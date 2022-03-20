Из российской Википедии пытаются удалить страницы убитых в Украине генералов, чтобы не признавать потери. ФОТО

Статьи в российской Википедии о генералах РФ, ликвидированных в ходе российско-украинской войны, находятся в статусе "предложение удаления" или уже удалены.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ

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Статью о самом первом ликвидированном генерале Магомете Тушаеве из русской википедии уже окончательно удалили. Остальные - в состоянии "предложены к удалению".

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