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В результате авиаудара войск РФ по Житомирщине повреждены 13 зданий, травмированы три человека, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Российские оккупационные войска нанесли авиаудар населенным пунктам Коростенского района Житомирской области. Три человека получили травмы, повреждены 13 зданий.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"20 марта в Житомирской области, в результате авиаудара по населенным пунктам Коростенского района, произошло повреждение 13 зданий. Предварительно травмированы три человека.

Пожары, возникшие в результате обстрелов, ликвидированы. Подразделения ГСЧС продолжают разбирать завалы на месте поврежденных зданий", - говорится в сообщении.

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В результате авиаудара войск РФ по Житомирщине повреждены 13 зданий, травмированы три человека, - ГСЧС 01
В результате авиаудара войск РФ по Житомирщине повреждены 13 зданий, травмированы три человека, - ГСЧС 02
В результате авиаудара войск РФ по Житомирщине повреждены 13 зданий, травмированы три человека, - ГСЧС 03
В результате авиаудара войск РФ по Житомирщине повреждены 13 зданий, травмированы три человека, - ГСЧС 04
В результате авиаудара войск РФ по Житомирщине повреждены 13 зданий, травмированы три человека, - ГСЧС 05
В результате авиаудара войск РФ по Житомирщине повреждены 13 зданий, травмированы три человека, - ГСЧС 06
В результате авиаудара войск РФ по Житомирщине повреждены 13 зданий, травмированы три человека, - ГСЧС 07
В результате авиаудара войск РФ по Житомирщине повреждены 13 зданий, травмированы три человека, - ГСЧС 08
В результате авиаудара войск РФ по Житомирщине повреждены 13 зданий, травмированы три человека, - ГСЧС 09
В результате авиаудара войск РФ по Житомирщине повреждены 13 зданий, травмированы три человека, - ГСЧС 10
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Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину, тому вбий москаля першим.
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20.03.2022 20:35 Ответить
Цього не сталося б,якби ти вбив москаля.
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20.03.2022 20:40 Ответить
Кожен хто не вбиває москаля,або нічого не робить,для нашої перемоги є посіпакою москаля-вбивці Українців.
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20.03.2022 20:42 Ответить
Ураган - это не авиаудар .
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20.03.2022 20:51 Ответить
 
 