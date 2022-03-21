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В Подольском районе Киева – несколько мощных взрывов, - Кличко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал информацию о взрывах в столице.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
"Друзья! Несколько взрывов в Подольском районе столицы. В частности, по информации на данный момент, некоторые дома и на территории одного из торговых центров. Спасатели, медики и полиция уже на месте", - отметил мэр.
Момент удару ракетою в Києві кілька хвилин тому.— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) March 20, 2022
За попередньою інформацією ракета вдарила по комерційним площам, але в найближчих будинках вибило скло. pic.twitter.com/aEE9psyipS
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+35 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий20.03.2022 23:36
+22 Бандерівець
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+21 ahuhu
показать весь комментарий20.03.2022 23:43
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Пожалуйста, подождите...
Поскольку льотчеги аэрокосмических пепелацей уже сцутся летать, у кацапов в ход пошел последний дефицит.
Дальше им только говном плеваться останется.
Тому в цих бомбардуваннях, як і в їхньому "наступі" немає вже здравого сенсу. Вони вже програли і війну, і свою срану Роісю. Просто до них це дійде ще через місяць-другий, бо вони тупі.
В них вже зараз складний вибір - або стояти в черзі за сахаром чи грошима, або йти во славу ***** помирати безкоштовно.
А вот эти объекты, которые пострадали, в основном на границе города что лавина, что этот
А дальше только ошмётки падали
Для ракет немає безпечних місць.
Нідаждьотісь! Сцуки! Ми вас голими руками будемо рвати на шматки!
Мне кажется, что Россия обстреливает ракетами киевские торговые центры из зависти. Потому что в наших ТЦ есть Макдональдсы, KFC, Zara, H&M и все остальное, а в их ТЦ только тульские пряники и белорусский трикотаж.
По-другому объяснить действия отмороженных военных преступников из РФ просто нельзя.
Дуже цікаво, шо за написи могли залишитисч після такого вибуху.
Хотя зная кацапов - их наверное ничего не остановит.
почему кацапы так точно и упорно стреляют по ТЦ ?
может стоит узнать хозяев этих ТЦ
может это проросийские политики которые кинули путина на бабки обещав мощную проросийскую партию в парламенте и мощное проросийское общественное мнение
и эти люди которым принадлежат эти тц и другие , которые еще не обстреляны или сами депутаты или имеют своих представителей в парламенте
и теперь они начинают звонить в АП и намекать на быстрейшие переговоры и остановку боевых действий на любых условиях в обчен на долю в этих пока еще целых тц
Ця хрінь пролетіла над нашим домом (Вітряні). 5-поверховий будинок трусило, як при землетрусі (десь 3-4 бали, порівнюю з землетрусом, що був в Києві десь в кінці 80-х приблизно), потім пролунав вибух взриву (від нас приблизно кілометр, плюс/мінус). АЛЕ - на відміну від інших ракет (як вони летять і з яким звуком - за цю війну вже є сумний досвід), ця летіла абсолютно без звуку.
Тобто ще раз - дім почало трусити десь секунд 5, потім плавно перестало, потім пролунав вибух. Якщо це гіперзвукова "кинжал", я так розумію, все рівно повинен був бути звук, а тут - нічого...
Зараз думаю, що якщо звук і був, то дуже тихий, бо вікна були зачинені через смород (вчора ввечері ще смерділо від горіння свалки).