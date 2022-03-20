ВСУ захватили российский буксировщик: Теперь он будет перевозить подбитую и поврежденную технику РФ. ФОТОрепортаж

Украинские защитники захватили мощный российский буксировщик, который будет работать на благо украинской армии.

Об этом в Facebook сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Полученный в бою с русней мощный буксировщик для эвакуации техники теперь будет работать на 128 отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду - Закарпатский легион. В ходе одного из последних боевых столкновений штурмовики 128 Закарпатской бригады получили ценный трофей – бортовой военный грузовик "Урал ТК6А-001". Это мощный вездеход для эвакуации и буксировки поврежденной военной техники", – говорится в сообщении.

"Урал" полностью исправен, без повреждений, максимально укомплектован, готов к работе. Во время боя солдаты росармии просто скрылись и бросили его.

"Обозначение "Z" на дверях указывает, что грузовик принадлежал восточным силам росармии. Теперь буксировщик будет работать на 128 бригаду, будет таскать в том числе подбитую и поврежденную российскую технику", - добавили в Сухопутных войсках.

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