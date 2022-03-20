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Над Винницкой областью сбита российская ракета, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В небе над Винницкой областью сегодня, 20 марта, была сбита очередная российская ракета.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

"Все, что осталось от российской ракеты. Сбили над Винницкой областью. Пострадавших нет", - написал он.

Над Винницкой областью сбита российская ракета, - ОВА 01
Над Винницкой областью сбита российская ракета, - ОВА 02
Над Винницкой областью сбита российская ракета, - ОВА 03

"Только что сбита российская ракета. Слава ВСУ, слава Украине!", - уточнил он в видеообращении.

Смотрите также: Украинские военные сбили вражеский беспилотник в Винницкой области, - председатель ОГА Борзов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+23
Это шо на первой фотке, имя мастера, к которому обратится, если в ракете какая-то деталь *********? 😆
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20.03.2022 16:49
+17
ХО-РО-ШО ...
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20.03.2022 16:47
+17
Вони і так працюють, просто кількість може збільшитись.
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20.03.2022 16:51
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ХО-РО-ШО ...
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20.03.2022 16:47 Ответить
Это шо на первой фотке, имя мастера, к которому обратится, если в ракете какая-то деталь *********? 😆
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20.03.2022 16:49 Ответить
То ім'я автопілота ))
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20.03.2022 16:50 Ответить
тільки по електриці, бо александер - електрик
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20.03.2022 16:50 Ответить
нічого, через кілька днів запрацюють наші С300 і кацапські ракети підуть нафуй
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20.03.2022 16:49 Ответить
Вони і так працюють, просто кількість може збільшитись.
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20.03.2022 16:51 Ответить
Буки более эфективны против воздушных целей. С-300 только имеет большую дальность но в то же время как мы помним она не видит цели из-за кривизны земли. Есть только надежда что С-300 сможет закрыть небо над Мариуполем и крымом.
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20.03.2022 16:59 Ответить
Не зовсім так. Просто тема дуже велика. С300 теж різні, з тих що можуть нам дати виділяються 3 вида ПТ, ПС і В1. Найкраща з них В1, тому що ракета розроблялась як для ПРО, знищення балістичних цілей. А про кривізну землі - то у них руки криві, їх активно давили перешкодами а вони шукали відмазки.
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20.03.2022 17:09 Ответить
Точки, Искандеры, Кинжалы это ракеты летающие по баллистической траектории и они не летают на малой высот
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20.03.2022 17:35 Ответить
У тех ракет нету крыльев для планирования так что после отработки маршевого двигателя они по законам физики переходят на полет по баллистической траектории
у Искандеров и кинжалов вообще нету решетчатых рулей
так что все эти ракеты управляются только на начальной трахктории потом они летят как дальше пустые бочк
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20.03.2022 20:02 Ответить
Парадно.
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20.03.2022 16:49 Ответить
На китайских ардуино?
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20.03.2022 16:50 Ответить
Яке ардуіно??? там все на транзисторах КТ315
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20.03.2022 16:52 Ответить
DNO - Саша Электрик
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20.03.2022 16:51 Ответить
Їм там на сайті побажання можна написати
https://****.ru
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20.03.2022 18:29 Ответить
готують наступ..спочатку ракетами...
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20.03.2022 16:52 Ответить
Ахаха.
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20.03.2022 16:54 Ответить
По такой логике, каждый день готовят наступление
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20.03.2022 16:59 Ответить
подивіться будь -ласка на карту України, там де йдуть бойові дії
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20.03.2022 17:21 Ответить
.......а "АЛЕКСАНДЕР ЭЛЕКТРИК" - СРОЧНО ПОД САНКЦИИ!....
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20.03.2022 16:52 Ответить
Спасибо , Слава ЗСУ!!!
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20.03.2022 16:53 Ответить
Ось будь ласка:
- плата MDM7.5-1HV- імпортна (якщо підсанкційна, то вже наклепати подібну - не вийде);
- Александр Єлектрик - ****.ru - сайт для роботи відповідних служб та хакерів.
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20.03.2022 16:56 Ответить
.......это их сборка :

Серия МДМ (7,5…..120 Вт)



Низкопрофильные DC/DC модули электропитания серии «Мираж» предназначены для жестких условий эксплуатации в технике промышленного и специального назначения. Для снижения уровня высокочастотных помех все модули содержат встроенные входные и выходные помехоподавляющие фильтры. Полный комплекс защит и дистанционное управление обеспечивают удобство эксплуатации.

.....но на импортных(подсанкционных) комплектующих......
......китай - не катит......
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20.03.2022 17:02 Ответить
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20.03.2022 17:09 Ответить
Не катит. Справа в тім, що все що "сдЄлано в роZZии" зроблено на імпортному устаткуванні технологіях, комплектації. Це як роZZїйських ліках: упаковка роZZійська, а начинка - імпортна.
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20.03.2022 18:23 Ответить
MDM7.5-1HV - це орківське гівно від александр електрік. Це блоки живлення постійного току з живленням від акумулятора. Мабуть з 24 чи 48В в 7,5В. Ось є посилання -


Datasheet for МДМ7,5-В; МДМ10-В; МДМ12-В - АЕДОН
https://aedon.ru › mdm7,5-v,_mdm10-v,_mdm12-v


PDF



Сверхминиатюрные изолированные DC/DC модули электропитания МДМ7,5-В, МДМ10-В, МДМ12-В для про- мышленной и военной аппаратуры.
14 pages
Що до "Сверхминиатюрные", виходячи з фото, я би посперечався
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20.03.2022 17:14 Ответить
Все компоненты, включая печатную плату и провода, и заканчивая метал-коробки с Китая , все что там росийского это только наклейка Александр Електрик )
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21.03.2022 01:35 Ответить
Вибачте, "постійного струму".
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20.03.2022 17:16 Ответить
таке враження, що її вже ремонтували))) наче обірвана доріжка проводом з"єднана))
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20.03.2022 17:22 Ответить
Красивое
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20.03.2022 18:38 Ответить
 
 