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Уничтожена очередная порция оккупантов вместе с техникой на Черниговщине, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины уничтожили очередную порцию российских оккупантов вместе с техникой на Черниговщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".
"Очередная порция оккупантов вместе с техникой уничтожена на одном из направлений Черниговщины. "Поприветствовали" так, что танки гусеницы потеряли. Верьте в своих защитников!", - говорится в сообщении.
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+69 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+39 Михаил Сомов e93c7ea8
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Фермери в шоці)))
Слава ЗСУ
Бережи вас Господь, хлопчики
бідний Чернігів, потерпає там без води і електроенергії. скоріше б усіх орків роздовбали там. і скрізь.