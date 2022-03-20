85 известных украинских евреев призвали Израиль упростить прием беженцев из Украины

85 известных украинских евреев обратились к правительству и Кнессету Израиля с призывом отменить введенные дополнительные процедуры, осложняющие въезд украинцев, в том числе ищущих убежища от военных действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий текст заявления.

Обращение подписали бизнесмен Андрей Адамовский, сопрезидент ВААД Украина Иосиф Зисельс, доктор и телеведущий Евгений Комаровский, бизнесмен Гарри Корогодский, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, медиа-менеджер, владелец РБК-Украина Иосиф Пинтус, народный депутат Михаил Радуцкий, бизнесмен Андрей Ставницер, президент ФК "Динамо Киев" Игорь Суркис и народный депутат Григорий Суркис, телеведущий Савик Шустер, а также известные украинские раввины, бизнесмены, политики, деятели культуры и науки.

Подписанты поблагодарили Израиль за голосование в ООН за резолюцию в поддержку Украины, публичное осуждение агрессии России, оказанную гуманитарную помощь и усилия премьер-министра Нафтали Бенета по дипломатическому урегулированию.

Вместе с тем, как отмечается в письме, Израиль ввел дополнительные процедуры для украинцев, усложнив въезд в страну даже с туристическими и бизнес целями, а также квотировал количество беженцев. Эти меры вызвали волну критики в украинском обществе.

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"На протяжении многих лет для Украины Израиль был примером стойкости, героизма и самоотверженной борьбы за свою свободу и независимость. И сегодня, когда вся Украина встала на защиту своей независимости, многие граждане Украины с недоумением и негодованием обращаются к нам относительно упомянутых решений Израиля", - говорится в письме.

Подписанты также напомнили израильским чиновникам о преследовании евреев во времена Холокоста, когда многие страны отказывали во въезде евреям-беженцам. В то же время украинцы спасали евреев и сегодня таких украинцев-праведников в Украине насчитывается около 2700 человек.

"Уверены, что в ситуации войны закрывать дверь перед украинцами, вводить квоты и другие ограничения - крайне негуманно", - заявили известные украинские евреи и призвали правительство Израиля отменить принятые ограничения.