фильма Брат на уничтоженной технике оккупантов, - Генштаб ВСУ 02

В чем сила: фраза из фильма Брат на уничтоженной технике оккупантов, - Генштаб ВСУ 03
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+61
Сила, ***, в Ньютонах!
показать весь комментарий
20.03.2022 14:26
+55
ну этих ублюдков из кинофильмов... Брат и Брат -2..... Бог таки наказал и жестко..... лавина ледника похоронила всех авторов сценаристов съемочную группу артистов в ущелье.. до сих пор тела не найдены..
показать весь комментарий
20.03.2022 14:25
+43
Тому що сила в правді.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тому що сила в правді.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:25 Ответить
У нас з ними різна правда. І вони це розуміють лише посмертно.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:28 Ответить
Буває, що правда буває різна, але в них суцільна брехня. Брехливо війну називають "спєцопєрацієй", брешуть що воюють з фашистами, хоч самі і є фашисти, брешуть про українську "ядерну зброю", брешуть про біологічні лабораторії і заразних синичок і качок, брешуть що то не вони вбивають цивільне населення, брешуть що роздають гуманітарну допомогу коли масово грабують будинки і крамниці українців, вбивають їх господарів. Брешуть про все у всюди.
Але сила в правді, а правда і Бог за нами.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:46 Ответить
Кому ***** президент, тому і брехня- правда.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:48 Ответить
И в ЗСУ.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:39 Ответить
СИЛА В ЗСУ!
показать весь комментарий
20.03.2022 14:48 Ответить
а деж сам той брат??
його на кавказі шакали зжерли і висрали давно
показать весь комментарий
20.03.2022 15:20 Ответить
ну этих ублюдков из кинофильмов... Брат и Брат -2..... Бог таки наказал и жестко..... лавина ледника похоронила всех авторов сценаристов съемочную группу артистов в ущелье.. до сих пор тела не найдены..
показать весь комментарий
20.03.2022 14:25 Ответить
Местные предупреждали сьемочную группу что бы не применяли пиротехнику в ущелье...из за кацапов ********* накрыло два селения ,никто не спасся.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:34 Ответить
нет -там режиссерская група которая снимала брат брат-2 это балабанова а погибла в горах группа русского мажора-шовиниста бодрова ..
показать весь комментарий
20.03.2022 14:51 Ответить
Я вже тут колись писав, "Брат-2" це було оголошення нам війни..
показать весь комментарий
20.03.2022 17:03 Ответить
Еще бы про "видишь суслика" из ДМБ написали
показать весь комментарий
20.03.2022 14:25 Ответить
не нравится мне Ежик в тумане......
показать весь комментарий
20.03.2022 14:26 Ответить
Бандеру видишь? - нет не вижу, а он там есть.
показать весь комментарий
20.03.2022 15:30 Ответить
Сила, ***, в Ньютонах!
показать весь комментарий
20.03.2022 14:26 Ответить
В Динах приятней...
показать весь комментарий
20.03.2022 23:43 Ответить
ВИДНО ШО НАВІТЬ ЦЕ ЇМ НЕ ДУЖЕ ДОПОМОГЛО...
показать весь комментарий
20.03.2022 14:26 Ответить
Не допомогло, бо сила в правді, а вони брехуни.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:48 Ответить
Самые *************** фашистские фильмы, слава богу автор-исполнитель сдох, да так, что до сих пор ищут. ))))
показать весь комментарий
20.03.2022 14:26 Ответить
фильмы брат\брат2

