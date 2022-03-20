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85 известных украинских евреев призвали Израиль упростить прием беженцев из Украины

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

85 известных украинских евреев обратились к правительству и Кнессету Израиля с призывом отменить введенные дополнительные процедуры, осложняющие въезд украинцев, в том числе ищущих убежища от военных действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий текст заявления.

Обращение подписали бизнесмен Андрей Адамовский, сопрезидент ВААД Украина Иосиф Зисельс, доктор и телеведущий Евгений Комаровский, бизнесмен Гарри Корогодский, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, медиа-менеджер, владелец РБК-Украина Иосиф Пинтус, народный депутат Михаил Радуцкий, бизнесмен Андрей Ставницер, президент ФК "Динамо Киев" Игорь Суркис и народный депутат Григорий Суркис, телеведущий Савик Шустер, а также известные украинские раввины, бизнесмены, политики, деятели культуры и науки.

85 известных украинских евреев призвали Израиль упростить прием беженцев из Украины 01

Подписанты поблагодарили Израиль за голосование в ООН за резолюцию в поддержку Украины, публичное осуждение агрессии России, оказанную гуманитарную помощь и усилия премьер-министра Нафтали Бенета по дипломатическому урегулированию.

Вместе с тем, как отмечается в письме, Израиль ввел дополнительные процедуры для украинцев, усложнив въезд в страну даже с туристическими и бизнес целями, а также квотировал количество беженцев. Эти меры вызвали волну критики в украинском обществе.

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"На протяжении многих лет для Украины Израиль был примером стойкости, героизма и самоотверженной борьбы за свою свободу и независимость. И сегодня, когда вся Украина встала на защиту своей независимости, многие граждане Украины с недоумением и негодованием обращаются к нам относительно упомянутых решений Израиля", - говорится в письме.

Подписанты также напомнили израильским чиновникам о преследовании евреев во времена Холокоста, когда многие страны отказывали во въезде евреям-беженцам. В то же время украинцы спасали евреев и сегодня таких украинцев-праведников в Украине насчитывается около 2700 человек.

"Уверены, что в ситуации войны закрывать дверь перед украинцами, вводить квоты и другие ограничения - крайне негуманно", - заявили известные украинские евреи и призвали правительство Израиля отменить принятые ограничения.
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Топ комментарии
+4
Ізраіль ще й квоту увів на біженців з Украіни - 5000 осіб. І так , 5000 з 250 000 євреів можуть потрапити в Ізраіль та й то за спецдозволом мвс. Чистоі води антисемітизм, пора цю скотську державу притягувати до відповіальності за скотське відношення до украінських євреів.
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20.03.2022 15:28
+3
Сорри, Вам бы к доктору...
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20.03.2022 15:25
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Завдяки бункерному *****, в Україні холодильники будуть забиті під зав'язку. Керівник Київського моргу.
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20.03.2022 14:47 Ответить
Забагато честі для москалів- просто прикопаємо.
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20.03.2022 14:52 Ответить
Нужно их на родину отправлять. Нехер им тут прохлаждаться. Кацапы под санкциями, холодильники у граждан пустеют, а тут - вот! Подгон! В каждый дом, в каждый холодильник.
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20.03.2022 15:06 Ответить
де Бєня ?

Беня уже разстригся разобрезался, что-ли ?
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20.03.2022 15:12 Ответить
беня пришил на замок-молнію
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20.03.2022 15:17 Ответить
Сумніваюся, що реакція буде адекватною. В Ізраїлі інше життя та бізнес.
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20.03.2022 14:51 Ответить
А Борислав Береза що, також ?
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20.03.2022 14:51 Ответить
Бляхер. І не приховує цього- щось не так?
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20.03.2022 14:53 Ответить
Ні, все так. Просто навіть не підозрював.
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20.03.2022 14:58 Ответить
А що Борислав Береза?
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20.03.2022 14:59 Ответить
Борислав також...
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20.03.2022 15:01 Ответить
Він такий же Береза, як ти Бляхер Федорович
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20.03.2022 16:24 Ответить
Я бачу, як ти б'єшся - аж упрів. Ти звякни у водоканал, і буде тобі вода - помиєшся, зуби почистиш і, може, не так смердітимеш.
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20.03.2022 15:31 Ответить
Та вони б раді,та тільки санкцій США бояться...ах да,я не про тих біженців)))
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20.03.2022 14:59 Ответить
Израиль всё знал заранее и даже участвовал в подготовке! Какие к чёрту беженцы? Предстоит большое разбирательство этого заговора сатанистов и преступлений против человечества, в буквально планетарном Трибунале!
Смертную казнь для этих преступников придётся вернуть💨🤪 ♨️
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20.03.2022 15:19 Ответить
Сорри, Вам бы к доктору...
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20.03.2022 15:25 Ответить
Тебе першим повісять.
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20.03.2022 15:32 Ответить
Роздуплилися через три тижні? Запахло смаленим?
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20.03.2022 15:20 Ответить
Правильно, надо пояснить правительству Израиля, что оно глубоко неправо и, фактически, идёт против израильского народа, который на 76% поддерживает Украину.
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20.03.2022 15:24 Ответить
Бені нема , й Черновецького нема , й кучмозятя Пінчука ...
Ну Беня -- він палений , наявність його в листі тільки мінус , але ж Черновецький бігав по ефірах й волав , що він єврей ... Броцкого теж нема .
Й головне нема діседента Семена Фішевіча Глузмана .
А ось Василевська-Смаглюк здивувала ...
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20.03.2022 15:26 Ответить
Ізраіль ще й квоту увів на біженців з Украіни - 5000 осіб. І так , 5000 з 250 000 євреів можуть потрапити в Ізраіль та й то за спецдозволом мвс. Чистоі води антисемітизм, пора цю скотську державу притягувати до відповіальності за скотське відношення до украінських євреів.
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20.03.2022 15:28 Ответить
І таки шо после этого? Гешефт с бумажки не получишь. Какие ваши конкгетные пгедложения, кгоме тгаты дгагоценного вгемени уважаемых депутатов Кнессета на пгочтение ваших писулек?
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20.03.2022 15:31 Ответить
Это ж Украина напала на россию и мешает гешефту!!! Никак не наоборот
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20.03.2022 16:32 Ответить
ПРЕКРАСНО!Только удивляет сам фак,что Израильское правительство нужно к моральным действиям и помощи в такое трагическое время для Украины ,в таком формате просить..Настораживает и одновременно разочаровывает..
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20.03.2022 16:53 Ответить
Всегда гордился Израилем, а сейчас стыдно за него. Хотя понимаю, что обычные люди к этому непричастны.
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20.03.2022 17:36 Ответить
Для кого це?
Українці до союзника ворога набитого кацапорилими ********** не поїдуть, а що там хитросрака діаспора собі думає - нам пофігу
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20.03.2022 18:58 Ответить
Читайте оригінали. Там весело.
https://news.israelinfo.co.il/
https://www.vesty.co.il/main/news
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21.03.2022 06:40 Ответить
Евреи засуетились. Свою часть "ресурса" отхватить торопятся. А то, не дай Бог, в Данию или Канаду уедут и останутся "свои"
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21.03.2022 13:14 Ответить
Не потрібно принижуватись на Рош га шан пустити в Умань рівно скільки паломників як пустили українців біженців.Далі просто спостерігайте за подіями в Ізраїлі.
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08.04.2022 15:01 Ответить
 
 