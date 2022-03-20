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В Херсоне ликвидировали Слободчикова – помощника российского коллаборанта Сальдо. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Херсоне расстреляли помощника российского коллаборанта, эксмера города Владимира Сальдо – Павла Слободчикова.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщил местный политик Виталий Богданов.

Он отметил: "Расстрелянная в Херсоне машина принадлежит соратнику Владимира Сальдо Павлу Слободчикову

В соцсетях пишут, что водитель убит-200, пассажирка – 300! ( речь о Слободчиковой и его жене)

Кто был за рулем – неизвестно…"

В Херсоне ликвидировали Слободчикова – помощника российского коллаборанта Сальдо 01
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Топ комментарии
+95
Предать свою Родину - это самый гнусный поступок, который можно совершить...
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20.03.2022 19:21
+32
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20.03.2022 19:26
+24
укромоссад! пишаюсь вами!
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20.03.2022 19:22
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Предать свою Родину - это самый гнусный поступок, который можно совершить...
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20.03.2022 19:21 Ответить
а ещё хуже когда предают за деньги , а не за идею .
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20.03.2022 19:27 Ответить
Сложно... Тактически, для нас, лучше чтобы все предатели - были шкурными. Такие найменее эффективнее.
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20.03.2022 19:31 Ответить
ха как красиво сработано а во всем обвинят оккупантов- на кого убитые и работали....
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20.03.2022 19:32 Ответить
Подумав ,що написав???
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20.03.2022 19:46 Ответить
ещё бы..
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20.03.2022 19:51 Ответить
Деякі судді просто зраджують тому що *****, як суддя Логвіна з Чернігова
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24.06.2022 23:26 Ответить
кучно пошли....
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20.03.2022 19:41 Ответить
Так !Це всерівно ,що вбити рідну матір!!!
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20.03.2022 19:47 Ответить
Тобто, якщо ти прєдаш свою росіюшку, то це буде самий гнустній паступак?
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20.03.2022 21:15 Ответить
О, орки щось не поділили...)
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20.03.2022 19:21 Ответить
З новини зрозуміло одне- розстріляли невідомого кого за кермом машини помічника зрадника.
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20.03.2022 19:22 Ответить
укромоссад! пишаюсь вами!
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20.03.2022 19:22 Ответить
Зачищають спільників, що можуть видати.
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20.03.2022 19:23 Ответить
Хорош, вместо тысячи слов и нашего криворукого и насквозь коррумпированного "правосудия"
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20.03.2022 19:24 Ответить
Партизаны выполнили свою работу..Так будет с каждым предателем.
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20.03.2022 19:25 Ответить
Україна очищається..........................................
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20.03.2022 19:25 Ответить
кримінальні розборки. Сальдо сказали, твого тут давно немає.
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20.03.2022 19:25 Ответить
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20.03.2022 19:26 Ответить
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20.03.2022 19:26 Ответить
Уже Сходе Сонце.!!!!
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20.03.2022 19:48 Ответить
Яке прикре самогубство
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20.03.2022 19:26 Ответить
сдох максим жа и....Х.... с ним
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20.03.2022 19:27 Ответить
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20.03.2022 19:28 Ответить
Царьов наступний, далі буде.
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20.03.2022 19:29 Ответить
Під шумок ряди очистяться!
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20.03.2022 19:30 Ответить
Підготовка до оборони почалась , як сашкє поставили військового зама. Гарний зам, міцно тримає сашкє за тестікули
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20.03.2022 19:31 Ответить
Кожному цапу по осиновому колу!
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20.03.2022 19:31 Ответить
Кучно поклали.
Це вам не консервацію у бабусь тиріть.
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20.03.2022 19:32 Ответить
гарно!!!! вітаю Автора!
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20.03.2022 19:36 Ответить
и без всякой пидозры
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20.03.2022 19:39 Ответить
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21.03.2022 15:41 Ответить
"Який жах". (с)
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20.03.2022 19:40 Ответить
*****...была информация, что Сальдо завалали. Ну ничего, будет следующим.
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20.03.2022 19:42 Ответить
ради власти как можно опустится так
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20.03.2022 19:47 Ответить
ЭтоНемы НасТамНет АвыДокажите!
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20.03.2022 19:50 Ответить
А у Пушилина нет случайно такого же марседеса?
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20.03.2022 20:03 Ответить
Этот свинорожий единственный не ******* с донбасятины, он давно руководит с мацквы.
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20.03.2022 20:08 Ответить
Здох Максим, да и йух с ним
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20.03.2022 20:34 Ответить
Доброго вечора,ми з України!
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20.03.2022 21:30 Ответить
НУ вот . . . и судовая реформа не потребовалась . . . чтобы осудить предателя на смерть
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20.03.2022 22:02 Ответить
Война очень сильно высветит, кто есть кто. Разделит на белое и чёрное, без полутонов. Можно будет "почистить ряды", то после войны (в случае её успешного окончания, разумеется) даст возможность быстрого развития - уже никто не будет ставить палки в колёса, тянуть назад . . . Это даст возможность больше доверять друг другу, потому что "непроверенных" не останется - кого убьют, кто убежит с отступающими оккупантами. А доверие в экономике - дорогого стоит. Оно снижает риски и удешевляет всё.
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20.03.2022 22:19 Ответить
Тут вопрос коррупции и продажных судов важен
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21.03.2022 12:55 Ответить
Наступний Сальдо, Стремоусов
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21.03.2022 12:54 Ответить
Може наступний дєрьмак,верещучка?
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16.06.2022 06:49 Ответить
 
 