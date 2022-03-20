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Над Винницкой областью сбита российская ракета, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В небе над Винницкой областью сегодня, 20 марта, была сбита очередная российская ракета.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.
"Все, что осталось от российской ракеты. Сбили над Винницкой областью. Пострадавших нет", - написал он.
"Только что сбита российская ракета. Слава ВСУ, слава Украине!", - уточнил он в видеообращении.
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+23 MAKAROV ddf66d11
показать весь комментарий20.03.2022 16:49
+17 Мистер Икс 00711c20
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+17 Qq Qqq f1a4586b
показать весь комментарий20.03.2022 16:51
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у Искандеров и кинжалов вообще нету решетчатых рулей
так что все эти ракеты управляются только на начальной трахктории потом они летят как дальше пустые бочк
https://****.ru
- плата MDM7.5-1HV- імпортна (якщо підсанкційна, то вже наклепати подібну - не вийде);
- Александр Єлектрик - ****.ru - сайт для роботи відповідних служб та хакерів.
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Низкопрофильные DC/DC модули электропитания серии «Мираж» предназначены для жестких условий эксплуатации в технике промышленного и специального назначения. Для снижения уровня высокочастотных помех все модули содержат встроенные входные и выходные помехоподавляющие фильтры. Полный комплекс защит и дистанционное управление обеспечивают удобство эксплуатации.
.....но на импортных(подсанкционных) комплектующих......
......китай - не катит......
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Сверхминиатюрные изолированные DC/DC модули электропитания МДМ7,5-В, МДМ10-В, МДМ12-В для про- мышленной и военной аппаратуры.
14 pages
Що до "Сверхминиатюрные", виходячи з фото, я би посперечався