режиссер: Алексей Балабанов
показать весь комментарий
20.03.2022 14:47 Ответить
Яка в нього була мерзенна пика. Типовий "брат" ураліт, найпоширеніша в ********** гібридна антропологія, так звана проміжна уральська раса.
показать весь комментарий
20.03.2022 15:01 Ответить
Если вспоминать высеры росиянского кыно того времени, то в них, уже тогда, прослеживалась ненависть к украинскому народу. Жаль, что мы не делали выводов.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:53 Ответить
Ихняя сила явно.. не в УМЕ!
показать весь комментарий
20.03.2022 14:26 Ответить
скотский фильм о скотах
показать весь комментарий
20.03.2022 14:26 Ответить
Так буває з усіма хто по ораному на нашу землю прийшов зі зброєю!
показать весь комментарий
20.03.2022 14:26 Ответить
І прилетів- теж.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:30 Ответить
тих взагалі смажити на провільному вогні треба.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:35 Ответить
була сила коли мамка в попi носила
показать весь комментарий
20.03.2022 14:26 Ответить
Вчом сила в том что нам ***** .
показать весь комментарий
20.03.2022 14:27 Ответить
"Не брат ты мне" (с) Данила Багров
показать весь комментарий
20.03.2022 14:28 Ответить
Було б що цитувати- тю...
показать весь комментарий
20.03.2022 14:31 Ответить
Ну а что? Бей врага его же оружием.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:36 Ответить
Думаю, большинство современных украинцев этот шовинистический кал (борат 1/2) никогда не смотрели, и я в том числе. Поэтому приводить цитаты и имена "героев" не имеет большого смысла. Кацапы же, услышав "знакомые с децтва" фразы в исполнении украинцев, лишний раз решат, что мы с ними "адин нород".
показать весь комментарий
20.03.2022 15:05 Ответить
главная фраза из этого типа "фильма" - вы нам еще за Крым ответите, суки.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:28 Ответить
от вони і є тими ******, і за крадений Крим відповідатимуть.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:32 Ответить
за Севастополь?
показать весь комментарий
20.03.2022 15:32 Ответить
кажуть той артіст геть поганенький вже...
показать весь комментарий
20.03.2022 17:04 Ответить
Сила москалей в покорности царю. Идут куда пошлют, дохнут как мухи, но все равно идут.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:29 Ответить
Воистину»Бог дай убогим немного мозгов..».и как видно произойдёт это в другом мире..
показать весь комментарий
20.03.2022 14:29 Ответить
Напевно мав видiння в 1990 му роцi :
https://www.youtube.com/watch?v=DFtOELd5pEI

но не предан земле *****
объявивший войну стране...
...вернусь пусть даже через 100 веков в страну недураков а гениев
показать весь комментарий
20.03.2022 15:36 Ответить
ну в фільмі брат фабула гівняна, жодного злочинця не покарав, одного пожалів бо у нього дитина. От для чого, щоб він зі свого малого теж злочинця зробив? з іноземного злочинця взагалі взяв грошіма, і віддав ті гроші слизняку який ті гроші знов віддасть якомусь черговому злочинцю, що ще зробив повію до дому приволік, що би вона й далі була повією але вже в рашці, от що він зробив? пару чорних убив, а, знаю, "львівську мафію" розстріляв, капець! Але єдине що дійсно правда так це те, що їхні "герої" позлягалися з криміналітетом, в тому правда.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:30 Ответить
У ватанов своя правда где они всегда правы.Ватаны приватизировали правду.Нету за ними никакой правды.Одна ложь и агрессия.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:31 Ответить
Бодров в гробу переворачивается. Хотя,скорее всего был ещё тот имперец. А лысый-так вообще шваль шовинистическая. Забыл его кликуху.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:32 Ответить
нет у Бодрова гроба, лежит под 10 метровым слоем сошедшей лавины
показать весь комментарий
20.03.2022 15:38 Ответить
Россия - страна, обладающая самыми богатыми природными месторождениями лжи, нищеты и зла. Последние 100 лет Россия является главным в мире поставщиком этих ископаемых во все окружающие страны, до которых может дотянуться (за исключением 1938-1945, когда главным экспортером являлась все-таки Германия). Государства, которым посчастливилось попасть под влияние США, - послевоенная ФРГ, Япония, Южная Корея и др. - сегодня являются самыми высокоразвитыми и свободными. А страны, которые волею судеб попадали под влияние России, - страны соцлагеря, КНДР, Вьетнам и др. - все получали щедрый груз зла, нищеты и лжи. Видимо, это и есть национальная идея России.........история беспощадно накажет не только всех военных преступников, но и тех, кто их сегодня одобряет или просто пытается делать вид, что всё нормально и ничего не происходит.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:32 Ответить
У чому сила? В силі Збройних Сил України! В Силі духу всїх українців!
показать весь комментарий
20.03.2022 14:34 Ответить
показать весь комментарий
20.03.2022 14:35 Ответить
пошлость так і пре.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:35 Ответить
фашисткие фильмы абсолютно.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:36 Ответить
Бодров був російським неонацистом.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:39 Ответить
Балабанов був нацист-чорносотинець.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:52 Ответить
Я вот на свою "шестерку" спойлер поставил (маленкий) ПИСЕЦ, СРАЗУ + 20% к скорости, + 10% к карме, и 5% к вождению!!! Так и тут, напиши на "Краз" шо то "типо умное" - СРАЗУ + 50% к непробиваемости от РПГ!!! ( Но, походу шо то не сработало заклинание!!!)
показать весь комментарий
20.03.2022 14:39 Ответить
в удобрении в которое ты превратился путриот
показать весь комментарий
20.03.2022 14:41 Ответить
Фільми «брат» -це «біблія» рашизму. На них десятиліття вату вирощували не лише у рашці. Тому кацапи їх знову в прокат запустили.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:42 Ответить
ну шо, ляди, пришло время разобраться, кто и кому за севастополь не ответил?

