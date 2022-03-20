Над Винницкой областью сбита российская ракета, - ОВА. ФОТО

В небе над Винницкой областью сегодня, 20 марта, была сбита очередная российская ракета.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

"Все, что осталось от российской ракеты. Сбили над Винницкой областью. Пострадавших нет", - написал он.







"Только что сбита российская ракета. Слава ВСУ, слава Украине!", - уточнил он в видеообращении.

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