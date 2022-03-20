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ВСУ захватили российский буксировщик: Теперь он будет перевозить подбитую и поврежденную технику РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинские защитники захватили мощный российский буксировщик, который будет работать на благо украинской армии.

Об этом в Facebook сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Полученный в бою с русней мощный буксировщик для эвакуации техники теперь будет работать на 128 отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду - Закарпатский легион. В ходе одного из последних боевых столкновений штурмовики 128 Закарпатской бригады получили ценный трофей – бортовой военный грузовик "Урал ТК6А-001". Это мощный вездеход для эвакуации и буксировки поврежденной военной техники", – говорится в сообщении.

"Урал" полностью исправен, без повреждений, максимально укомплектован, готов к работе. Во время боя солдаты росармии просто скрылись и бросили его.

"Обозначение "Z" на дверях указывает, что грузовик принадлежал восточным силам росармии. Теперь буксировщик будет работать на 128 бригаду, будет таскать в том числе подбитую и поврежденную российскую технику", - добавили в Сухопутных войсках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ договорилась с Ливией о направлении "добровольцев" в Украину, - Генштаб ВСУ

ВСУ захватили российский буксировщик: Теперь он будет перевозить подбитую и поврежденную технику РФ 01
ВСУ захватили российский буксировщик: Теперь он будет перевозить подбитую и поврежденную технику РФ 02
ВСУ захватили российский буксировщик: Теперь он будет перевозить подбитую и поврежденную технику РФ 03
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Топ комментарии
+22
Тыловики кацапские внимательно следят за роликами захваченной московской техники и знают чего нужно нашим. От ЗСУ - ВЕЛИКА ПОДЯКА!!!
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20.03.2022 19:38
+18
передайте путлеру или шойгу кожубетовичу - что Украина пока временно металлолом не принимает - нужно уже наявный разгрести
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20.03.2022 19:35
+13
Можна кілька циган в штат зарахувати і не потрібно буксирувальник за собою тягати.
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20.03.2022 19:34
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Можна кілька циган в штат зарахувати і не потрібно буксирувальник за собою тягати.
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20.03.2022 19:34 Ответить
Нехай ще тягає мертвих кацапів, щоб нам не забрюднювати руки.
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20.03.2022 19:39 Ответить
передайте путлеру или шойгу кожубетовичу - что Украина пока временно металлолом не принимает - нужно уже наявный разгрести
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20.03.2022 19:35 Ответить
Тыловики кацапские внимательно следят за роликами захваченной московской техники и знают чего нужно нашим. От ЗСУ - ВЕЛИКА ПОДЯКА!!!
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20.03.2022 19:38 Ответить
прикольно.
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20.03.2022 19:38 Ответить
наши лесовозы приватных пилорам покруче
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20.03.2022 19:41 Ответить
Україна приймає металобрухт і трупобрухт для того, щоб наш чорнозем краще родив жито-пшеницю на благо неньки України !!!
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20.03.2022 19:41 Ответить
Ребят, нас, украинцев никто и никогда не победит! Нас могут засыпать с неба ракетми, но на земле мы воздадим врагу стократно! И никогда, никогда не простим проигравшим его пожизненного долга!
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20.03.2022 19:43 Ответить
Яке вбіса воно "потужний російський буксирувальник"?

Легкий колесный эвакуационный транспортер-тягач КТ-Л модели ТК6А на базе автомобиля Урал-4320 предназначен для выполнения следующих работ:

· транспортирования колесных машин полупогрузкой массой до 8,5 т;

· буксирования на жесткой сцепке без водителя машин массой до 5 т по грунтовым дорогам и массой до 10 т по дорогам с твердым покрытием;

· вытаскивания на маршрутах эвакуации застрявших машин с усилием 14 т.
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20.03.2022 19:45 Ответить
дякую за знання ТТХ на відміну від безотцовщини. в цензорі взагалі лектори обЧества "знания"
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20.03.2022 20:13 Ответить
Ну все тепер точно будуть распятого мальчіка тягати за ноги.
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20.03.2022 19:47 Ответить
Краще трактора з великими колесами немає нічого. Танки тонуть в багнюці, а такі маленькі колеса без варіантів.
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20.03.2022 19:50 Ответить
Коррупция и ************* в ВС Мокшанской ********* - главный спонсор перевооружения и поднятия боевого духа ЗСУ.
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20.03.2022 19:59 Ответить
Гарна машина, ще й задарма, беремо.
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20.03.2022 20:00 Ответить
Трактор - луччє!
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20.03.2022 20:24 Ответить
Не забули б ту свастику стерти від гріха
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20.03.2022 20:49 Ответить
В хозяйстве сгодится!
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20.03.2022 21:01 Ответить
 
 