кто не за парєбрик те по мешкам!

ненавижу сук
показать весь комментарий
20.03.2022 14:44 Ответить
В чем сила?
Родила мать дебила!
показать весь комментарий
20.03.2022 14:52 Ответить
ну ось режисер балабанов, була нібито адекватна людина, знімала "груз 200", "морфій", а потім національний менталітет випірнув на поверхню, і пішли "брат 1", "брат 2" - восхвалєніє москальского "робін-гудства" в формі бандитизму. дійсно кажуть москаль - це діагноз.
показать весь комментарий
20.03.2022 14:52 Ответить
Но фраза же как ложится шикарно

В чем сила брат
Сила в правде
У кого правда тот и сильнее.....
показать весь комментарий
20.03.2022 14:53 Ответить
PUTIN KAPUT!!!
показать весь комментарий
20.03.2022 14:55 Ответить
А за Крим ще відповісте...
показать весь комментарий
20.03.2022 15:02 Ответить
То ж Гончаренко сфотографував.
показать весь комментарий
20.03.2022 15:08 Ответить
Сила в ЗСУ блд!
показать весь комментарий
20.03.2022 15:39 Ответить
Ублюдок успевал в своих фильмах,и украинцев,и кавказцев и немцев оскорбить,и тут немного кавказская лавина обиделась.
показать весь комментарий
20.03.2022 16:16 Ответить
Горить однаково що з фразами, що- без
показать весь комментарий
20.03.2022 16:17 Ответить
разбирающиеся говорят
что балабанов снял фильм издевку над тупостью, имперскостью и прочим
ну типа показать идиотизм этого
но народ вообще не догнал и наоборот возвел в величие эту бредятину
правда или нет не знаю
показать весь комментарий
20.03.2022 16:32 Ответить
Балабанов попав у яблучко з цими цінами. Так чотко показати конченістькацапів нікому не вдавалося. Нормальну людину від цього нудить - а орки гордяться своєю конченістю. Вони годні хіба що для цікавих дослідів д-ра Менгеле та японського відділку 731. І то частково.коли я кажу "частково" - це треба сприймати буквально
показать весь комментарий
20.03.2022 17:55 Ответить
Цей кацапський недофільм дуже гарний тест на ватність - кому він подобається, тому треба валити нах... за корабльом
показать весь комментарий
20.03.2022 18:50 Ответить
Слова що вбивають.
Пишіть ідеї в коментах.
Війна закінчиться лише після розпаду Мордору.
https://kiberdjura.blogspot.com/2022/03/blog-post_17.html
показать весь комментарий
20.03.2022 19:48 Ответить
 
 