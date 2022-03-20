Из российской Википедии пытаются удалить страницы убитых в Украине генералов, чтобы не признавать потери. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Статьи в российской Википедии о генералах РФ, ликвидированных в ходе российско-украинской войны, находятся в статусе "предложение удаления" или уже удалены.
Об этом сообщает "Цензор.НЕТ
Читайте на Цензор.НЕТ: Уничтожены 6 российских генералов, десятки полковников и других офицеров. Тотальная неготовность, воюют количеством и крылатыми ракетами - Подоляк
Статью о самом первом ликвидированном генерале Магомете Тушаеве из русской википедии уже окончательно удалили. Остальные - в состоянии "предложены к удалению".
Топ комментарии
+44 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+33 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий20.03.2022 15:38
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
украинское посмотрите
(с) Г.Х.Андерсон
Новое платье короля.
Не знав, що кацапи вже зв'язок до пекла провели))
Як кажуть кацаи "Помер Максим, да и *** с ним"
спробуйте іх воскресити- привезіть гудняйкіна і вперед
Список этих требований может варьироваться. И, разумеется, такой договор будет юридически ничтожен с момента подписания. Это будет ничего не значащая филькина грамота. Но дело в том, что если такой документ все же будет подписан, если мир допустит подписание документа, включающего хотя бы одно политическое требование Путина, в такую же филькину грамоту обратится любой международный договор, в том числе и Североатлантический.
https://graniru.org/opinion/skobov/m.284681.html
Путин последовательно стремится унизить Запад, продемонстрировав его неспособность обуздать агрессора и военного преступника. Это и будет означать "уход Запада из мировой истории". Уход вместе со всеми его глобальными гуманистическими проектами мира, основанного на верховенстве права и приоритете прав человека. И если Запад будет продолжать уклоняться от военного отпора агрессору под предательские и капитулянтские разговоры о мире любой ценой, о компромиссе и учете нового баланса сил - он действительно уйдет из истории.
@YashinNatalia
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6 ч
Идет дипломатическая борьба за Люксембург. Дело в том, что Люксембург может заблокировать половину бизнеса Роснефти и Газпрома в Европе. США давит на Люксембург, Европа подталкивает, Путин лично звонит чуть ли не каждый день звонит в Люксембург и просит, просит...