Дэвид Бекхэм отдал свой Instagram харьковскому врачу, чтобы показать работу в роддоме. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Всемирно известный футболист продолжает поддерживать украинцев и на один день предоставил свой аккаунт в социальной сети харьковскому врачу
Об этом Дэвид Бекхэм сообщил в Instagram, передает Цензор.НЕТ.
Легендарный футболист в записанном видео сообщает, что предоставляет свой аккаунт Ирине, главному врачу перинатального центра города Харьков, где она продолжает помогать появляться на свет маленьким украинцам. В след Дэвида сегодня можно больше "узнать о работе и Ирины, и других врачей, которые продолжают спасать украинцев". Также футболист призвал помогать Украине.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Уважаем!
ну точно не цей тимощук блевашук