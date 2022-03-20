РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4712 посетителей онлайн
Новости Фото За рубежомВойна в Украине Поддержка Украине
16 733 4
помощь (6124) Украина (44295) Харьков (6515) футболист (157)

Дэвид Бекхэм отдал свой Instagram харьковскому врачу, чтобы показать работу в роддоме. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Всемирно известный футболист продолжает поддерживать украинцев и на один день предоставил свой аккаунт в социальной сети харьковскому врачу

Об этом Дэвид Бекхэм сообщил в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

Дэвид Бекхэм отдал свой Instagram харьковскому врачу, чтобы показать работу в роддоме 01Дэвид Бекхэм отдал свой Instagram харьковскому врачу, чтобы показать работу в роддоме 02
Дэвид Бекхэм отдал свой Instagram харьковскому врачу, чтобы показать работу в роддоме 03
Дэвид Бекхэм отдал свой Instagram харьковскому врачу, чтобы показать работу в роддоме 04

Читайте также: Queen опубликовала запись концерта из Харькова в 2008 году и объявила сбор средств для Украины

Легендарный футболист в записанном видео сообщает, что предоставляет свой аккаунт Ирине, главному врачу перинатального центра города Харьков, где она продолжает помогать появляться на свет маленьким украинцам. В след Дэвида сегодня можно больше "узнать о работе и Ирины, и других врачей, которые продолжают спасать украинцев". Также футболист призвал помогать Украине.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молоток, Девид !
Уважаем!
показать весь комментарий
20.03.2022 18:57 Ответить
Бекхем - це .....
ну точно не цей тимощук блевашук
показать весь комментарий
20.03.2022 18:57 Ответить
71,4 млн підписників.
показать весь комментарий
20.03.2022 18:57 Ответить
може ще які зірки таке зроблять? локацій повно....
показать весь комментарий
20.03.2022 20:14 Ответить
 
 