Дэвид Бекхэм отдал свой Instagram харьковскому врачу, чтобы показать работу в роддоме. ФОТО

Всемирно известный футболист продолжает поддерживать украинцев и на один день предоставил свой аккаунт в социальной сети харьковскому врачу

Об этом Дэвид Бекхэм сообщил в Instagram, передает Цензор.НЕТ.







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Легендарный футболист в записанном видео сообщает, что предоставляет свой аккаунт Ирине, главному врачу перинатального центра города Харьков, где она продолжает помогать появляться на свет маленьким украинцам. В след Дэвида сегодня можно больше "узнать о работе и Ирины, и других врачей, которые продолжают спасать украинцев". Также футболист призвал помогать Украине.