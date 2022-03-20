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Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины уничтожили очередную порцию российских оккупантов вместе с техникой на Черниговщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".

"Очередная порция оккупантов вместе с техникой уничтожена на одном из направлений Черниговщины. "Поприветствовали" так, что танки гусеницы потеряли. Верьте в своих защитников!", - говорится в сообщении.

Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК Північ 01
Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК Північ 02
Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК Північ 03
Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК Північ 04
Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК Північ 05
Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК Північ 06
Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК Північ 07
Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК Північ 08
Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК Північ 09
Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК Північ 10

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Топ комментарии
+69
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20.03.2022 17:37
+58
неплохо так целый грузовик боеприпасов подогнали кацапы.
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20.03.2022 17:38
+39
Последнее время все подбитые и захваченные руснявские танки без "козырьков" от джавелинов. Глупая идея московских "левшей" канула в лету)
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20.03.2022 17:38
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20.03.2022 17:37 Ответить
хе-хе )
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20.03.2022 17:43 Ответить
Вже не другої, а другосортної арміїї світу
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20.03.2022 18:07 Ответить
В ход наверное активно пошли мины судя по гусеницам.Все ждал,когда начнут кацапов минами кошмарить.
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20.03.2022 19:06 Ответить
неплохо так целый грузовик боеприпасов подогнали кацапы.
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20.03.2022 17:38 Ответить
Доставка на дом
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20.03.2022 18:34 Ответить
Последнее время все подбитые и захваченные руснявские танки без "козырьков" от джавелинов. Глупая идея московских "левшей" канула в лету)
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20.03.2022 17:38 Ответить
Вони нарешті правильно зрозуміли значення слова "мангал"
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20.03.2022 17:43 Ответить
То було на першій хвилі, це вже резерви.
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20.03.2022 17:52 Ответить
Если бы помогало, то варили бы конструкции.
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20.03.2022 17:55 Ответить
То у них було самозаспокоєння, після перших джавелінів зрозуміли що толку мало, а евакуація через верхні люки взагалі проблема, встигали зтушитися як гуляш в горщику.
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20.03.2022 18:06 Ответить
кацапская безалаберность. Был бы козырек, сидел бы сейчас на берегу Ла-Манша, ел бы остриц и ждал подкрепление
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20.03.2022 22:35 Ответить
Оце урожай.
Фермери в шоці)))
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20.03.2022 17:39 Ответить
береги Господь наших защитников
Слава ЗСУ
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20.03.2022 17:40 Ответить
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20.03.2022 17:41 Ответить
нову ігрульку замутили )) - https://pixelforest.itch.io/farmers-stealing-tanks?fbclid=IwAR0rR63bTVNmsTx59WCnTxwcSc1xuA492pXwgswIuqDYcDazFzws15R_904
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20.03.2022 18:02 Ответить
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20.03.2022 18:13 Ответить
......странные какие то танки......из берёзы што ли.... . мой внук не может понять .... горят как факел и ломаются на каждом углу.....
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20.03.2022 17:41 Ответить
Все просто. В мире им "аналогов нет").
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20.03.2022 17:47 Ответить
"Анало говнет" Ви хотіли сказати...
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20.03.2022 17:53 Ответить
т72б3 2016 года
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20.03.2022 17:48 Ответить
Файно , курва, вп'ердолили👍
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20.03.2022 17:41 Ответить
А шо кацапы свои хваленые Арматы не пригоняют? Поняли что они дерьмо?
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20.03.2022 17:41 Ответить
так они по площади еле ездили...все на тросе вытягивали...куда уж в наших степях бескрайних)))
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20.03.2022 17:49 Ответить
У них в арматі унітази позабивалися і там в середині неможливо сидіти, у них ця проблема всюди, і в танках, і в космосі, і на підводних човнах, і на пароплавах (пам'ятаємо як знімали унітази з наших катерів) і т.д. Тому і не роблять унітази, сруть в отвір в підлозі і як правило десь на городі.
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20.03.2022 17:56 Ответить
Купа мералу, хоч селяни собі на метал здадуть той брухт. Ковалі в селах матимуть металу багато!
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20.03.2022 17:42 Ответить
з пальців гусянки напевно хороші зубила можна зробити
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20.03.2022 17:43 Ответить
мене більш цікавлять екіпажі... потрібні гарні міндобрива під кукурузу.
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20.03.2022 17:48 Ответить
не буде з того лайна добрива, треба їх збирати і палити, бо зараза від них піде скоро.
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20.03.2022 17:51 Ответить
В чистому вигляді отруйні, а от якщо вапно ними загасити, то буде норм.
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20.03.2022 17:57 Ответить
а я знаю... а хто у нас з олігархів добривами завідує?
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20.03.2022 18:03 Ответить
Людям на селі все одно, їм вапно гасити треба )
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20.03.2022 18:08 Ответить
Фирташ
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20.03.2022 18:22 Ответить
Та да...Щось одні труси позалишались....
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20.03.2022 18:10 Ответить
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20.03.2022 17:43 Ответить
Шо вони в тих танка возять - що не танк то весь в трусах і майках
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20.03.2022 17:44 Ответить
особливо радують машини повні **********... надіюсь вони гарно поповнять наш боєкомплект.
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20.03.2022 17:47 Ответить
Наші сільські партизани поповнять собі боєкомплекти...
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20.03.2022 17:49 Ответить
где жмуры ?
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20.03.2022 17:50 Ответить
там під танком видно чиясь нога зосталася.
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20.03.2022 17:54 Ответить
Нет. Есть потенциальные жмуры,которые пока спетляли от греха подальше.
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20.03.2022 17:54 Ответить
А чого немає "визволителів"
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20.03.2022 17:50 Ответить
Вітром розвіяло.
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20.03.2022 18:03 Ответить
Шото пленных давно не брали )
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20.03.2022 17:52 Ответить
бо концтабори ж не резинові)
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20.03.2022 18:37 Ответить
sdetsa , vremja tankov i prochei ***** v proshlom
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20.03.2022 17:53 Ответить
Кацапури ласти склеїли файно
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20.03.2022 17:59 Ответить
КрасівоЄ.
Бережи вас Господь, хлопчики
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20.03.2022 18:02 Ответить
добре, що не по ораному полі
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20.03.2022 18:08 Ответить
все буде добре ,всім зрозуміло що концерт в лужніках був просто жалюгідним - аля промова гітлера 1939 року
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20.03.2022 18:10 Ответить
Шана і повага нашим ВОЇНАМ.
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20.03.2022 18:17 Ответить
це прекрасно.
бідний Чернігів, потерпає там без води і електроенергії. скоріше б усіх орків роздовбали там. і скрізь.
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20.03.2022 18:26 Ответить
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20.03.2022 18:38 Ответить
Молодцы, Черниговцы! Жарьте роSSийско-фашистских оккупантов, чтобы земля у них горела не только под ногами!
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20.03.2022 19:05 Ответить
Щось я помітив, що на жодній техніці не пишуть "На Киев", "На Львов", "На Берлин" і т.п. як писали в динири. Закрались у мене "смутниє сомнєнія"...
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20.03.2022 19:49 Ответить
 
 