"В чем сила": фраза из фильма "Брат" на уничтоженной технике оккупантов, - Генштаб ВСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские оккупанты наносят на свою технику фразы из дилогии Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2": после начала полномасштабного российского вторжения в Украину фильмы вышли в повторный прокат на российских экранах.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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"Видите, пишут цитаты из фильма "Брат" на машинах. И СОВЕРШЕННО НЕ ПОНИМАЮТ, ЧТО ПИШУТ."
Забыли слова их главного героя, что СИЛА – В ПРАВДЕ! А ПРАВДА – ЗА УКРАИНЦАМИ! Мы – на своей земле!
И таких "пейзажей" с разбитой и сожженной техникой российских окккупантов будет становиться все больше.
Россияне, остановитесь, вас здесь НИКТО НЕ ЖДЕТ. Боже, дай убогим чуть-чуть ума", - говорится в сообщении.
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После начала полномасштабного вторжения в Украину многие фильмы Алексея Балабанова, в частности, "Брат" и "Брат-2" вышли в повторный прокат в российских кинотеатрах.
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Але сила в правді, а правда і Бог за нами.
його на кавказі шакали зжерли і висрали давно
режиссер: Алексей Балабанов
https://www.youtube.com/watch?v=DFtOELd5pEI
но не предан земле *****
объявивший войну стране...
...вернусь пусть даже через 100 веков в страну недураков а гениев
кто не за парєбрик те по мешкам!
ненавижу сук
Родила мать дебила!
В чем сила брат
Сила в правде
У кого правда тот и сильнее.....
что балабанов снял фильм издевку над тупостью, имперскостью и прочим
ну типа показать идиотизм этого
но народ вообще не догнал и наоборот возвел в величие эту бредятину
правда или нет не знаю
Пишіть ідеї в коментах.
Війна закінчиться лише після розпаду Мордору.
https://kiberdjura.blogspot.com/2022/03/blog-post_17.html