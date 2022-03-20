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Обломок снаряда попал в многоэтажку в Святошинском районе Киева, возник пожар, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Киеве в результате попадания обломков снаряда возник пожар в жилом доме в Святошинском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 20 марта в 13.59 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме Святошинского района столицы.

"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных. Спасатели установили, что в результате попадания обломков снаряда произошло возгорание на балконе 4-го этажа 10-этажного жилого дома и 2-х частных автомобилей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 14:24 возгорание локализовано и в 14:41 - ликвидировано.

На месте задействовано 7 ед. пожарной техники и 25 чел. личного состава.

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Производится эвакуация жителей из здания. В настоящее время эвакуированы 6 человек. Информация о пострадавших уточняется.

Обломок снаряда попал в многоэтажку в Святошинском районе Киева, возник пожар, - ГСЧС 01
Обломок снаряда попал в многоэтажку в Святошинском районе Киева, возник пожар, - ГСЧС 02
Обломок снаряда попал в многоэтажку в Святошинском районе Киева, возник пожар, - ГСЧС 03
Обломок снаряда попал в многоэтажку в Святошинском районе Киева, возник пожар, - ГСЧС 04
Обломок снаряда попал в многоэтажку в Святошинском районе Киева, возник пожар, - ГСЧС 05
Обломок снаряда попал в многоэтажку в Святошинском районе Киева, возник пожар, - ГСЧС 06
Обломок снаряда попал в многоэтажку в Святошинском районе Киева, возник пожар, - ГСЧС 07
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Топ комментарии
+18
Это сбитая ракета упала, знакомый видел как ее догнала ракета нашего ПВО
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20.03.2022 15:32
+18
Что творят мрази... фашистская гадина "Фашисты будущего будут называть себя антифашистами "- Черчилль и не догадывался насколько был прав
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20.03.2022 15:35
+6
***!! Уламок снаряда!!!
Снаряд 152 мм, тобто САУ, самохідна артилерійська установка, таких пошкоджень як на фото не зробить.
Висновок:
Авіабомба
Іскандер
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20.03.2022 15:39
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Это сбитая ракета упала, знакомый видел как ее догнала ракета нашего ПВО
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20.03.2022 15:32 Ответить
Я тоже видел след на небе от ракеты ПВО. А потом след прерывается и через время сильный хлопок. Очевидно ракета ПВО лишь повредила ее, а не уничтожила и боевая часть упала и сдетонировала уже на земле. Самое интересное что вышел на улицу когда воздушной тревоги не было. Не отследили ее почему-то заранее.
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20.03.2022 16:05 Ответить
Ты же понимаешь чтобы бы было с этим домом если бы взорвалось на земле, там бы пол дома разнесло к чертям
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20.03.2022 16:11 Ответить
Так это смотря что сбили. И не в дом она попала. Там двухметровая воронка возле дома. А хлопок был только один. Потому и вывод что сдетонировало на земле.
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20.03.2022 16:15 Ответить
Что творят мрази... фашистская гадина "Фашисты будущего будут называть себя антифашистами "- Черчилль и не догадывался насколько был прав
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20.03.2022 15:35 Ответить
***!! Уламок снаряда!!!
Снаряд 152 мм, тобто САУ, самохідна артилерійська установка, таких пошкоджень як на фото не зробить.
Висновок:
Авіабомба
Іскандер
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20.03.2022 15:39 Ответить
Это не снаряд, а ракета. Видно даже по фоткам
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20.03.2022 15:42 Ответить
Походу Искандер, потому что ещё одна упала в ле
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20.03.2022 15:48 Ответить
******* норм что на уши на борщаге позакладывало...окна куйня главное что дом не выгорел
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20.03.2022 16:07 Ответить
*****! Тобі на борщагівці вуха заклало!
А хто в епіцентрі вибуху?? Як думаєш вони думають тепер про вікна і пожежу?
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20.03.2022 16:29 Ответить
Я так предполагаю,это пару сотен метров от меня.Академгородок.
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20.03.2022 16:31 Ответить
В Києві не так популярні 10-ти поверхові будинки. А в цих кварталах якраз багато таких.
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20.03.2022 17:27 Ответить
Предположения были верны,300 метров от меня.
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20.03.2022 18:01 Ответить
Ото і була тривога. Майже годину.
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20.03.2022 16:57 Ответить
Не забагато подробиць? Чули і бачили Багато людей чули, бачили і навіть точно знають, куди впало. Але досі нікому не спало на думку написати за скільки метрів і біля якого метро влучило.
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20.03.2022 17:00 Ответить
Від уламку снаряду таких пошкоджень не буде. Це саме снаряд, і при тому великого калібру
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20.03.2022 19:04 Ответить
 
 