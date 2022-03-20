В Херсоне ликвидировали Слободчикова – помощника российского коллаборанта Сальдо. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта, эксмера города Владимира Сальдо – Павла Слободчикова.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщил местный политик Виталий Богданов.
Он отметил: "Расстрелянная в Херсоне машина принадлежит соратнику Владимира Сальдо Павлу Слободчикову
В соцсетях пишут, что водитель убит-200, пассажирка – 300! ( речь о Слободчиковой и его жене)
Кто был за рулем – неизвестно…"
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Це вам не консервацію у бабусь тиріть.